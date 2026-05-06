Atropello mortal en Leipzig: el sospechoso había estado en un hospital psiquiátrico

Agentes de policía inspeccionan el lugar tras un incidente mortal en el que un coche atropelló a un grupo de personas, en Leipzig, Alemania, el 5 de mayo de 2026 (REUTERS/Axel Schmidt)

El sospechoso de atropellar a varias personas y causar la muerte de dos en la ciudad alemana de Leipzig, no habría actuado por motivos políticos o religiosos, según informaron el martes los investigadores del caso.

El conductor, un alemán de 33 años, fue detenido el lunes tras conducir su auto varios cientos de metros por una calle en una zona comercial del centro. El incidente dejó dos víctimas fatales, una mujer de 63 años y un hombre de 77, ambos alemanes, y seis personas heridas, dos de ellas de gravedad.

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Las autoridades consideran que se trató de una embestida deliberada, aunque la investigación continúa. La policía y la fiscalía indicaron en un comunicado que hasta el momento no existen indicios de motivaciones políticas o religiosas. El sospechoso había sido objeto de atención policial este año por amenazas y “delitos de difamación”.

El nuevo comunicado detalló que la policía intervino el 17 de abril tras una llamada telefónica del propio sospechoso, quien fue ingresado voluntariamente en un hospital psiquiátrico debido a su “estado psicológico”. Recibió tratamiento hasta el miércoles de la semana pasada y se conoció que no contaba con antecedentes penales ni casos pendientes bajo investigación.

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El Ministerio de Asuntos Sociales del estado de Sajonia declaró que el hombre no supuso un peligro para sí mismo ni para otros durante su estancia en el hospital, y que no existía razón médica para impedirle salir, según informó la agencia alemana Deutsche Presse-Agentur.

Personal de rescate se encuentra junto a un vehículo dañado que atropelló a varias personas en Leipzig, Alemania, el lunes 4 de mayo de 2026 (Sebastian Willnow/dpa vía AP)

El incidente ocurrió cerca de las 16:45 horas en una de las calles más transitadas del casco histórico de Leipzig el lunes pasado. El vehículo recorrió entre 300 y 400 metros por la calle Grimmaische y atropelló a peatones en un área comercial repleta de tiendas y edificios históricos. Testigos informaron a medios locales que el rodado circuló a gran velocidad.

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La policía confirmó dos colisiones especialmente violentas, que provocaron las muertes, mientras que el resto de los heridos fue alcanzado durante el trayecto del vehículo. Entre las víctimas, al menos dos personas permanecen hospitalizadas en estado crítico y unas veinte presentan lesiones de diversa gravedad.

La policía desplegó un amplio operativo de emergencia, con la participación de cerca de cuarenta bomberos, una decena de ambulancias y dos helicópteros que evacuaron a los heridos más graves. Por el momento, las causas del ataque no han sido esclarecidas.

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El alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, declaró: “Desconocemos el motivo. No sabemos nada sobre el culpable”. Subrayó que la investigación está a cargo de la policía y la fiscalía, que trabajan para recabar pruebas. La fiscal encargada del caso, Claudia Laube, confirmó que el sospechoso está siendo investigado por asesinato y tentativa de asesinato.

Agentes de policía trabajan en el lugar de un incidente mortal en el que un coche atropelló a un grupo de personas, en Leipzig, Alemania, el 5 de mayo de 2026 (REUTERS/Axel Schmid)

El ministro del Interior de Sajonia, Armin Schuster, explicó que la policía parte de la hipótesis de un “atropello múltiple intencionado”. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, expresó su consternación en la red social X y prometió una investigación rápida y exhaustiva: “El estado de derecho actuará con el debido rigor”.

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Imágenes difundidas por los medios mostraron un vehículo blanco dañado y la zona acordonada. La vida en Leipzig, ciudad de unos 600.000 habitantes, comenzó a recuperar la normalidad horas después, con personas sentadas en cafeterías cercanas al lugar del hecho.

Entre los testigos del incidente se encontraba Teresa, psicóloga local, quien relató su conmoción al acercarse al lugar tras enterarse del hecho. “Yo tomo todos los días esta calle para ir al trabajo”, comentó. Y agregó: “De nuevo una ciudad del este de Alemania es víctima de algo así”, en alusión a otros ataques recientes en el país.

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(Con información de EFE)