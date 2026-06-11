Judiciales

Juicio de los Cuadernos: el acusado Roberto Baratta pidió declarar para salir al cruce de Lavagna y la ex de Centeno

El ex funcionario kirchnerista tildó de “hipócrita” al ex ministro de Economía y explicó que pidió la palabra para contestar “mentiras” que escuchó en el juicio

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El juicio oral por los cuadernos de la corrupción se reanudó este jueves con la sorpresiva ampliación de declaración indagatoria del acusado ex subsecretario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, quien pidió la palabra para salir al cruce de los dichos de los testigos Roberto Lavagna y la ex mujer del remisero Oscar Centeno, Hilda Horovitz.

Al ex ministro de Economía durante la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, Lavagna, lo tildó de “hipócrita”. Además negó haber respondido mensajes que le enviaba Horovitz y dijo que era una relación “unilateral”.

Concluída la intervención de Baratta, comenzó la declaración del primero de los seis testigos previstos para la jornada. Se trata de pilotos que trasladaron a los funcionarios acusados

La audiencia en el juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por supuesta asociación ilícita y cohecho continúa con la etapa testimonial luego de la extensa declaración brindada el martes pasado por el arrepentido Leonardo Fariña, quien respondió preguntas de las partes sobre el supuesto funcionamiento del esquema de recaudación ilegal investigado en la causa. En esa misma jornada también prestaron declaración ex pilotos de la flota aérea presidencial que operó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En pocas líneas:

12:52 hsHoy

“Lavagna no puede ser tan hipócrita”

Causa Cuadernos - Roberto Lavagna
Roberto Lavagna, exministro de Economía, en Comodoro Py. Fotografía: RSFotos

Roberto Baratta cruzó al exministro de Economía luego de su declaración como testigo, en la que hizo hincapié sobre una advertencia del Banco Mundial sobre cartelización.

“Tenía que tomar intervención su propia gente”, denunció Baratta.

12:31 hsHoy

Baratta confronta a Hilda Horovitz

El exfuncionario afirmó que “no tenía vínculo personal o canal de comunicación” con la esposa de quien fue su chofer y autor de los cuadernos, Oscar Centeno.

“Nunca le contesté ni una llamada ni un mensaje, era una relación unilateral”, sostuvo.

Audiencia Cuadernos declara Hilda Horovitz
Hilda Horovitz, exesposa de Centeno. Fotografía: Adrián Escandar

Al declarar como testigo en los tribunales de Comodoro Py, la mujer había mostrado mensajes enviados a Baratta exigiéndole dinero a cambio de su silencio sobre las maniobras de corrupción.

12:28 hsHoy

Barratta amplía su indagatoria

El ex subsecretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, había pedido volver a declarar la semana pasada.

Dijo que quiere responder a “mentiras” que escuchó durante el debate.

12:22 hsHoy

Cuadernos de la Corrupción: Fariña apuntó a José López y dijo que Báez era un “depositario de confianza” de Néstor Kirchner

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El financista arrepentido Leonardo Fariña sostuvo este martes que su ex jefe Lázaro Báez era amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y en ese vínculo enmarcó la expansión de su empresa Austral Construcciones, basada en la obra pública vial. Además complicó la situación de uno de los acusados en el caso Cuadernos, el ex secretario de Obra Pública José López, porque recordó que Báez negociaba con él en persona los pagos.

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