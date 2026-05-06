Judiciales

El hijo de una de las jubiladas acreedoras de Manuel Adorni declara hoy en Comodoro Py

Leandro Miano está citado como testigo y debe presentarse ante el fiscal Gerardo Pollicita. Es una de las personas detrás de la compraventa del departamento de Caballito en el que vive el jefe de Gabinete

Guardar
El jefe de Gabinete, en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión. EFE/Matías Campaya
El jefe de Gabinete, en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión. EFE/Matías Campaya

Las declaraciones testimoniales en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni continúan este miércoles con la comparecencia de Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito al jefe de Gabinete, y a quienes además el funcionario les debe 200.000 dólares.

Miano además es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del semipiso de la calle Miró al 500, en la firma de desarrollos urbanos TSJ Group.

PUBLICIDAD

El exfutbolista Hugo Morales era dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Sbabo y Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales. Seis meses más tarde la compró a Adorni por 230.000 dólares, con un adelanto de 30.000 dólares y el resto financiado a un año, sin intereses.

El testigo deberá estar a las 9 en los tribunales federales de Comodoro Py. Al citarlo, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, le ordenó presentarse con su celular, facturas, comprobantes, tickets y cualquier documento vinculado al pago de expensas y a las refacciones del departamento en cuestión.

PUBLICIDAD

Claudia Sbabo - Comodoro PY
Claudia Sbabo, jubilada acreedora de Manuel Adorni, en Comodoro Py. Fotografía: Maximiliano Luna

Feijoo -quien además es amigo de Adorni- ya declaró como testigo en la causa y reveló que el jefe de Gabinete le debe otros 65.000 dólares que no están documentados.

Bajo juramento, el hijo de la jubilada dijo que él se hizo cargo de todas las obras y que le costaron ese dinero. Esa parte del presupuesto, declaró el testigo, acordó recuperarla “por afuera” con el jefe de ministros, cuando éste pudiera vender su departamento ubicado en avenida Asamblea, barrio porteño de Parque Chacabuco.

Este lunes surgió una novedad: Matías Tabar, el contratista que cobró 245.000 dólares por la remodelación de la casa de Indio Cuá, le contó a la Justicia que también participó de las refacciones en Caballito.

Según el constructor, él no intervino en una obra general allí, pero sí fue contactado para coordinar trabajos de carpintería.

Fachada del departamento de Manuel Adorni en Caballito - Miró 550
La fachada del edificio de la calle Miró. Foto: Gustavo Gavotti

De su declaración se desprende que Manuel Adorni y Betina Angeletti, la esposa del funcionario, le pidieron que contactara al mismo carpintero que había trabajado en la casa del country para realizar muebles en ese departamento.

Mencionó, entre otros, una mesa de comedor de madera y mármol, mesa ratona, mesa de comedor diario, mueble vajillero, mueble grande de rack/TV, mesa consola y espejo. Indicó que esos trabajos se encargaron hacia diciembre de 2025 y se completaron entre enero y febrero de 2026.

La modalidad de pago habría sido en efectivo y en dólares, tal como se viene observando en la mayoría de los “gastos grandes” de la familia, según se desprende del expediente.

Según dijo el testigo Feijoo ante el fiscal Pollicita, luego de las remodelaciones, su idea inicial era vender la propiedad a 345.000 dólares, en línea con lo que declararon la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi.

Entonces, ¿por qué Feijoo le vendió el departamento casi al costo a Adorni? El testigo explicó ante la Justicia que le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. De cualquier forma, las ganancias o pérdidas del desarrollador no son el objeto de la causa; sino que la investigación busca desentramar si el crecimiento en el nivel de vida del jefe de Gabinete es compatible con sus ingresos formales.

Temas Relacionados

Leandro MianoManuel AdorniEnriquecimiento ilícitoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un niño sufrió una fractura en el jardín de infantes y la Justicia ordenó indemnizar el daño físico, moral y psicológico

El menor resultó herido en horario escolar y debió ser operado. El fallo atribuyó la responsabilidad a la municipalidad, que gestionaba el establecimiento, y reconoció las secuelas y el impacto emocional derivados del hecho ocurrido bajo supervisión docente

Un niño sufrió una fractura en el jardín de infantes y la Justicia ordenó indemnizar el daño físico, moral y psicológico

Se divorció y reclamó una compensación económica a su exmarido: la Justicia rechazó la demanda

La mujer alegó un desequilibrio tras la ruptura, pero la Cámara Civil confirmó el fallo que había desestimado el planteo. Los argumentos de una sentencia que pone la lupa sobre el patrimonio y la independencia laboral

Se divorció y reclamó una compensación económica a su exmarido: la Justicia rechazó la demanda

Le hicieron una cesárea, le dejaron una gasa en el abdomen y deberán indemnizarla con más de $34 millones

El “olvido” ocurrió en 2016 y le provocó secuelas graves que derivaron en múltiples cirugías. La Justicia civil condenó a la médica y al hospital por negligencia y por no haber detectado a tiempo el origen de sus dolores

Le hicieron una cesárea, le dejaron una gasa en el abdomen y deberán indemnizarla con más de $34 millones

El Tribunal Superior de Justicia porteño expuso en la Feria del Libro sobre vacantes y tecnología

Durante actividades académicas, las juezas Weinberg y De Langhe trazaron un diagnóstico del funcionamiento judicial y destacaron el rol de la inteligencia artificial y la rendición de cuentas

El Tribunal Superior de Justicia porteño expuso en la Feria del Libro sobre vacantes y tecnología

El Consejo de la Magistratura profundiza el debate sobre cómo se eligen los jueces federales

El jueves expondrán cinco organizaciones de la sociedad civil. La Corte Suprema propone reformar el sistema de concursos para reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad. Adentro del cuerpo, las posiciones están divididas

El Consejo de la Magistratura profundiza el debate sobre cómo se eligen los jueces federales

DEPORTES

11 historias que definen a Carlos Griguol, el técnico que fue docente: del jeep que duró una semana a la práctica con las cabras

11 historias que definen a Carlos Griguol, el técnico que fue docente: del jeep que duró una semana a la práctica con las cabras

Maradona como santo urbano: la historia de los murales de un argentino en Nápoles y la devoción global por el 10

Cómo quedó Boca Juniors en el Grupo D tras la derrota en Ecuador y qué necesita para clasificar a los octavos de la Libertadores

“No sé quién es”: el ácido cruce de Leandro Paredes con el banco de Barcelona de Ecuador en la derrota de Boca

7 frases de Úbeda tras la derrota de Boca en Ecuador: del lamento por la falta de contundencia al malestar interno por otra expulsión

TELESHOW

Carmen Barbieri en “Lo de Pampita”: “Interrumpí un embarazo porque podía morir”

Carmen Barbieri en “Lo de Pampita”: “Interrumpí un embarazo porque podía morir”

Gimena Accardi contó la dura decisión que tomó tras su separación de Nico Vázquez: “Conozco mis límites y lo que me duele”

El desgarrador llanto de Manuel en Gran Hermano al conocer la muerte de su perra, Ámbar: “Te voy a extrañar toda la vida”

Mauro Icardi, en medio de su guerra con Wanda Nara, vendió la “Casa de los Sueños”

Sofía Martínez habló sobre los rumores de romance con un famoso cantante: “Conociendo y saliendo para conocer”

INFOBAE AMÉRICA

La hora de verdad para la defensa de la democracia en América Latina es ahora: ¿estará la región a la altura?

La hora de verdad para la defensa de la democracia en América Latina es ahora: ¿estará la región a la altura?

El autor del tiroteo en Bondi Beach enfrentará 19 cargos adicionales, incluidos asesinato y resistencia a la autoridad

Magistrados de Bolivia pidieron a Rodrigo Paz más medidas de protección tras el asesinato de un juez

Ecuador recibió tres lanchas guardacostas de EEUU para reforzar sus capacidades operativas contra el narcotráfico en la región

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: tres muertos