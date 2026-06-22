Jesica Cirio entregará su celular a la Justicia: buscan los videos de los dólares en el vestidor

Jesica Cirio está en el país y entregará su celular a la Justicia, indicaron desde su entorno a Infobae.

A 24 horas de que la Gendarmería Nacional allanara su departamento en el barrio porteño de Palermo, la modelo Jesica Cirio se prepara para entregar su celular a la Justicia, que busca dar con los videos originales en los que se la ve rodeada de miles de dólares en un vestidor que sería de Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex marido de la mediática.

Desde el entorno de Cirio aseguraron a Infobae que ella está en el país, luego de las dudas que se generaron en torno a su paradero debido a que las autoridades judiciales no la encontraron en su casa, ubicada en Ortega y Gasset y avenida del Libertador.

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También dejaron trascender que se presentará junto a su defensa en los tribunales de Lomas de Zamora “entre esta tarde y mañana a primera hora” y aportará su teléfono con su contraseña.

En los allanamientos también se buscaron notebooks, tarjetas de memoria y cualquier dispositivo donde pudieran llegar a estar los videos almacenados.

Aparecieron videos de Jésica Cirio mostrando miles de dólares en su departamento

El fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito a partir del “yate gate”, busca incorporar a la causa los videos originales que difundió La Nación para peritarlos. Con ese fin es que el juez Luis Armella ordenó este domingo allanar a Cirio y a su último esposo, el financista Elías Piccirillo, quien supuestamente tenía en su poder el material.

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Los allanamientos no arrojaron resultados positivos. Cirio no estaba en su departamento y Piccirillo, detenido con prisión preventiva por plantarle un arma y droga a un exsocio, no tenía almacenado en sus dispositivos ningún archivo de interés para la investigación, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

En el departamento de Palermo la Gendarmería incautó 19.000 dólares y armas registradas a nombre de la actual pareja de la modelo, el empresario Nicolás Trombino, con quien espera un hijo. “Las dos cosas son de él”, le dijo a Infobae un allegado a la conductora de TV que está al tanto de los procedimientos judiciales.

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El peritaje que tiene en carpeta la Justicia -aún fue no solicitado formalmente- buscará corroborar el contenido de los videos y responder los interrogantes que los rodean; principalmente cuándo y dónde se filmaron.

Según se sospecha, las imágenes habrían sido tomadas entre 2022 y 2023, en la casa donde vivían Cirio e Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces el dirigente peronista era jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

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La acumulación de todo ese efectivo se convirtió en un dato relevante para la causa por enriquecimiento por la que Cirio, Insaurralde y la modelo Sofía Clerici enfrentan una inhibición general de bienes.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco (PROCELAC) pidieron en octubre de 2024 la indagatoria del exfuncionario, que hasta ahora no se ordenó. En ese requerimiento el Ministerio Público no avanzó sobre las parejas de Insaurralde, aunque permanecen imputadas.

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La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen de los fiscales, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

En su acusación, el Ministerio Público señaló que el patrimonio de Insaurralde no puede justificarse con sus ingresos de funcionario público: dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta de 73,40 metros cuadrados; una casa en Lomas de Zamora; dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuales solo uno fue oficial, son algunos de los movimientos financieros más grandes que reseñó la fiscalía.

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El descargo de Cirio

La conductora emitió un comunicado tras la difusión de los videos y advirtió un intento de extorsión sostenido desde hace más de un año. Ahora tiene pensado ampliar esa denuncia, que tramita en la Justicia porteña, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58.

“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó a través de una carta.

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En ese descargo Cirio también sostuvo que en los videos “se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

“Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”.

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