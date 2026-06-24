“Todavía no sabemos por qué se hundió”: duro alegato de los familiares en el juicio por el ARA San Juan

El juicio por el hundimiento del ARA San Juan entra en su etapa final en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos por la muerte de 44 tripulantes

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan entra en su tramo final en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. Las partes exponen sus alegatos tras meses de audiencias. La causa busca esclarecer las responsabilidades penales tras la pérdida de la nave y la muerte de 44 tripulantes. La fiscalía y las querellas formularon pedidos de pena, mientras familiares de las víctimas reclaman justicia y cuestionan el accionar de las autoridades.

Las audiencias del juicio se desarrollaron durante varios meses. Más de treinta sesiones permitieron a la fiscalía y a las querellas presentar sus conclusiones sobre el hundimiento ocurrido hace ocho años y medio. El proceso alcanzó su etapa de alegatos, donde los representantes de las partes debaten el grado de responsabilidad que corresponde a los acusados por la tragedia.

PUBLICIDAD

Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, encabezó los reclamos por una condena ejemplar. En diálogo con Infobae Al Amanecer sostuvo que el submarino “no estaba en las condiciones exigidas” para una misión compleja en el Atlántico Sur.

Tagliapietra señaló: “Pudimos probar la negligencia y la desidia de estas personas que pusieron a nuestros seres queridos en esa situación de peligro aumentado”.

Los familiares del ARA San Juan reclamaron condenas ejemplares y cuestionaron la investigación judicial sobre la tragedia

El proceso judicial y el rol de las partes

El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos es el escenario donde se discuten las responsabilidades penales por el hundimiento del ARA San Juan. La fiscalía y las querellas presentaron sus alegatos luego de meses de debate. Tagliapietra remarcó que el juicio atraviesa una instancia clave al acercarse la definición de las penas para los acusados.

PUBLICIDAD

El padre de uno de los tripulantes manifestó que aún existen muchas pruebas pendientes. “Llegamos a esta instancia donde se pudo probar que el submarino no tenía el mantenimiento que el fabricante exigía”, afirmó. Explicó que la nave carecía de defensas y no reunía las condiciones necesarias para operar en aguas del Atlántico Sur.

Según Tagliapietra, la investigación demostró “la negligencia y desidia” de quienes pusieron a la tripulación en riesgo. Sin embargo, aclaró que todavía no se logró determinar la causa exacta del hundimiento por falta de pericias técnicas adecuadas. “Todavía no sabemos realmente por qué se hundió”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Pedidos de pena y marco legal

La fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para los acusados, aplicando el artículo sobre “estrago culposo” del Código Penal argentino. Tagliapietra explicó que, desde la querella, pidió ocho años de prisión para dos de los acusados y siete para otros dos. Argumentó que las reglas legales actuales limitan el máximo de condena, aunque la tragedia causó cuarenta y cuatro muertes.

“La orfandad probatoria derivó en que se les aplique un artículo del código penal que es el del estrago culposo”, detalló Tagliapietra. Criticó que la norma impone el mismo techo de pena, sin importar si fallece una o cuarenta y cuatro personas. “El artículo del código no contempla esa posibilidad y pone ese techo”, agregó.

PUBLICIDAD

La querella sostuvo que el ARA San Juan carecía del mantenimiento que exigía el fabricante y que esa falta puso en riesgo a la tripulación EFE/ Eduardo López

Además, Tagliapietra sostuvo que aplicó las reglas de concurso real para pedir penas más altas, al considerar probado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona en algunos casos. La fiscalía, en cambio, optó por pedidos de prisión de cinco, cuatro y tres años.

Críticas a la investigación y a la actuación judicial

Tagliapietra cuestionó la actuación de la jueza instructora del caso, señalando falencias en la investigación. Indicó que no se realizó una labor pericial adecuada, a pesar de la complejidad que implica un siniestro a gran profundidad. “Ni siquiera la jueza conformó un equipo de peritos para que la asesore”, afirmó.

PUBLICIDAD

El padre denunció que impulsó la colaboración de instituciones extranjeras con experiencia en accidentes marítimos y buscó asesoramiento técnico, pero la jueza no avanzó en esa dirección.

“Le pusimos todo ahí para que los invite y para que trabaje con un montón de documentación”, relató Tagliapietra. Sin embargo, remarcó que las recomendaciones no prosperaron y que la magistrada “fue claramente protegida por el poder político”.

PUBLICIDAD

La crítica a la instrucción recae en la falta de pericias técnicas y en la ausencia de un equipo multidisciplinario que pudiera analizar en profundidad las causas del hundimiento. Tagliapietra señaló que esto impidió conocer la verdad completa sobre lo ocurrido con el submarino y obtener una respuesta judicial acorde a la magnitud del hecho.

La última imagen: dos meses antes de partir a Ushuaia a una misión secreta, toda la tripulación se sacó una foto arriba del ARA San Juan. Fue el 1º de agosto de este año. En ese momento, nadie imaginaba la tragedia.

Reclamos por justicia y perspectiva de los familiares

Tagliapietra remarcó que la lucha de los familiares continúa después de ocho años y medio de búsqueda de justicia. Expresó que el proceso judicial, si bien avanzó hasta la etapa de alegatos, aún deja muchas cuestiones sin resolver. “Fue un largo peregrinar y te adelanto que todavía nos falta muchísimo por delante”, aseguró.

PUBLICIDAD

El reclamo principal apunta a que las condiciones del submarino y la falta de mantenimiento pusieron en peligro a la tripulación. Tagliapietra manifestó que la investigación no avanzó todo lo necesario. Planteó que la falta de respuestas adecuadas tras la tragedia refleja una mala labor judicial y la falta de decisión política para esclarecer el caso.

El juicio por el hundimiento del ARA San Juan entra en su etapa final, pero las preguntas sobre lo ocurrido y las demandas de los familiares persisten. La resolución del tribunal determinará las responsabilidades penales, aunque los límites legales y las críticas al proceso mantienen abierto el debate sobre la búsqueda de justicia para las cuarenta y cuatro víctimas.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.