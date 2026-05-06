EN VIVO: Los precios del petróleo prolongan su caída en medio de la incertidumbre en Medio Oriente

Estados Unidos dio por finalizada la fase ofensiva de la operación “Furia Épica” contra Irán, según declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, aunque la situación en el estrecho de Ormuz —clave para el transporte mundial de petróleo— se mantiene inestable.
El funcionario afirmó además que un acuerdo de paz entre Israel y Líbano es “inminentemente posible” y que podría concretarse en el corto plazo.
En ese contexto, el presidente Donald Trump anunció el martes la suspensión temporal del “Proyecto Libertad”, la operación destinada a garantizar la libre navegación en Ormuz, en medio de avances en las negociaciones con Teherán.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán por segundo día consecutivo. Tras los ataques, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se comunicó con el presidente emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y condenó la ofensiva iraní.
En paralelo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulsa una resolución para sancionar a Irán si no cesa los ataques contra embarcaciones y el cobro de “peajes ilegales” en el estrecho de Ormuz.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a varios miembros de Hezbollah en Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, bajo la dirección de la Brigada 226, atacaron varios edificios utilizados por la organización Hezbollah con fines militares en el sur de Líbano. Los ataques tenían como objetivo asistir a las fuerzas terrestres bajo el mando de la División 146.
Según el comunicado, los edificios fueron atacados mientras en su interior operaban miembros de Hezbollah, quienes promovían y ejecutaban planes terroristas contra las FDI y el Estado de Israel. En estos ataques, varios integrantes de la organización fueron eliminados.
Durante la última jornada, las FDI atacaron aproximadamente 25 objetivos de Hezbollah, incluyendo un almacén de material bélico, edificios con funciones militares y otras infraestructuras de la organización.
En la noche, la Fuerza Aérea interceptó un objetivo aéreo sospechoso en el espacio donde operan las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Poco después, se lanzó un interceptor hacia otro objetivo con el que se perdió el contacto, sin activación de alertas.
En las últimas horas, Hezbollah lanzó varios cohetes, drones explosivos y bombas de mortero que impactaron cerca de las fuerzas israelíes. Las FDI informaron que no hubo heridos entre sus efectivos.
Los precios del petróleo prolongan su caída
Los precios del petróleo registraron nuevas caídas el miércoles luego de que el presidente Donald Trump sugiriera la posibilidad de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
Los futuros del crudo Brent para entrega en julio descendieron 1,89 dólares, situándose en 107,98 dólares por barril, prolongando la tendencia a la baja tras una caída del 4% en la sesión anterior y descensos mayores respecto a los aproximadamente 1,52 dólares registrados previamente.
Por su parte, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) retrocedieron un 1,8%, hasta los 100,44 dólares por barril, en comparación con los 100,77 dólares de una hora antes.
¿Cuánto petróleo transita por el estrecho de Ormuz?
Aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo y gas natural licuado (GNL) transitaba habitualmente por el estrecho de Ormuz, considerado el canal de transporte de energía más importante del mundo, ante de la guerra en Medio Oriente.
Esta vía fluvial, de unos 167 kilómetros de longitud, constituye la única salida marítima para los combustibles provenientes de los principales países exportadores de la región.
El estrecho se sitúa entre Omán e Irán, conectando el Golfo Pérsico al norte con el Golfo de Omán al sur y, más allá, con el Mar Arábigo. En su punto más angosto, el paso tiene 33 kilómetros de ancho, pero el canal de navegación efectivo solo mide 3 kilómetros de ancho en cada dirección.
Arabia Saudita, Irán, Kuwait e Irak, miembros de la OPEP, junto con los Emiratos Árabes Unidos, exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho de Ormuz. Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado (GNL), también utiliza mayoritariamente esta vía para sus envíos.
Actualmente, el tráfico marítimo por el estrecho se encuentra prácticamente paralizado, con solo un porcentaje muy reducido de buques en tránsito, frente a los 125 a 140 pasos diarios que se registraban antes del inicio de la guerra con Irán.
Australia creará reserva nacional de combustible de 1.000 millones de litros
Australia creará una reserva nacional de combustible de 1.000 millones de litros para proteger al país ante la crisis energética provocada por la guerra en Medio Oriente, anunció el miércoles el primer ministro, Anthony Albanese.
Albanese explicó que la reserva, de propiedad estatal, reforzará el suministro a largo plazo de diésel y combustible de aviación. “Nuestra prioridad número uno sigue siendo proteger a Australia de los peores efectos de esta crisis”, afirmó el mandatario a la prensa. Los detalles de la medida se presentarán la próxima semana junto con el presupuesto gubernamental anual.
El ministro de Energía, Chris Bowen, recordó que Australia era uno de los pocos países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AEI) sin una reserva nacional. La nación, geográficamente aislada y con solo dos refinerías, es especialmente vulnerable a interrupciones del suministro energético.
Como otros países de Asia y el Pacífico Sur, Australia depende en gran medida del petróleo transportado a través del estrecho de Ormuz, bloqueado de facto desde el inicio de la guerra en febrero y por donde circulaba una quinta parte del petróleo y gas mundial.