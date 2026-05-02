Cuadernos: quiénes son y qué dijeron dos mujeres clave convocadas entre los primeros testigos del juicio a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, el día de su declaración indagatoria en la causa Cuadernos, donde es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho REUTERS/Tomas Cuesta

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos entrará la próxima semana en una nueva etapa clave: las declaraciones de testigos bajo juramento de verdad. En este tramo se espera en lo inmediato la presencia de dos mujeres que, con perfiles distintos y relatos controvertidos, tuvieron un papel relevante durante la investigación iniciada en 2018. Se trata de Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno, el autor de los manuscritos donde se dio cuenta del derrotero de recolección de supuestos sobornos pagados a exfuncionarios kirchneristas por empresarios de la obra pública y Miriam Quiroga, ex secretaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Por lo pronto, el próximo martes la audiencia estará dedicada a escuchar a tres periodistas del diario La Nación que investigaron el caso a partir de los cuadernos que recibió uno de ellos, Diego Cabot, de manos del por entonces amigo de Centeno, el ex policía Jorge Bacigalupo, quien según relató los había guardado como un favor al remisero del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. En la audiencia del jueves será el turno de Horovitz, Quiroga y también de Bacigalupo.

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Llegó el momento de los testigos en el juicio a CFK por los cuadernos de Centeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ex pareja de Centeno

Hilda Horovitz fue una de las primeras en encender la mecha del caso. El 1 de noviembre de 2017 se presentó en Comodoro Py 2002 para declarar en una causa por presunta defraudación contra la administración pública que tenía como principal imputado al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, las irregularidades en la compra de 11 buques de gas natural licuado (GNL). Allí pidió dar testimonio tras años de conflictos personales con Centeno.

Ese día, Horovitz aseguró que el remisero trasladaba bolsos con dinero en efectivo en recorridos vinculados a funcionarios del Ministerio de Planificación. También sostuvo que esos movimientos incluían visitas a “cuevas financieras” y domicilios particulares, y que el dinero habría sido entregado en distintos puntos, entre ellos propiedades vinculadas al matrimonio Kirchner. Según su versión, parte de ese dinero habría sido utilizado por Centeno para adquirir bienes, como una casa en Olivos.

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La ex mujer del remisero arrepentido y autor de los cuadernos de las coimas, Hilda Horovitz (Fotografía: Adrián Escandar)

Además, durante la investigación salieron a la luz mensajes que Horovitz le habría enviado a Baratta en 2016, en los que advertía que Centeno “anotaba todo” en cuadernos, con fechas, direcciones y detalles de los supuestos traslados. En esos intercambios también reclamaba dinero y hacía alusión a bolsos con efectivo. En uno de esos mensajes incluso mencionó la existencia de los cuadernos: “Él tenía o tiene cuadernos escritos con cada cosa, dónde iban, con direcciones y fotos”. Tras la difusión de esos chats, Horovitz denunció haber recibido amenazas. El Tribunal Oral Federal 7 dispuso entonces medidas de protección, incluida custodia policial y un botón antipánico.

En el medio hubo denuncias cruzadas por extorsión como punto final a la relación amorosa entre el remisero y Horovitz que había empezado en 2006, cuando el sargento retirado del Ejército se separó de su anterior mujer y se fue a vivir a un hotel donde ella era encargada. Allí se conocieron. Estuvieron juntos hasta 2015, viviendo en Olivos, cuando la convivencia se volvió “insostenible” y habrían comenzado los reclamos de ella por los bienes de él y la forma en que fueron conseguidos. Hasta que, finalmente, subió las escalinatas de Comodoro PY y por primera vez habló en la Justicia del presunto dinero malhabido que, según ella, su pareja ayudaba a recolectar.

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Las amenazas de contar lo que sabía habrían terminado cuando se convirtió en propietaria de un departamento en el barrio porteño de Once que según se sospecha habría sido pagado por Baratta.

La ex secretaria de Néstor Kirchner

Por su parte, Miriam Quiroga fue otra figura que cobró notoriedad años antes, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero.

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Elizabeth Miriam Quiroga será una de las primeras testigos en el juicio por los cuadernos de Centeno (NA)

Publicó un libro,“Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.

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También refirió que el fallecido ex presidente tenía “cuadernos espiralados, comunes". "Nunca tuve acceso a ellos pero los vi. Un día los quise ver, pero no me lo permitió. Sé que anotaba los que le debían, así me lo refirió Daniel Muñoz. Llevaba allí sus cuentas, no sé en concepto de qué“, acotó.

Ambas mujeres declararán bajo juramento de verdad el mismo día y tendrán que responder las preguntas del Tribunal, la fiscalía, la querella de la Unidad de Información Financiera y los abogados defensores de 86 acusados. Estos últimos de manera presencial o vía Zoom. Si lo desean, sus clientes procesados también podrían pedir estar en la sala de audiencias de cara a los testigos, explicitó el TOF7 en su resolución al respecto.

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