José Luis Espert cambió a su abogado en las causas por supuesto lavado y vuelos privados durante la campaña

José Luis Espert, economista y exdiputado de La Libertad Avanza. Foto: Ariel Torres

El exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, cambió su defensa en las causas abiertas que enfrenta en Comodoro Py y San Isidro por sus supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, quien acaba de cerrar en Estados Unidos un acuerdo por el que se declaró culpable de lavado de activos y estafa, a la vez que evitó ser condenado por narcotráfico.

Hasta ahora, la representación legal de Espert la habían llevado adelante Alejandro Freeland y Santiago Kent, quienes intentaron sin éxito unificar los expedientes en una sola sede judicial. En adelante, el abogado Claudio Lamela estará a cargo de la defensa del economista.

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Desde el entorno de Espert evitaron hacer comentarios sobre si el cambio en su defensa responde a un nuevo enfoque legal o bien si se dio a partir de las novedades con la causa de Machado en Estados Unidos.

Fred Machado, detenido en Viedma por la PFA

El defensor Claudio Lamela es un penalista con trayectoria en la función pública. Hasta el 2008 fue secretario del Juzgado Federal N° 5.

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Desde ese lugar investigó las cuentas bancarias atribuidas al expresidente Carlos Menem en Suiza, entre otras causas de relevancia.

Trabajó bajo las órdenes de los jueces Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo.

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Tras dejar el Poder Judicial, Lamela fue asesor en el Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Martín Redrado. Llegó a ser gerente de Asuntos Penales de la máxima autoridad monetaria nacional, cargo que ocupó durante cuatro años.

Luego tuvo un paso como asesor del Senado de la Nación, donde trabajó sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y colaboró con la Comisión de Reforma del Código Penal.

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Como abogado defensor, Claudio Lamela representó al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quien fue condenado por la tragedia de Once.

También es profesor de grado y posgrado en la Universidad del Salvador, en la Universidad del Museo Social Argentino y en ESEADE, según se desprende de su currículum.

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Espert ante la Justicia

En uno de sus ya habituales posteos contra los periodistas, el domingo el presidente de la Nación, Javier Milei, reflotó su defensa hacia José Luis Espert, y aseguró: “Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”.

“Lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME”, posteó Milei -con las mayúsculas incluidas- en su cuenta oficial de X.

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José Luis Espert en una recorrida de campaña junto a los hermanos Milei. REUTERS/Agustin Marcarian

Más allá de la apreciación política del jefe de Estado, las investigaciones siguen en etapa de prueba: la Justicia mantiene congelados los bienes del exlegislador, que debe pedir permiso en Tribunales para usar los fondos de sus cuentas.

En San Isidro, el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez investigan si los 200.000 dólares que Espert recibió de Machado -y que no declaró- fue dinero proveniente de actividades ilegales. Se trató de una primera cuota de un contrato firmado en 2019, por 1.000.000 de dólares, para prestar servicios de asesoría a una empresa minera guatemalteca, según explicó Espert.

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En paralelo, el juez Marcelo Martínez De Giorgi sigue en Comodoro Py la línea del supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2019, cuando Espert compitió para ser presidente.

Ese expediente está enfocado en los vuelos privados que Fred Machado le proveyó a Espert, además de la entrega de una camioneta blindada.

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Ninguno de los dos jueces llamó a indagatoria al imputado. Ambas causas siguen en pleno proceso de instrucción y con medidas de prueba en marcha, según coinciden fuentes judiciales consultadas.