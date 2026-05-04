Un contratista declaró que Manuel Adorni gastó USD 245 mil para refaccionar su casa del country Indio Cuá

Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de fin de semana de Manuel Adorni

El contratista Matías Tabar declaró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó USD 245 mil en efectivo por la refacción de su casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La cifra se suma a los más de USD 100.000 que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

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El testigo se presentó antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en esta ilustración digital junto a su casa de fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios.

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El funcionario desembolsó 55 mil dólares a fines de 2024 y el resto lo pagó al año siguiente.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y mayo de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

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El testigo llevó ante el fiscal Gerardo Pollicita toda la documentación referida a su vínculo con el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y después.

Cabe recordar que, mientras se hacían estas obras, Adorni y su familia fueron inquilinos de otra casa en el mismo barrio privado. Pagaban 13 mil dólares de alquiler, según pudo saber Infobae.

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La fachada de una de las propiedades del jefe de Gabinete

La casa que compró el matrimonio Adorni se escrituró el mismo día en el que el jefe de Gabinete recibió un préstamo de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024.

El vocero presidencial hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

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De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, Adorni ya devolvió 30.000.

Como tasa de ingreso en Indió Cuá, el jefe de Gabinete tuvo que pagar otros 5.000 dólares, además de los 120.000 que costó la casa en sí.

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(Noticia en desarrollo)