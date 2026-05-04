Judiciales

Juicio por el ARA San Juan: el tribunal rechazó una pericia sobre las imágenes del fondo marino

El TOF de Santa Cruz desestimó el análisis de cinco terabytes de registros del Seabed Constructor por considerarlo extemporáneo y ya resuelto, en el marco del juicio por el hundimiento del submarino. Esta semana retomaron las audiencias y habrá una inspección al buque gemelo ARA Santa Cruz

Guardar
ARA SAN JUAN
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan se desarrolla en Río Gallegos desde el 3 de marzo de 2026. El tribunal rechazó este lunes incorporar una nueva pericia técnica sobre los restos del submarino

En el marco del juicio que se desarrolla en Río Gallegos por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz rechazó este lunes el pedido formulado por la querella del abogado Luis Tagliapietra de incorporar una pericia técnica que analizara de manera integral cerca de cinco terabytes de imágenes y videos registrados por el buque Seabed Constructor al hallar los restos de la nave en el fondo del Atlántico Sur.

“Luego de haber deliberado (...), atendiendo a que era una cuestión que ya había sido resuelta en anteriores actos procesales respecto de la pericia solicitada, dada la extemporaneidad del planteo, la oposición manifestada por todas las partes y para no afectar el derecho de defensa y el debido proceso, no se hace lugar a la pericia”, anunció el juez Mario Reynaldi, presidente del tribunal, flanqueado por sus colegas Luis Giménez y Enrique Baronetto. El juez Guillermo Quadrini participó de la jornada de manera virtual.

PUBLICIDAD

El proceso arrancó el 3 de marzo pasado y busca determinar si existieron responsabilidades penales en la tragedia naval del 15 de noviembre de 2017, cuando se detectó la implosión del submarino a las 10:51 por sensores de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO). Sus restos aparecieron un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, localizados por el buque de bandera noruega Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity.

La pericia rechazada apuntaba precisamente a examinar ese material: la disposición de los fragmentos en el fondo marino, el grado de destrucción del casco y la orientación de sus secciones, para evaluar si es posible extraer conclusiones que permitan afinar las hipótesis sobre qué desencadenó el hecho. El querellante Tagliapietra es padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los dos alumnos de la Escuela de Submarinos embarcados en la misión que se inició el 25 de octubre al salir del puerto de Mar del Plata. El otro era el teniente de corbeta Jorge Luis Mealla. Tras la resolución, el abogado anunció que reservará la cuestión para impugnar la decisión ante una instancia superior.

PUBLICIDAD

El querellante Tagliapietra había reiterado una solicitud de pericia científica: resultó rechazada por extemporánea (Senado de la Nación)
El querellante Tagliapietra había reiterado una solicitud de pericia científica: resultó rechazada por extemporánea (Senado de la Nación)

En el banquillo figuran cuatro exoficiales de la Armada Argentina: el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, jefe de operaciones del COFS. Los cuatro fueron procesados durante la instrucción -conducida por la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez y el fiscal Lucas Colla- por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal (artículos 248, 249 y 189 segundo párrafo del Código Penal).

El eje del debate radica en el estado de alistamiento de la nave al momento de zarpar para cumplir la Orden 4/17 del COFS, que fijaba una serie de fases de adiestramiento y patrullado marítimo en el mar argentino. Las defensas sostienen que el submarino estaba habilitado para operar -así surge de documentación suscripta por su comandante, Pedro Fernández- y que las tareas y pruebas pendientes no comprometían su seguridad náutica. Los acusadores, en cambio, esgrimen que hay elementos para responsabilizar a los imputados por no haber impedido que la embarcación saliera a la mar con anomalías documentadas en su propio legajo, entre ellas el vencimiento del plazo de entrada a dique seco para efectuar tareas de carenado y pruebas hidráulicas de válvulas de casco y tuberías.

El juicio, que se desarrolla semana de por medio, retomó este lunes desde las 9 con nuevas declaraciones testimoniales convocadas por el fiscal Gastón Pruzán -algunas bajo reserva por involucrar a personal vinculado a áreas de inteligencia o psicólogos de la Base Naval Mar del Plata- y tiene una agenda nutrida para los próximos días. Desde este martes comienzan a comparecer los testigos citados por las distintas defensas.

Además, este viernes 8 de mayo, a las 16, el tribunal llevará a cabo una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz, buque gemelo del siniestrado, en los astilleros de Tandanor, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. El Santa Cruz fue construido en la República Federal de Alemania por la misma empresa que fabricó el San Juan y entregado a la Armada Argentina en 1984, un año antes que su nave hermana. Es uno de los dos únicos ejemplares que llegaron a incorporarse a la flota de los seis submarinos tipo TR 1700 de propulsión diésel eléctrica convencional que el gobierno argentino había planeado adquirir originalmente.

TANDANOR 2020
El tribunal que juzga el hundimiento del ARA San Juan visitará este jueves el submarino ARA Santa Cruz en el astillero Tandanor para conocer de primera mano los sistemas de este tipo de nave antes de los testimonios clave de los próximos peritos (Gastón Taylor)

La recorrida reunirá a magistrados, fiscales, querellantes y defensas con el propósito de que puedan conocer de primera mano los distintos sistemas de esta clase de embarcación. La visita, por lo demás, cobra especial relevancia de cara a las semanas siguientes, cuando están previstos los testimonios de los especialistas que elaboraron informes sobre el estado de mantenimiento del submarino y las posibles causas del naufragio. Entre ellos figuran Gerardo Jorge Bellino, Arturo Guillermo Marfort, Gustavo Adolfo Trama, Alejandro Kenny, que declararán en Río Gallegos durante la semana del 22 de mayo y las primeras jornadas de junio.

En estas audiencias se espera además la declaración del submarinista retirado Jorge Rolando Bergallo, que también formó parte de una comisión de expertos convocada para asesorar sobre el caso y que es padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante del submarino que llevaba a bordo un total de 44 marinos.

Temas Relacionados

Juicio ARA San JuanSubmarinoARA San JuanArmada ArgentinaRío GallegosTribunal OralSanta CruzHundimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con los primeros testigos se reanudará hoy el juicio a CFK en el caso Cuadernos

En esta jornada se prevé que declaren tres periodistas, entre ellos Diego Cabot, quien recibió los cuadernos de manos de un amigo del remisero Oscar Centeno, en 2018

Con los primeros testigos se reanudará hoy el juicio a CFK en el caso Cuadernos

El fiscal Taiano pidió que se eleve a juicio la causa contra el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo

El efectivo está acusado por lesiones gravísimas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad

El fiscal Taiano pidió que se eleve a juicio la causa contra el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo

Ordenaron peritar los fondos de la AFA para saber si la mansión de Pilar se compró con dinero desviado del fútbol

Así lo dispuso el juez federal Adrián González Charvay, quien además pidió nuevas tasaciones de bienes. La propiedad está registrada a nombre de Real Central SRL, una empresa de presuntos testaferros de las máximas autoridades de la Asociación

Ordenaron peritar los fondos de la AFA para saber si la mansión de Pilar se compró con dinero desviado del fútbol

Celulares en cárceles: revés para la ex interventora del SPF y aval de Casación a los fiscales

El juez Gustavo Hornos rechazó la recusación y permitió avanzar la investigación tras el hallazgo de un teléfono en la celda de un líder de Los Monos

Celulares en cárceles: revés para la ex interventora del SPF y aval de Casación a los fiscales

Cascada, parrilla y pileta: los detalles de la remodelación de la casa del country de Manuel Adorni

El contratista que renovó la propiedad declaró bajo juramento que le cobró 245.000 al jefe de Gabinete, que es investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito

Cascada, parrilla y pileta: los detalles de la remodelación de la casa del country de Manuel Adorni

DEPORTES

Jugó en River, trabajó en una cabina de peaje y hoy está internado con ELA: “Algunos ex compañeros me ayudan con dinero”

Jugó en River, trabajó en una cabina de peaje y hoy está internado con ELA: “Algunos ex compañeros me ayudan con dinero”

El impactante respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto: “Yo confié en él y tuve razón”

Se confirmaron días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura

Lavezzi dio detalles de sus días internado por su problema de salud mental: “Dije: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’”

Grito y un aplauso irónico: el insólito cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Kudelka por un lateral en Vélez-Newell’s

TELESHOW

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

Pocho Lavezzi contó cómo conoció a Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo: “Genera culpa no haber estado tanto”

¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

INFOBAE AMÉRICA

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán

El petróleo reduce sus ganancias y las bolsas asiáticas caen ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán

Ministros del G7 debaten en París minerales críticos y comercio digital en medio del impacto por la crisis en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe: 2 traficantes fueron abatidos

La cantidad de salvadoreños con DUI en el exterior supera los 961,000

Inversión extranjera directa en República Dominicana crece un 6.4 % en el primer trimestre de 2026, según el Banco Central