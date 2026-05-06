El canciller de Irán se reúne con su homólogo chino en Beijing en medio de la incertidumbre en el estrecho de Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y su homólogo chino, Wang Yi (Xinhua)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, inició este miércoles en Beijing una reunión con su homólogo chino, Wang Yi, en un contexto marcado por la crisis en el estrecho de Ormuz y a una semana del viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a China.

Medios estatales chinos informaron del comienzo del encuentro, sin detallar el contenido de las conversaciones. Según la agencia estatal Xinhua, la reunión se desarrolla en la capital china, donde Araghchi llegó el mismo miércoles por la mañana, de acuerdo con reportes de medios iraníes.

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La Cancillería iraní anticipó los temas del encuentro. La agencia Fars señaló: “Durante esta visita, el Ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país discutirá las relaciones bilaterales y los acontecimientos regionales e internacionales con su homólogo chino”. Hasta el momento, no se difundieron resultados ni comunicados conjuntos.

El viaje del jefe de la diplomacia iraní coincide con un escenario de alta tensión en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de energía. China mantiene un rol central en este eje, ya que figura como un cliente importante del petróleo iraní pese a las sanciones de Estados Unidos, que buscan limitar los ingresos de Teherán.

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Medios estatales chinos informaron del comienzo del encuentro, sin detallar el contenido de las conversaciones (REUTERS)

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a Pekín a intervenir en la situación. El martes, declaró ante periodistas: “Espero que los chinos le digan (a Araghchi) lo que necesita saber, y es que lo que estaba haciendo en el estrecho está provocando su aislamiento mundial”. Sus declaraciones apuntan a la presión de Washington para que China influya sobre Irán en relación con el control de esa vía marítima.

La visita de Araghchi se produce antes del viaje programado de Trump a China los días 14 y 15 de mayo, donde tiene previsto reunirse con el líder Xi Jinping. Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense al país asiático desde 2017. El viaje se pospuso previamente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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El contexto incluye además un alto el fuego vigente desde principios de abril entre Irán y Estados Unidos. Rubio sostuvo el martes que “terminó” la ofensiva lanzada el 28 de febrero y que comenzó una nueva etapa con una operación “defensiva” destinada a facilitar la navegación en el estrecho de Ormuz, una zona que permanece bajo tensión.

Desde Naciones Unidas, el embajador chino Fu Cong advirtió sobre la relevancia del estrecho en la agenda bilateral. Señaló que, si la situación en Ormuz no cambia antes de la llegada de Trump, el tema estará “inevitablemente en el centro de las conversaciones”, y remarcó que la prioridad consiste en “evitar una nueva escalada militar y consolidar el alto el fuego”.

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La visita de Araghchi se produce antes del viaje programado de Trump a China los días 14 y 15 de mayo, donde tiene previsto reunirse con el líder Xi Jinping (REUTERS)

China reiteró en varias ocasiones su rechazo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y pidió una salida basada en el diálogo. Beijing insistió en la necesidad de evitar una escalada que afecte la estabilidad del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global.

La situación en esa vía marítima tiene un impacto directo en China. Por el estrecho transita cerca del 45% de sus importaciones de petróleo y gas. El conflicto elevó los costos energéticos y logísticos en el país asiático y llevó a las autoridades a intervenir de forma temporal para contener el alza de los combustibles.

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En este escenario, China adoptó medidas frente a las sanciones estadounidenses. El sábado pasado, anunció una orden para bloquear la aplicación de sanciones impuestas por Washington contra cinco empresas chinas vinculadas al comercio de crudo iraní. Beijing argumentó que esas restricciones interfieren en actividades comerciales “normales” y vulneran el derecho internacional.

(Con información de EFE y AFP)

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