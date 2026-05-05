El patrimonio de Adorni: entre gastos y deudas, el jefe de Gabinete acumula compromisos por más de USD 725 mil

Infografía: las deudas y los gastos realizados por Adorni en propiedades y viajes

La cantidad de dinero que debe justificar Manuel Adorni crece a medida que avanza la investigación por enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py. Entre gastos y deudas, el jefe de Gabinete ya acumula compromisos por más de USD 725 mil dólares, según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales.

El último hallazgo ocurrió este lunes con la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien reveló que le cobró USD 245 mil al funcionario por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá.

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Mientras tenía la propiedad en obra, la familia Adorni alquiló otro inmueble en el mismo barrio privado de Exaltación de la Cruz, para lo que destinaron otros 13.000 dólares, según se desprende de la causa judicial.

Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de fin de semana de Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, sumó estos gastos a otros tantos que ya tenía en carpeta: 30.000 dólares que le pagó a dos jubiladas por el departamento Caballito; otros 30.000 como cancelación de una parte del préstamo que le hicieron dos policías a cambio de la hipoteca de su inmueble de Parque Chacabuco, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares más por la compra de la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

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Así, solamente en el segmento de propiedades, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desembolsaron al menos 365.000 dólares. Todo ocurrió desde la llegada del ministro coordinador al poder, y mientras cobraba un sueldo de unos $3.500.000 hasta enero de este año, cuando se lo duplicaron.

Otro dato que surge del expediente es que el jefe de Gabinete compró la casa de Indio Cuá y el semipiso de Caballito sin vender los departamentos que ya poseía en La Plata y en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos inmuebles están a la venta.

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La casa del country se escrituró el mismo día en el que el jefe de Gabinete recibió un préstamo no bancario de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024, del cual ya devolvió el 30 por ciento. El entonces vocero presidencial hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

Ilustración digital de Manuel Adorni, con traje y corbata roja, posando frente a su casa del barrio privado Indio Cuá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese movimiento inaugura la página de las deudas del ministro coordinador: antes de noviembre de este año tiene que devolverles 70.000 dólares -más intereses- a las agentes de la Policía Federal Argentina, quienes declararon como testigos en la causa.

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La segunda deuda grande de Adorni es la que le permitió comprar el semipiso de la calle Miró. Dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, le financiaron 200.000 dólares a pagar en un año sin interés. También tiene que devolverlos en seis meses o menos.

En Caballito también se modernizó completamente el lugar antes de la mudanza. En Miró, las obras costaron 65.000 dólares que el jefe de Gabinete aún no pagó. Quien se hizo cargo de esas refacciones fue Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni, hijo de una de las jubiladas acreedoras y gestor de la compraventa del departamento.

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El jefe de Gabinete se comprometió de palabra a devolverle ese dinero a Feijoo -en negro- una vez que venda su departamento de Parque Chacabuco.

Las deudas conocidas hasta ahora totalizan 335.000 dólares.

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Aviones y hoteles

La causa que tramita ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo tiene registrados 18 viajes que hicieron, juntos o por separado, Adorni y Angeletti. Aún no se tiene dimensión de cuánto gastó el matrimonio entre todas esas excursiones por el país y el mundo.

Infobae computó, a partir de fuentes del caso, más de 25.000 dólares solamente en pasajes y estadías de un puñado de esos viajes.

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Para irse a Punta del Este en avión privado junto al periodista y amigo Marcelo Grandío, se pagaron 4.830 dólares por la ida y otros 3.000 dólares por el regreso, en febrero de este año. Aún no se sabe si Adorni y el conductor de la TV Pública abonaron cada uno su parte, si se trató de una invitación para el funcionario o si, en cambio, todo estuvo a cargo del jefe de Gabinete.

Para recibir el Año Nuevo de 2025 en Aruba, la familia Adorni pagó 8.874 dólares en hotel y 5.762 dólares en pasajes. En sus tarjetas de crédito, según indicaron fuentes judiciales, no habría erogaciones compatibles con gastos corrientes. Todo, una vez más, se abonó en efectivo.

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Manuel Adorni y Marcelo Grandío

La polémica en torno a los viajes de Adorni y su esposa tuvo su origen en el viaje de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a Nueva York para la Argentina Week. La mujer pagó su propio vuelo de regreso, en primera clase, y costó 5.154 dólares.

Los números relevados hasta este punto superan los 25.000 dólares, pero hay más. El diario Clarín reveló este fin de semana que la familia Adorni viajó a Bariloche y se hospedó cinco noches en el Hotel Llao Llao. La escapada costó más de 9 millones de pesos, que el jefe de Gabinete no pagó, al menos, inmediatamente. Todo se canceló tres meses más tarde desde una cuenta bancaria cuya titularidad aún se desconoce.

La declaración jurada

La última declaración jurada del jefe de Gabinete que tiene la Oficina Anticorrupción corresponde al ciclo 2024. La del año pasado puede ser presentada hasta el 31 de julio. Adorni prometió en conferencia de prensa que la remitirá al organismo “en tiempo y forma”.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni. Foto: Nicolás Stulberg

En el último documento disponible, el entonces vocero informó que tenía -al cierre del ciclo- una caja de ahorro con 2.455.000 pesos, otros 2.000.000 de un crédito, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y 42.500 dólares “debajo del colchón”.

Aunque compró la casa de Indio Cuá en noviembre de 2024, la propiedad no está incluida en su declaración de ese año.

La suma y resta definitiva sobre el patrimonio de Manuel Adorni está a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable de la Procuración General.

La Justicia busca saber si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción, y para esto le encomendó a la DAFI que analice al detalle todos los movimientos financieros del matrimonio y, en caso de haberlas, señale posibles inconsistencias.

En ese estudio entrarán en juego gastos corrientes como expensas, impuestos, mantención de la familia y más cifras que quedan por fuera de los gastos “grandes” detectados entre viajes y propiedades.