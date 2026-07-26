La causa por espionaje ilegal a jueces podría sumar nuevos procesamientos por asociación ilícita

Elias Ezequiel Nuñes Pinheiro, uno de los hacker imputados por espionaje ilegal a jueces

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi completó una nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga el presunto hackeo de teléfonos, espionaje y robo de identidad de jueces de la Corte Suprema y de Comodoro Py.

En el avance de la pesquisa encontró razones para volver a interrogar a Elías Nuñes Pinheiro, Ariel Pedro Zanchetta y a Tomás Patricio Hvalica, en relación a su supuesta responsabilidad en el delito de asociación ilícita. Tras escuchar sus descargos, el magistrado quedó en condiciones de definir su situación procesal sobre esta nueva imputación.

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La hipótesis del caso sostiene que Nuñes Pinheiro era el encargado informático de duplicar las líneas telefónicas que lograba hackear.

Zanchetta, un ex policía federal que se habría desempeñado como agente inorgánico de la antigua AFI, habría utilizado la información obtenida de los dispositivos para llevar adelante otros delitos.

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En tanto, Hvalica sería el joven que creó el sitio DARK PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera.

Fuentes ligadas al caso revelaron que tanto Zanchetta como Nuñes Pinheiro se remitieron a sus declaraciones anteriores y negaron conocer a Hvalica o formar parte de organización delictiva, sin responder preguntas.

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Por su parte, Hvalica se negó a declarar, a la vez que solicitó la exención de prisión, que fue concedida, con la obligación de comparecer ante el tribunal una vez por mes.

Mientras tanto, el juzgado aguarda el informe definitivo de una serie de peritajes digitales que quedaron pendientes. Esa tarea quedó a cargo de la División Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional Argentina.

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En la lista de los damnificados figuran: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi

También hay dos miembros de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Roberto Boico, otros magistrados como Daniel Rafecas, los fiscales federales Franco Picardi, Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita, entre otros.

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La imputación

En agosto de 2023, la justicia resolvió el procesamiento de Elías Nuñes Pinheiro y Ariel Zanchetta como autores de los delitos de violación de sistemas de confidencialidad y de comunicaciones y fraude.

La sospecha es que Nuñes fue quien se ocupó de cambiar los chips en los teléfonos de los jueces, lo que permitió que otros integrantes de la organización tomasen el control de las líneas. En su descargo, el hacker de origen misionero afirmó que solo obtenía datos y los facilitaba a un usuario identificado como “ElJuanxd” a través de Telegram.

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Por cada trabajo cobró en ese momento entre unos $12.000 o $15.000 pesos con criptomonedas. Sin embargo, no pudo brindar la identidad del usuario que adquirió sus servicios.

Parte de la información que utilizaba Nuñes Pinheiro para intervenir las líneas de teléfono se la brindaba un banco de datos privado que pagaba el usuario “Arjunin”, quien resultó ser Ariel Zanchetta.

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En cuanto a Tomás Patricio Hvalica, alias @pr1sox, quedó identificado como el creador del sitio DARK PFA, una plataforma que ofrecía acceso a bases de datos oficiales. Esa página era la que usaba Nuñes Pinheiro para obtener los datos que le permitían ejecutar los hackeos.

Suspensión de juicio a prueba

En paralelo, la jueza María Araceli Martínez homologó un acuerdo de juicio abreviado o probation con el hacker Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien admitió que interfirió el teléfono del ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

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La magistrada porteña condenó a Nuñes Pinheiro a 3 años de prisión en suspenso, por acceder ilegítimamente a datos informáticos restringidos, sustraer documento público y entorpecer las comunicaciones.

En compensación, tendrá que cumplir 150 horas de tareas no remuneradas en favor del Estado en el lugar que disponga la oficina de ejecución.

Antes de homologar la probation, el Juzgado Penal 29 solicitó certificar el expediente por el supuesto espionaje ilegal a jueces, que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. La revisión de las actuaciones concluyó que si bien la conducta analizada tiene semejanzas, no se trataba de la misma situación, ni de los mismos damnificados.