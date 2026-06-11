Juicio de los Cuadernos: el acusado Roberto Baratta pidió declarar para salir al cruce de Lavagna y la ex de Centeno

El juicio oral por los cuadernos de la corrupción se reanudó este jueves con la sorpresiva ampliación de declaración indagatoria del acusado ex subsecretario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, quien pidió la palabra para salir al cruce de los dichos de los testigos Roberto Lavagna y la ex mujer del remisero Oscar Centeno, Hilda Horovitz.

Al ex ministro de Economía durante la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, Lavagna, lo tildó de “hipócrita”. Además negó haber respondido mensajes que le enviaba Horovitz y dijo que era una relación “unilateral”.

Concluída la intervención de Baratta, comenzó la declaración del primero de los seis testigos previstos para la jornada. Se trata de pilotos que trasladaron a los funcionarios acusados

La audiencia en el juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por supuesta asociación ilícita y cohecho continúa con la etapa testimonial luego de la extensa declaración brindada el martes pasado por el arrepentido Leonardo Fariña, quien respondió preguntas de las partes sobre el supuesto funcionamiento del esquema de recaudación ilegal investigado en la causa. En esa misma jornada también prestaron declaración ex pilotos de la flota aérea presidencial que operó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.