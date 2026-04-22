Judiciales

Hoy declara el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito a Manuel Adorni

El fiscal espera que el testigo explique en qué condiciones estaba el inmueble cuando lo pusieron en el mercado y cómo se negoció el financiamiento de 200 mil dólares. Se profundiza la investigación de los viajes del funcionario y su familia

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Manuel Adorni portada
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo investigación judicial

La ronda de testigos en la causa por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni continúa esta mañana con Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento de Miró al 500, en el barrio de Caballito. También deberá presentarse el encargado del edificio.

Por otra parte, el fiscal Gerardo Pollicita fijó para el 6 de mayo la declaración testimonial del hijastro de la otra propietaria del inmueble, Claudia Sbabo. Se trata de Leandro Miano quien deberá comparecer junto con su teléfono celular, todas las facturas, comprobantes, tickets vinculados al pago de expensas y a las mejoras realizadas en la vivienda.

En cuanto a la testimonial del contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quedó reprogramada para el 4 de mayo a pedido de la defensa del jefe de Gabinete. La primera citación había sido pautada para el viernes 24, con el propósito que detalle las obras de remodelación en la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Las dudas

La investigación intenta establecer en qué condiciones estaba el departamento de Miró en el momento en que lo adquirió el jefe de Gabinete, si lo pagó por un precio acorde al mercado, y si los gastos de remodelación justifican el valor de la operación de compra venta.

Asimismo, el testigo Feijoo podría aportar los alcances de la negociación del precio y financiamiento de la propiedad. Las jubiladas la compraron a 200 mil dólares, y se la vendieron al funcionario por 230 mil dólares. Como adelanto recibieron 30 mil, y por los otros 200 mil firmaron un acuerdo de financiamiento.

La escribana Adriana Nechevenko señaló que Feijoo es amigo de Adorni, porque sus hijos van al mismo colegio. En ese sentido, justificó que las mujeres le otorgaron una hipoteca a un año sin intereses debido a la confianza que había entre las partes.

En su declaración, el antiguo titular del inmueble, el futbolista Hugo Morales, afirmó que Feijoo lo había reservado para que luego lo compre su madre.

A todo esto, el matrimonio de martilleros, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, declaró que tasó el inmueble por 345 mil dólares.

Según comentó la dueña de la inmobiliaria a Infobae, cuando Feijoo y Maino la contactaron “dijeron que se dedicaban a comprar, reciclar y vender, lo que hoy se llama flipping”.

Los viajes

Como parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita analiza si los gastos de los viajes de Manuel Adorni y su familia son consistentes con sus ingresos o ahorros.

A partir de la información que suministraron las empresas Aerolíneas Argentinas y Delta Airlines inc., logró individualizar una serie de viajes dentro y fuera del país, que habría realizado el jefe de gabinete, en algunas ocasiones con su familia.

Los pasajes detectados son de vuelos a nombre de Angeletti y Adorni rumbo a Punta Cana, Cancún, Mendoza, Tucumán, Iguazú, Mar del Plata y el trayecto Nueva York-Ezeiza del 14 de marzo de 2026, a través de la compañía aérea LATAM, en el regreso del evento “Argentina Week”.

Manuel Adorni habla en un micrófono en un escenario, flanqueado por dos hombres, ante una pantalla con el logo de Argentina Week 2026 y una audiencia
Manuel Adorni en la Convención Argentina Week 2026

Para averiguar el monto total abonado remitió una serie de oficios a las operadoras de turismo Tower Travel, Eurovips, Despegar.com, Viajes y Turismo Biblos S.A., Optar, y Sudameria Incoming Solutions S.R.L.

El fiscal quiere que las empresas detallen códigos de reserva, tramos, fechas, horarios, clase tarifaria, moneda de pago, facturas, recibos, cupones, vouchers y cualquier otra constancia vinculada con la contratación.

La diligencia quedó a cargo de la División Antifraude de la PFA, que deberá ocuparse de notificar y obtener la información solicitada en cada una de las oficinas donde funcionan las agencias.

Además, le pidió a Aerolíneas Argentinas que precise los servicios registrados a nombre de Adorni entre noviembre del 2022 y finales del 2025 con destino a Punta del Este, Resistencia, Salta, Montevideo.

En tanto, requirió datos sobre los boletos, emitidos por la compañía argentina, a nombre de Angeletti e hijos hacia Bahía Blanca, Río de Janeiro, Chapelco, Bariloche, Iguazú.

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