El hermano de Manuel Adorni corrigió su declaración jurada y reveló que cobró una herencia de $21 millones

Francisco Adorni es diputado provincial y fue funcionario del Ministerio de Defensa (Diego Barbatto)

Tal como anticipó Infobae este lunes, el diputado provincial Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada luego de que le abrieran una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahora informó que tiene 21 millones de pesos de una herencia que no había dado a conocer anteriormente ante la Oficina Anticorrupción.

También modificó los datos sobre la valuación de su casa en City Bell y un crédito hipotecario que contrajo con el Banco Provincia, que se convirtió en uno de los principales vectores de las sospechas en torno al patrimonio del legislador bonaerense y exfuncionario del Ministerio de Defensa.

PUBLICIDAD

Francisco Adorni está imputado en una causa a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, que ya ordenó, entre otras tantas medidas, el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Se trata de un expediente que corre por una vía separada al caso de Manuel Adorni, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

La herencia ahora revelada por el diputado Adorni figura en la declaración jurada más reciente como “dinero efectivo en el país”, y no precisa su origen.

PUBLICIDAD

Infobae consultó al entorno del funcionario para saber si corresponde a lo que recibió luego del fallecimiento de su padre, Jorge Adorni -murió en 2002-, pero al cierre de este artículo no obtuvo respuestas.

El silencio se repite alrededor del jefe de Gabinete, desde donde por ahora evitan adelantar si, como su hermano, también tiene parte de una herencia que no declaró. Manuel Adorni aún no presentó su declaración jurada correspondiente al año 2025, y tiene tiempo hasta el 31 de julio para hacerlo.

PUBLICIDAD

Francisco Adorni, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (AG La Plata)

Tras la rectificación de sus papeles, Francisco Adorni informó a la OA que su casa de City Bell -un dúplex de 162 metros cuadrados del que posee el 50%- ahora vale 67.500.000 pesos. En cambio, en 2024 había declarado una valuación de 38.790.000 pesos.

Cabe recordar que entró a la función pública en la gestión libertaria como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, y luego fue promovido, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

PUBLICIDAD

Adorni también actualizó los números del crédito que mantiene con el Banco Provincia. La denuncia en su contra, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, advirtió que el legislador habría cancelado en 12 cuotas un crédito hipotecario por un valor de 60 millones de pesos, valor que no podría justificar con sus ingresos.

En la actualización de su declaración, el imputado notificó que todavía debe 57 millones de pesos, y que al inicio del 2025 debía 45 millones.

PUBLICIDAD

La Justicia aún espera un informe del Banco Provincia con “detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento; detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026; eventuales operaciones de refinanciación, novación o subrogación; y toda documentación de respaldo aportada por el tomador para acreditar el origen de los fondos”, tal como pidió el fiscal Marijuán.

De la misma manera, en Tribunales aguardan la incorporación formal al expediente de la última versión de la declaración jurada.

PUBLICIDAD

Francisco y Manuel Adorni

Fuentes al tanto de la investigación indicaron a Infobae que, lejos de eximirlo de las sospechas, la corrección que hizo el diputado bonaerense abonaría la hipótesis de las inconsistencias en su patrimonio.

El Juzgado Federal N° 6 que subroga Rafecas hizo lugar a más medidas de prueba solicitadas por el fiscal Marijuán y ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para obtener la documentación relacionada con su ingreso al IAF y sus recibos de sueldo.

PUBLICIDAD

También están en proceso informes de Migraciones, el Banco Central, organismos tributarios, la IGJ, la UIF y varias entidades públicas y privadas.

En las últimas horas, sin embargo, la atención de los investigadores quedó captada por información referida a cuentas de inversión en el mercado de capitales, según señalaron las fuentes consultadas. Es una arista del caso que está en pleno desarrollo.

PUBLICIDAD