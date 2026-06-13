La Corte Suprema pidió participar en la redacción del Código de Ética Judicial y el Consejo postergó su aprobación

El Consejo de la Magistratura devolvió a comisión el proyecto de Código de Ética Judicial para incorporar observaciones de los ministros de la Corte Suprema antes de su aprobación definitiva

El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió esta semana, durante una reunión plenaria, devolver a la Comisión de Reglamentación el proyecto de Código de Ética del Poder Judicial, con el objetivo de incorporar observaciones formuladas por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia antes de someterlo a una votación definitiva.

La decisión fue adoptada por unanimidad luego de que el presidente del Máximo Tribunal y titular del Consejo, Horacio Rosatti, informara al cuerpo que los restantes ministros del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, habían manifestado interés en participar del proceso de elaboración del texto.

PUBLICIDAD

El expediente había sido aprobado por unanimidad el 7 de mayo en la Comisión de Reglamentación y elevado al plenario para su sanción definitiva. Sin embargo, a partir del planteo formulado por Rosatti, los consejeros resolvieron remitir nuevamente la iniciativa a comisión para continuar su análisis e incorporar nuevas observaciones.

El proyecto busca dotar por primera vez al Poder Judicial de la Nación de un cuerpo sistemático de principios y pautas de conducta para los magistrados federales y nacionales.

PUBLICIDAD

El Consejo de la Magistratura devolvió a comisión el proyecto de Código de Ética Judicial para incorporar observaciones de todos los ministros de la Corte Suprema antes de su aprobación definitiva (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Yo les voy a pedir, porque tengo una solicitud de mis colegas de la Corte, que me han pedido en el día de ayer sumarse e intervenir en la formulación del Código de Ética, que podamos posponer el tratamiento”, sostuvo el titular del Máximo Tribunal durante la sesión del organismo de selección y remoción de jueces.

El presidente del Consejo explicó además que la postergación permitiría incorporar tanto las observaciones de la Corte Suprema como otros aportes que habían surgido durante el trabajo previo sobre el expediente.

PUBLICIDAD

“Me parece que sería sumar, dentro de lo que es el consenso del Poder Judicial”, agregó.

La propuesta recibió el respaldo de la consejera por la abogacía Jimena De la Torre, quien destacó la participación de los ministros del máximo tribunal en la discusión del texto.

PUBLICIDAD

“Nos fue informado esta mañana temprano que haya interés por parte de toda la Corte en pleno en aprobar el mejor Código de Ética para la Justicia Federal posible es, por supuesto, una alegría”, afirmó.

Y agregó: “Me pongo a absoluta disposición para trabajar en lo que haya que hacer para llegar a un texto definitivo y esperamos entonces en el próximo plenario tener novedades y poder votarlo”.

PUBLICIDAD

La discusión se produjo durante una reunión plenaria de los 20 miembros del Consejo de la Magistratura, órgano integrado por representantes de los jueces, los abogados, el ámbito académico, el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, y presidido por Rosatti en su carácter de titular de la Corte Suprema.

Jimena De la Torre, consejera en representación de la abogacía y una de las impulsoras del proyecto de Código de Ética Judicial que actualmente analiza el Consejo de la Magistratura

También acompañó la propuesta el consejero abogado César Grau, quien consideró “altamente saludable” que el máximo tribunal participe de la elaboración del documento y propuso ampliar el debate con otros actores vinculados a la materia.

PUBLICIDAD

Durante su intervención hizo referencia a una carta difundida recientemente por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques, en la que formuló distintas reflexiones sobre ética judicial y comunicación institucional.

“Me parece interesante y saludable invitarlo al doctor Mahiques a que venga acá al Consejo de la Magistratura a explicar su propuesta y a que la concretice”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Grau propuso también convocar a distintas organizaciones de interés para que aporten su visión sobre la relación entre la Justicia y la prensa. “También invitar a asociaciones de periodistas, FOPEA, SIPREBA o algún otro sindicato u organización de periodistas que tengan interés también en opinar del tema”, planteó.

Desde la representación de los jueces, el consejero Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación que emitió el dictamen aprobado el 7 de mayo, también respaldó el regreso del expediente a esa instancia de trabajo.

PUBLICIDAD

“Voy a manifestar mi conformidad para que escuchemos lo que dicen sus colegas y podamos incluirlos en el Código de Ética para todos”, expresó.

Finalmente, el plenario aprobó por unanimidad la vuelta del proyecto a comisión para continuar su análisis.

El proyecto de Código de Ética busca establecer principios y pautas de conducta para los magistrados federales y nacionales de todo el país (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Qué establece el Código de Ética

El proyecto comenzó a debatirse formalmente en el Consejo a partir de iniciativas impulsadas por Lugones y De la Torre. Según surge del expediente, tomó como principales antecedentes el Código Iberoamericano de Ética Judicial y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, reconocidos por las Naciones Unidas.

El texto establece principios que deben orientar la actuación de los magistrados, entre ellos la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la responsabilidad institucional, la cordialidad y buena fe, la capacitación permanente, la perspectiva de género y la atención a sectores vulnerables.

También prevé reglas específicas para situaciones concretas. Entre ellas, prohíbe a los jueces recibir regalos, presentes o beneficios de litigantes, abogados o terceros interesados; les impide mantener conversaciones privadas con las partes sobre causas en trámite; y les exige prudencia respecto de los ámbitos y personas que frecuentan cuando ello pueda generar dudas sobre su independencia o desempeño.

A su vez, dispone que los obsequios recibidos por razones de cortesía institucional sean incorporados al patrimonio del Poder Judicial e incorpora un deber de seguridad destinado a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la función judicial.

El proyecto aclara expresamente que su finalidad es preventiva, orientativa y pedagógica, por lo que no crea nuevas sanciones disciplinarias ni reemplaza las facultades de las comisiones de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ni del Jurado de Enjuiciamiento.

Una vez que la Comisión de Reglamentación incorpore las observaciones y emita un nuevo dictamen, el expediente deberá regresar al plenario para su tratamiento definitivo.