El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Julio De Vido por la contratación de Odebrecht para la ampliación de gasoductos Fotografía: RSFotos

El Tribunal Oral Federal 2 condenó a Julio De Vido, a Daniel Cameron y a Cristian Folgar en el juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel dieron a conocer el veredicto que condenó al exministro de Planificación Julio De Vido a tres años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por considerarlo partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública.

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Por otra parte, condenó al exsecretario de Energía Daniel Cameron a tres años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles.

También condenó al ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, a dos años y seis meses de ejecución condicional, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles.

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La audiencia en la causa Odebrecht, en Comodoro PY/Fotografía: RSFotos

Finalmente, el tribunal absolvió al exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al ex subgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, este último por no haber mediado acusación.

A su vez, impuso para De Vido, Cameron y Folgar, por el mismo tiempo que transcurran sus condenas, el cumplimiento de las reglas que incluyen fijar residencia y ponerse al cuidado de un Patronato. Los fundamentos de la sentencia se difundirán el 4 septiembre próximo, a las 14 horas.

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Últimas palabras

Antes de dar a conocer el veredicto, el TOF 2 escuchó las últimas palabras de Julio De Vido y de Cristian Folgar, los únicos dos imputados que hicieron uso de este derecho. Por su parte, Daniel Cameron, Julio Bragulat y Luis Beuret optaron por mantenerse en silencio.

Conectado desde su casa en Zárate, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en Tragedia de Once, el exministro de Planificación agradeció el trato dispensado por el tribunal al facilitar las conexiones remotas, sobre todo cuando estuvo detenido en la Unidad 33 en Marcos Paz.

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De Vido destacó que “tuve un problema de salud, un problema cardíaco hace aproximadamente un mes, no me permitieron acceder al debate así que agradezco al tribunal todas las facilidades que me dio en ese sentido”.

Julio De Vido y Daniel Cameron conectados en la audiencia del veredicto del juicio Odebrecht

Luego manifestó un “especial agradecimiento a mis abogados porque siempre se hicieron presentes y me mantuvieron informado del día a día del transcurso del juicio”.

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A su turno, Cristian Folgar, ubicado en la primera fila de la sala de audiencia, resaltó la labor de la Defensoría Oficial: “quisiera dejar el reconocimiento asentado públicamente porque cuando las instituciones funcionan creo que está bien que así quede registrado”.

Sobre el caso puntualizó que los jueces “tienen el monopolio que les da la sociedad para, en este caso, definir si una persona está o no está en libertad, si es o no culpable de un delito penal. Y eso conlleva una enorme responsabilidad que es la de que el juicio sea justo. Y los juicios nosotros en Argentina los definimos como justos no en función del resultado sino del proceso”.

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En el mismo sentido, indicó que “estamos en el 2026 juzgando hechos del 2006, que se empezaron a analizar en el 2016-2017. El paso del tiempo nos aleja de la idea de que el juicio pueda ser justo porque a veces no se puede producir prueba”.

Folgar enumeró que “uno de los testigos que en su momento yo designé estaba perfecto de salud y falleció; y unas de las medidas de prueba que se solicitaron ya no estaban más porque por el paso del tiempo no los encontraban”.

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La audiencia del juicio Odebrecht/Fotografía: RSFotos

Señaló que “muchos testigos no recordaban lo que habían hecho y un denominador común de este debate fue mostrarle a los testigos lo que los testigos habían firmado más de 20 años atrás. Y eso me parece que es un demérito a la calidad de la decisión que ustedes tienen que tomar”.

Asimismo, se refirió a que desde que en algunas industrias, en especial la energética, “si durante mucho tiempo una persona está procesada y no puede ejercer determinadas funciones, eso termina siendo una suerte de castigo indirecto”.

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Sobre su cuestión particular, Folgar afirmó que “la defensa ha demostrado que mi mejor defensa es el expediente y son los hechos…creo que los hechos y las constancias de los expedientes se terminaron imponiendo”.

Finalmente, dijo que “Argentina está en emergencia energética por falta de capacidad de transporte. Lo cual obviamente nos dice que allá en el 2006 era absolutamente indispensable y el interés del Estado era hacer expansiones de transporte por las cuales no se tenía financiamiento. Y eso se hizo, y se hizo con un cuerpo normativo que fue avalado por los tres poderes”.

La causa

En este expediente se investigó el presunto direccionamiento en la licitación de las obras de la segunda ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), entre los años 2006 y 2008.

fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz Fotografía: RSFotos

En su alegato, el fiscal Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz habían acusado a los exfuncionarios de crear un nuevo marco normativo con el propósito de que se confeccionara lo que denominó “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.

Con esta hipótesis, solicitaron para Julio De Vido y Daniel Cameron 4 años de prisión por el delito de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En tanto, para Cristian Folgar y Luis Beuret, requirieron 3 años y 6 meses. Mientras que para Julio Armando Bragulat pidieron la absolución tras considerar que su participación no fue acreditada.

Por su parte, las defensas de los cuatro acusados con pedido de condena habían reclamado la absolución, con el argumento de que las condiciones que se aplicaron para la selección de la contratista derivaron de la crisis de emergencia energética.