EN VIVO: Los precios del petróleo prolongan su caída en medio de la incertidumbre en Medio Oriente

Rubio confirmó que las operaciones militares de EEUU en Irán han "concluido" (Europa Press)

Estados Unidos dio por finalizada la fase ofensiva de la operación “Furia Épica” contra Irán, según declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, aunque la situación en el estrecho de Ormuz —clave para el transporte mundial de petróleo— se mantiene inestable.

El funcionario afirmó además que un acuerdo de paz entre Israel y Líbano es “inminentemente posible” y que podría concretarse en el corto plazo.

En ese contexto, el presidente Donald Trump anunció el martes la suspensión temporal del “Proyecto Libertad”, la operación destinada a garantizar la libre navegación en Ormuz, en medio de avances en las negociaciones con Teherán.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán por segundo día consecutivo. Tras los ataques, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se comunicó con el presidente emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y condenó la ofensiva iraní.

En paralelo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulsa una resolución para sancionar a Irán si no cesa los ataques contra embarcaciones y el cobro de “peajes ilegales” en el estrecho de Ormuz.