Mundo

Atropello mortal en Leipzig: el sospechoso había estado en un hospital psiquiátrico

La fiscal encargada del caso, Claudia Laube, confirmó que el conductor está siendo investigado por asesinato y tentativa de asesinato

Guardar
Agentes de policía inspeccionan el lugar tras un incidente mortal en el que un coche atropelló a un grupo de personas, en Leipzig, Alemania, el 5 de mayo de 2026 (REUTERS/Axel Schmidt)
Agentes de policía inspeccionan el lugar tras un incidente mortal en el que un coche atropelló a un grupo de personas, en Leipzig, Alemania, el 5 de mayo de 2026 (REUTERS/Axel Schmidt)

El sospechoso de atropellar a varias personas y causar la muerte de dos en la ciudad alemana de Leipzig, no habría actuado por motivos políticos o religiosos, según informaron el martes los investigadores del caso.

El conductor, un alemán de 33 años, fue detenido el lunes tras conducir su auto varios cientos de metros por una calle en una zona comercial del centro. El incidente dejó dos víctimas fatales, una mujer de 63 años y un hombre de 77, ambos alemanes, y seis personas heridas, dos de ellas de gravedad.

PUBLICIDAD

Las autoridades consideran que se trató de una embestida deliberada, aunque la investigación continúa. La policía y la fiscalía indicaron en un comunicado que hasta el momento no existen indicios de motivaciones políticas o religiosas. El sospechoso había sido objeto de atención policial este año por amenazas y “delitos de difamación”.

El nuevo comunicado detalló que la policía intervino el 17 de abril tras una llamada telefónica del propio sospechoso, quien fue ingresado voluntariamente en un hospital psiquiátrico debido a su “estado psicológico”. Recibió tratamiento hasta el miércoles de la semana pasada y se conoció que no contaba con antecedentes penales ni casos pendientes bajo investigación.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Asuntos Sociales del estado de Sajonia declaró que el hombre no supuso un peligro para sí mismo ni para otros durante su estancia en el hospital, y que no existía razón médica para impedirle salir, según informó la agencia alemana Deutsche Presse-Agentur.

Personal de rescate se encuentra junto a un vehículo dañado que atropelló a varias personas en Leipzig, Alemania, el lunes 4 de mayo de 2026 (Sebastian Willnow/dpa vía AP)
Personal de rescate se encuentra junto a un vehículo dañado que atropelló a varias personas en Leipzig, Alemania, el lunes 4 de mayo de 2026 (Sebastian Willnow/dpa vía AP)

El incidente ocurrió cerca de las 16:45 horas en una de las calles más transitadas del casco histórico de Leipzig el lunes pasado. El vehículo recorrió entre 300 y 400 metros por la calle Grimmaische y atropelló a peatones en un área comercial repleta de tiendas y edificios históricos. Testigos informaron a medios locales que el rodado circuló a gran velocidad.

La policía confirmó dos colisiones especialmente violentas, que provocaron las muertes, mientras que el resto de los heridos fue alcanzado durante el trayecto del vehículo. Entre las víctimas, al menos dos personas permanecen hospitalizadas en estado crítico y unas veinte presentan lesiones de diversa gravedad.

La policía desplegó un amplio operativo de emergencia, con la participación de cerca de cuarenta bomberos, una decena de ambulancias y dos helicópteros que evacuaron a los heridos más graves. Por el momento, las causas del ataque no han sido esclarecidas.

El alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, declaró: “Desconocemos el motivo. No sabemos nada sobre el culpable”. Subrayó que la investigación está a cargo de la policía y la fiscalía, que trabajan para recabar pruebas. La fiscal encargada del caso, Claudia Laube, confirmó que el sospechoso está siendo investigado por asesinato y tentativa de asesinato.

Agentes de policía trabajan en el lugar de un incidente mortal en el que un coche atropelló a un grupo de personas, en Leipzig, Alemania, el 5 de mayo de 2026 (REUTERS/Axel Schmid)
Agentes de policía trabajan en el lugar de un incidente mortal en el que un coche atropelló a un grupo de personas, en Leipzig, Alemania, el 5 de mayo de 2026 (REUTERS/Axel Schmid)

El ministro del Interior de Sajonia, Armin Schuster, explicó que la policía parte de la hipótesis de un “atropello múltiple intencionado”. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, expresó su consternación en la red social X y prometió una investigación rápida y exhaustiva: “El estado de derecho actuará con el debido rigor”.

Imágenes difundidas por los medios mostraron un vehículo blanco dañado y la zona acordonada. La vida en Leipzig, ciudad de unos 600.000 habitantes, comenzó a recuperar la normalidad horas después, con personas sentadas en cafeterías cercanas al lugar del hecho.

Entre los testigos del incidente se encontraba Teresa, psicóloga local, quien relató su conmoción al acercarse al lugar tras enterarse del hecho. “Yo tomo todos los días esta calle para ir al trabajo”, comentó. Y agregó: “De nuevo una ciudad del este de Alemania es víctima de algo así”, en alusión a otros ataques recientes en el país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaLeipzigAlemaniaAtropello Múltiple Leipzig

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El autor del tiroteo en Bondi Beach enfrentará 19 cargos adicionales, incluidos asesinato y resistencia a la autoridad

Los cargos fueron presentados después de que una amplia investigación diera paso a audiencias públicas sobre el atentado más mortífero de Australia en los últimos 30 años

El autor del tiroteo en Bondi Beach enfrentará 19 cargos adicionales, incluidos asesinato y resistencia a la autoridad

El canciller de Irán se reúne con su homólogo chino en Beijing en medio de la incertidumbre en el estrecho de Ormuz

Autoridades iraníes señalaron que, durante el encuentro entre Abbas Araghchi y Wang Yi, ambos funcionarios abordarán las relaciones bilaterales y los acontecimientos regionales e internacionales

El canciller de Irán se reúne con su homólogo chino en Beijing en medio de la incertidumbre en el estrecho de Ormuz

EN VIVO: Los precios del petróleo prolongan su caída en medio de la incertidumbre en Medio Oriente

Los futuros del crudo Brent para entrega en julio descendieron 1,89 dólares, situándose en 107,98 dólares por barril, mientras los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) retrocedieron un 1,8% hasta los 100,44 dólares por barril

EN VIVO: Los precios del petróleo prolongan su caída en medio de la incertidumbre en Medio Oriente

Ucrania denunció un ataque ruso contra una planta industrial en Zaporizhzhia tras el inicio del cese al fuego anunciado por Zelensky

Kiev dio inició a una tregua anunciada unilateralmente luego de que Vladimir Putin anunciara el cese de las hostilidades por el Día de la Victoria. Sin embargo, el presidente Volodimir Zelensky anunció que su país responderá “de manera recíproca” a cualquier violación de la paz

Ucrania denunció un ataque ruso contra una planta industrial en Zaporizhzhia tras el inicio del cese al fuego anunciado por Zelensky

Marco Rubio dialogó con el canciller ruso Serguéi Lavrov sobre Ucrania y la guerra en Medio Oriente

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, señaló en un comunicado que ambos funcionarios “discutieron la relación entre Estados Unidos y Rusia, la guerra entre Moscú y Kiev, e Irán”, sin ofrecer más detalles sobre el contenido del intercambio

Marco Rubio dialogó con el canciller ruso Serguéi Lavrov sobre Ucrania y la guerra en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

Debate de bonos escolares termina en pelea: María Fernanda Cabal y Sandra Jaimes se enfrentan tras ruptura de quórum en el Senado

Un preso fingió ser un policía para extorsionar telefónicamente a un hombre y sumó otros seis años de cárcel

Mochila de emergencia: qué debe contener para el Primer Simulacro Nacional 2026 en México

Markitos Toys niega haber recibido dinero o favores por apoyar a Rubén Rocha Moya en campaña: “Fue de corazón”

INFOBAE AMÉRICA

La hora de verdad para la defensa de la democracia en América Latina es ahora: ¿estará la región a la altura?

La hora de verdad para la defensa de la democracia en América Latina es ahora: ¿estará la región a la altura?

El autor del tiroteo en Bondi Beach enfrentará 19 cargos adicionales, incluidos asesinato y resistencia a la autoridad

Magistrados de Bolivia pidieron a Rodrigo Paz más medidas de protección tras el asesinato de un juez

Ecuador recibió tres lanchas guardacostas de EEUU para reforzar sus capacidades operativas contra el narcotráfico en la región

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: tres muertos

ENTRETENIMIENTO

‘The Bear’ lanza un episodio sorpresa antes de su última temporada: fue grabado en secreto y se ambienta mucho antes de la serie

‘The Bear’ lanza un episodio sorpresa antes de su última temporada: fue grabado en secreto y se ambienta mucho antes de la serie

Los detalles detrás del ambicioso rodaje de ‘The White Lotus’ en Cannes: del reemplazo de Helena Bonham Carter a recrear el icónico festival

Esta es la inspiración detrás del look de Kim Kardashian para la Met Gala 2026

Javier Bardem revela cómo es filmar junto a su esposa Penélope Cruz: “Es una persona increíble, hermosa y buena”

Lisa Kudrow reabre el debate sobre la relación de Ross y Rachel en ‘Friends’: “Era un mal novio”