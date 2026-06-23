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El juez Ariel Lijo ordenó un allanamiento a Elías Piccirillo en Banfield

La medida se desarrolló en la vivienda donde cumple arresto domiciliario por presuntas amenazas al financista Francisco Hauque

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Elías Piccirillo
El juez Ariel Lijo ordenó un allanamiento a Elías Piccirillo en Banfield

El juez Ariel Lijo ordenó allanar a Elias Piccirillo en el domicilio donde cumple prisión domiciliaria, ubicado en la localidad bonaerense de Banfield, en el marco de la investigación por supuestas amenazas al financista Francisco Hauque.

La medida fue solicitada por el fiscal Francisco Picardi en relación a una nueva denuncia de Hauque, quien advirtió ante la justicia que recibió mensajes que lo ponen en riesgo.

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Este es el segundo procedimiento que se lleva a cabo en la casa de la ex pareja de Jesica Cirio. En la primera ocasión, fue por la causa que evalúa el presunto enriquecimiento ilícito de Martin Insaurralde.

Piccirillo está siendo investigado por Picardi en relación a un operativo falso que el imputado habría montado contra su ex socio Hauque luego de una cena en el Palacio Duhau.

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Precisamente, Piccirillo está detenido bajo la modalidad domiciliaria por haberle plantado a Hauque droga y un arma.

El falso procedimiento fue ejecutado por una brigada de la Policía de la Ciudad en coordinación con un ex miembro exonerado de la Policía Federal apodado “El Lobo”.

El otro allanamiento

Durante el fin de semana, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos a partir de la difusión de videos donde aparece Jesica Cirio mostrando miles de dólares en el vestidor de la casa que compartía con su ex esposo, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente.

Los procedimientos estaban relacionados a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado en la que está sospechado el ex intendente de Lomas de Zamora.

Personal de Gendarmería Nacional se presentó en un departamento de la modelo, ubicado en el barrio de Palermo, y por otro lado requisó el domicilio de Banfield, donde cumple prisión domiciliaria Piccirillo, último esposo de la modelo.

En el marco de ese operativo, Piccirillo entregó sus dispositivos con sus respectivas claves, mientras que en Palermo no encontraron a nadie. Finalmente, el abogado de Cirio llevó al juzgado de Armella el teléfono de su clienta, aunque no confirmó si en su memoria están las grabaciones de las imágenes del dinero.

Antecedentes

Elias Piccirillo está procesado con prisión preventiva domiciliaria, junto con el ex jefe de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, otros seis integrantes de ese grupo y un ex miembro de la Policía Federal Argentina por haber simulado un procedimiento.

Francisco Hauque
Francisco Hauque

La investigación la llevó adelante el fiscal Franco Picardi, quien consideró que Piccirillo organizó el falso operativo para perjudicar a su ex socio Francisco Hauque, con quien mantenía una deuda millonaria en pesos.

Según pudo establecer la fiscalía, Piccirillo encargó la realización de la escena, participó de la colocación de estupefacientes y una pistola 9 mm robada en el vehículo de Hauque y aportó información para que se materialicara el procedimiento.

La imputación que pesa sobre Piccirillo es como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva, agravado por la participación de tres o más personas, transporte de estupefacientes agravado por haber sido cometido con la organización de tres o más personas, tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado, por tratarse de un delito precedente especialmente grave.

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