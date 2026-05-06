El hijo de una de las jubiladas acreedoras de Manuel Adorni declara hoy en Comodoro Py

El jefe de Gabinete, en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión. EFE/Matías Campaya

Las declaraciones testimoniales en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni continúan este miércoles con la comparecencia de Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito al jefe de Gabinete, y a quienes además el funcionario les debe 200.000 dólares.

Miano además es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del semipiso de la calle Miró al 500, en la firma de desarrollos urbanos TSJ Group.

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El exfutbolista Hugo Morales era dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Sbabo y Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales. Seis meses más tarde la compró a Adorni por 230.000 dólares, con un adelanto de 30.000 dólares y el resto financiado a un año, sin intereses.

El testigo deberá estar a las 9 en los tribunales federales de Comodoro Py. Al citarlo, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, le ordenó presentarse con su celular, facturas, comprobantes, tickets y cualquier documento vinculado al pago de expensas y a las refacciones del departamento en cuestión.

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Claudia Sbabo, jubilada acreedora de Manuel Adorni, en Comodoro Py. Fotografía: Maximiliano Luna

Feijoo -quien además es amigo de Adorni- ya declaró como testigo en la causa y reveló que el jefe de Gabinete le debe otros 65.000 dólares que no están documentados.

Bajo juramento, el hijo de la jubilada dijo que él se hizo cargo de todas las obras y que le costaron ese dinero. Esa parte del presupuesto, declaró el testigo, acordó recuperarla “por afuera” con el jefe de ministros, cuando éste pudiera vender su departamento ubicado en avenida Asamblea, barrio porteño de Parque Chacabuco.

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Este lunes surgió una novedad: Matías Tabar, el contratista que cobró 245.000 dólares por la remodelación de la casa de Indio Cuá, le contó a la Justicia que también participó de las refacciones en Caballito.

Según el constructor, él no intervino en una obra general allí, pero sí fue contactado para coordinar trabajos de carpintería.

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La fachada del edificio de la calle Miró. Foto: Gustavo Gavotti

De su declaración se desprende que Manuel Adorni y Betina Angeletti, la esposa del funcionario, le pidieron que contactara al mismo carpintero que había trabajado en la casa del country para realizar muebles en ese departamento.

Mencionó, entre otros, una mesa de comedor de madera y mármol, mesa ratona, mesa de comedor diario, mueble vajillero, mueble grande de rack/TV, mesa consola y espejo. Indicó que esos trabajos se encargaron hacia diciembre de 2025 y se completaron entre enero y febrero de 2026.

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La modalidad de pago habría sido en efectivo y en dólares, tal como se viene observando en la mayoría de los “gastos grandes” de la familia, según se desprende del expediente.

Según dijo el testigo Feijoo ante el fiscal Pollicita, luego de las remodelaciones, su idea inicial era vender la propiedad a 345.000 dólares, en línea con lo que declararon la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi.

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Entonces, ¿por qué Feijoo le vendió el departamento casi al costo a Adorni? El testigo explicó ante la Justicia que le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. De cualquier forma, las ganancias o pérdidas del desarrollador no son el objeto de la causa; sino que la investigación busca desentramar si el crecimiento en el nivel de vida del jefe de Gabinete es compatible con sus ingresos formales.