Judiciales

Caso Adorni: la inmobiliaria confirmó que el departamento de Caballito fue remodelado y podría haberse vendido a USD 345.000

Declaró como testigo la dueña de la empresa, Natalia Rucci, junto a su marido Marcelo Trimarchi, quienes participaron en la venta del inmueble a las jubiladas. Coincidieron en que el hijo de una de ellas, Pablo Feijoo, gestionó toda la operación

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Asunción de Javier Milei - Entrada de invitados al Congreso
Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti. Foto: Nicolás Stulberg

Los dueños de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que tuvo en venta el departamento de Caballito en el que hoy vive Manuel Adorni junto a su familia, declararon este miércoles en Comodoro Py, por la causa de enriquecimiento ilícito en la que es investigado el jefe de Gabinete. Los testigos, Natalia Rucci y su marido Marcelo Trimarchi, confirmaron que quien estuvo detrás de la operación fue Pablo Martín Feijoo, y dijeron que el inmueble fue refaccionado a nuevo y se podría haber vendido en 345.000 dólares.

Feijoo, según anticipó Infobae en una entrevista con la martillera, fue quien pagó la seña para comprarle el inmueble al exfutbolista Hugo Morales. Esa primera operación es en la que intervino Rucci Propiedades.

Antes, Feijoo negoció el precio de la propiedad -que inicialmente se había ofrecido a 340.000 dólares- tras visitarla con una arquitecta. El día de la escritura apareció junto a su madre, Beatriz Viegas, y Claudia Sbabo, madre del socio de Feijoo, Leandro Miano.

El departamento se escrituró en partes iguales a nombre de esas dos mujeres, jubiladas de la mínima, quienes al declarar como testigos afirmaron ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que usaron dinero de sus ahorros para adquirirlo en 200.000 dólares.

El 8 de abril, por orden del juez Ariel Lijo, la Policía Federal Argentina (PFA) se presentó en Rucci Propiedades para pedir toda la documentación referida a la venta del departamento. Con esos papeles empezó a quedar claro el rol protagónico que tuvo Feijoo, quien es amigo de Adorni y lo visitó en Casa Rosada el último 22 de octubre, un mes antes de la compraventa final del departamento.

Entrevista Rucci Propiedades - Caso Manuel Adorni
La martillera Natalia Rucci, quien vendió a dos jubiladas el departamento que luego compró Manuel Adorni en Caballito (Foto: Jaime Olivos)

Feijoo y Miano “dijeron que se dedicaban a esto, a comprar, reciclar y vender, lo que hoy se llama flipping”, le había dicho Natalia Rucci a Infobae semanas atrás. Hoy, bajo juramento, la martillera reconoció que, luego de cerrar la venta del departamento en mayo de 2025, la inmobiliaria mantuvo conversaciones informales con Feijoo.

Posiblemente interesados por participar de la reventa, la empresa recibió fotos de las refacciones integrales que se hicieron, supuestamente, bajo las órdenes de Pablo Feijoo, según indicaron fuentes judiciales a este medio.

“Ya tengo un comprador”, avisó el hijo de una de las jubiladas acreedoras de Adorni para cerrar la puerta al potencial negocio, tal como observó la Justicia en uno de los chats que obtuvo. El matrimonio testigo negó estar al tanto de que el interesado era el jefe de Gabinete.

Beatriz Viegas - Comodoro PY
Beatriz Viegas, madre de Pablo Feijoo, al salir de su testimonial en Comodoro Py. Foto: Maximiliano Luna

Rucci y Trimarchi fueron consultados en la fiscalía, en base a esas imágenes y sin haber visitado el lugar luego de la remodelación, a cuánto se podría haber vendido el departamento de Miró al 500: “345.000 dólares”, contestaron.

Lo cierto es que Adorni compró la propiedad a las madres de Miano y Feijoo en noviembre pasado a 230.000 dólares, con un anticipo de 30.000 en efectivo y el restante financiado a un año sin intereses.

Departamento Adorni - antes y despues
Antes y después, la cocina refaccionada del departamento de Manuel Adorni. Las obras de renovación fueron integrales, según los testigos

Al ser un acuerdo entre privados, la investigación judicial no apunta a saber si el ministro coordinador adquirió la propiedad por encima o por debajo del precio promedio del mercado, sino que se enfoca en establecer si este y todos los demás gastos que tuvo desde 2023 son compatibles con sus ingresos y patrimonio declarado.

Aún no se tomó total dimensión de cuánto creció el nivel de vida de Adorni y su familia. Solo en lo que respecta a propiedades, la Justicia corroboró que compró el departamento de Caballito y la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin desprenderse de los inmuebles que ya tenía en Parque Chacabuco y La Plata.

En paralelo, el fiscal Pollicita está reconstruyendo los viajes por el mundo que hicieron Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, juntos o por separado, desde diciembre de 2023. El último que se confirmó fue el de Aruba, unas vacaciones en familia para celebrar el Año Nuevo de 2024 que incluyeron pasajes de avión por 5.800 dólares en total, más hospedaje y otros gastos corrientes.

14 de octubre - AJUFE - Sistema Acusatorio
Gerardo Pollicita, fiscal federal a cargo de la causa. Fotografía: Adrián Escandar

En las últimas horas, el medio El Destape reveló otro viaje de ocio a Bariloche del entonces vocero presidencial, con presuntos gastos millonarios, pero el mismo aún no forma parte del expediente que tramita en Comodoro Py, según pudo saber Infobae de fuentes en tribunales.

La mayor parte de los gastos “grandes” que hizo el jefe de Gabinete en el período investigado fueron hechos en efectivo, siempre de acuerdo a lo que se desprende de la causa.

La ronda de declaraciones testimoniales continuará este miércoles. Deberán presentarse ante el fiscal Gerardo Pollicita el hombre detrás de la compraventa del departamento de Miró, Pablo Feijoo, y el encargado del edificio.

El viernes, por último, fue convocado el contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien tuvo a cargo las obras en otra propiedad comprada por Adorni en el lote 380 del country Indio Cuá, casa que figura a nombre de Bettina Angeletti.

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