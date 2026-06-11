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El fiscal Ramiro González impulsó una investigación contra Facundo Leal por enriquecimiento ilícito

El ex titular del ORSNA y ARSAT actualmente está de detenido. Tiene causas abiertas por presunta corrupción y drogas en San Isidro. Este nuevo expediente lo lleva a rendir cuentas a Comodoro Py

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Facundo Leal, Arsat
El Fiscal Ramiro González impulsó una investigación contra Facundo Leal por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Ramiro González imputó a Facundo Leal y a otros exdirectivos del ORSNA por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y requirió una serie de medidas de prueba ante el Juzgado Federal 8, radicado en los Tribunales de Comodoro Py.

Las personas que quedaron bajo sospecha son Noelia Florencia Ruiz, actual presidenta del Directorio del ORSNA; Lucila Belén Pagani, actual Vicepresidenta; Facundo Gaitán, incorporado al organismo como “controller”, y el mencionado Facundo Leal, quien fue titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos hasta febrero de este año.

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En la denuncia que abrió este expediente se sostiene en que el supuesto “esquema de poder que rodeó a Leal no se habría disuelto con su salida, sino que se habría reconfigurado y profundizado bajo la nueva conducción”.

Según esta teoría, la maniobra se basaría en el “desplazamiento sistemático de los gerentes de carrera -agentes idóneos y de planta permanente- para reemplazarlos por personas de su entorno”, ajenas a la especificidad técnica del organismo, con el objeto de concentrar y controlar la toma de decisiones”.

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A su vez, el fiscal tomó en cuenta que Leal quedó detenido en el marco de una causa por corrupción durante su paso por la compañía estatal ARSAT, que actualmente tramita en un juzgado de San Isidro.

En el caso de Noelia Ruiz, es señalada por “contrataciones sospechosas y la presunta incorporación de su ex cónyuge al sistema de obra social y prepaga del organismo”.

A Lucila Pagani se le imputa una gestión que “opaca el patrimonio del organismo”; en tanto, sobre Facundo Gaitán se cuestiona que se ocupa de “supervisar a las gerencias pese a carecer de experiencia en la actividad aeroportuaria”.

Las medidas de prueba

Para avanzar con el caso, la fiscalía solicitó un informe patrimonial de los cuatro imputados y las firmas “Agro”, “Lemiro Pietroboni”, “Cemisa” y “Centro Construcciones”, beneficiadas con adjudicaciones en obras ejecutadas o proyectadas en Río Grande, Tucumán, Río Gallegos y próximamente Ezeiza, Córdoba y Mendoza.

Fiscal Ramiro González (Adrián Escandar)
Fiscal Ramiro González (Adrián Escandar)

De acuerdo con la denuncia, las reuniones con contratistas se habrían realizado en ORSNA o en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se presume que se exigieron retornos cercanos al 10 por ciento del valor de cada trámite, para aprobar y pagar certificaciones de obra.

Asimismo, se refiere al uso del vehículo oficial y de los fondos del Estado Nacional para hacer traslados personales de Ruiz a la provincia de Mendoza.

Ramiro González también requirió a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la SIGEN y a la Auditoría General de la Nación que informen si registran denuncias relativas a adjudicaciones del ORSNA desde enero de 2025 a las empresas investigadas.

Finalmente, solicitó que se certifique el objeto procesal de la causa que tramita en el Juzgado Federal 2 de San Isidro, por la que Leal permanece preso.

En este otro expediente, Facundo Leal, junto con otros exdirectivos de ARSAT, es investigado por supuestas irregularidades en la contratación de servicios de custodia y depósito de equipos.

Está involucrada la firma ALS (Argentina Logistic Service) que habría suscripto un convenio con la empresa estatal de telecomunicaciones, sin pasar por un concurso transparente.

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