Judiciales

El hermano de Manuel Adorni dio explicaciones sobre su patrimonio y rectificó su declaración jurada

El diputado provincial Francisco Adorni enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que tramita en paralelo a la del jefe de Gabinete. En diálogo con Infobae, su abogado confrontó la denuncia de la legisladora Marcela Pagano

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Entrevista a Francisco Adorni
Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete. Foto: Diego Barbatto

A menos de una semana de que la Justicia abriera una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la defensa del diputado bonaerense Francisco Adorni salió a dar explicaciones sobre su patrimonio y reconoció errores en su declaración jurada. El hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó ante el ARCA y la Oficina Anticorrupción para rectificar los datos sobre sus posesiones.

El último miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuán le dio impulso al caso iniciado a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y pidió una batería de medidas de prueba, entre las que figuró el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni.

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Se trata de un expediente que corre por una vía separada al caso del jefe de los ministros, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

La denuncia de Pagano contra Francisco Adorni advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado desde que llegó a la función pública -de la mano de su hermano- como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

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En octubre fue electo como diputado bonaerense y actualmente su único ingreso es el que recibe por su tarea legislativa, indicaron desde su entorno.

Francisco y Manuel Adorni
Francisco y Manuel Adorni

La denuncia contra Adorni señaló, entre otros puntos, que el funcionario habría cancelado en 12 cuotas un crédito hipotecario por un valor de $60.000.000 en el Banco Provincia, valor que no podría justificar con sus ingresos declarados.

En diálogo con Infobae, el abogado del legislador provincial, Marcelo Peña, desmintió tajantemente esa situación y dijo que, si bien el préstamo existe, el mismo se solicitó en 2016 y Francisco Adorni sigue pagando cuotas hasta el día de hoy.

La Justicia aún espera un informe del Banco Provincia con “detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento; detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026; eventuales operaciones de refinanciación, novación o subrogación; y toda documentación de respaldo aportada por el tomador para acreditar el origen de los fondos”, tal como pidió el fiscal Marijuán.

Ante el avance de la Justicia, Francisco Adorni reconoció que incurrió en una omisión en su última declaración jurada, al haber consignado una valuación menor a la correcta en su casa de City Bell, de la cual posee el 50% del inmueble.

Es un dúplex de 162 metros cuadrados, que en 2024 había sido valuado por $38.790.000.

Este error, para la defensa, “no constituye por sí mismo un delito, pero lo subsanamos ante los organismos correspondientes para corregir la omisión”.

Hombre con traje gris y corbata azul sonríe detrás de un escritorio de madera. Detrás, una estantería con libros y objetos, y a la izquierda una silla de oficina
Guillermo Marijuan, fiscal federal

El abogado Marcelo Peña sostuvo que el hermano del jefe de Gabinete tiene todo su patrimonio “bancarizado, registrado y con la respectiva documentación respaldatoria del origen de esos fondos”.

“La denuncia fue una presentación hecha a solo efecto de generar un malestar político”, afirmó el defensor ante este medio.

Y siguió: “Lo que intentó Pagano fue una estrategia, ir con una figura penal ampliada; es una denuncia de un tenor genérico, generalizado. El juez con buen tino analizó la presentación y distinguió que nada tiene que ver con la causa que se está investigando a su hermano, Manuel Adorni”.

El Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, hizo lugar a más medidas de prueba solicitadas por el fiscal Marijuán y ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para obtener la documentación relacionada con su ingreso al IAF y sus recibos de sueldo.

También están en proceso informes de Migraciones, el Banco Central, organismos tributarios, la IGJ, la UIF y varias entidades públicas y privadas.

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