El Consejo de la Magistratura tratará designaciones en tribunales clave y pedidos de remoción

El Consejo de la Magistratura se reúne este miércoles para avanzar en concursos judiciales y analizar pedidos de juicio político contra magistrados federales

El Consejo de la Magistratura de la Nación celebrará este miércoles su sesión plenaria a partir de las 9:30. El cuerpo, integrado por 20 consejeros y presidido por el titular de la Corte Suprema, Horaco Rosatti, tiene prevista una extensa agenda que abarca desde la aprobación de ternas para cubrir vacantes en tribunales de todo el país hasta el tratamiento de dos pedidos de jury contra magistrados federales.

La sesión arrancará con tres audiencias públicas correspondientes a concursos en curso. La primera apunta a cubrir ocho cargos de juez de cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N° 5, 10, 12, 19, 22, 25 y 30 de la Capital Federal, con 42 postulantes en danza. La segunda es para un cargo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, con siete candidatos. La tercera busca cubrir dos vocales en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba -una en la Sala A y otra en la Sala B-, con doce postulantes.

Tras las audiencias, el plenario pasará al tratamiento de los dictámenes de ternas ya elaboradas por la Comisión de Selección de Magistrados y listas para ser elevadas al Poder Ejecutivo. El primero propone un total de seis ternas para igual número de cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 2, 4, 5 y 6 de la Capital Federal. El segundo fija ocho ternas para los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ya mencionados. El tercero -que cuenta con dictámenes de mayoría y minoría con distinto orden de candidatos- define los candidatos para el cargo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba. El cuarto establece las dos listas para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

La Comisión de Selección también pedirá al plenario que prorrogue por 30 días hábiles tres concursos en curso: el del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná -dos cargos-, el del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay y el del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Rosario.

El plenario abordará ternas para cubrir cargos en tribunales clave, audiencias públicas, informes institucionales y dos casos de remoción de jueces

En materia disciplinaria y de acusación, el plenario abordará los dos casos de juicio político que concentran la atención del ámbito judicial. El primero involucra al juez federal de Mar del Plata Alfredo Eugenio López, acusado de antisemitismo, quien presentó su renuncia el pasado 10 de abril sin que el Poder Ejecutivo la haya aceptado aún. El segundo es el del integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa Pablo Díaz Lacava, procesado penalmente por amenazas, lesiones y violencia de género. Para avanzar con estos procesos se necesitan dos tercios de los votos del plenario.

La agenda incluye también la presentación del Informe Anual de Prisiones Preventivas 2025, documento de periodicidad establecida por el propio Consejo que releva el estado de la detención cautelar en el fuero federal a lo largo del año pasado.

Otro punto relevante es la determinación de la fecha de corte del padrón electoral para las próximas elecciones de consejeros representantes de la abogacía, correspondientes al período 2026-2030, en el marco de una nota presentada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Las elecciones están previstas para el 21 y 22 de abril en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

El Cuerpo de Auditores presentará informes de gestión sobre causas de corrupción y narcotráfico. En otro orden, el organismo analizará una propuesta de la consejera Vanesa Siley para que la capacitación obligatoria sobre la "cuestión Malvinas" sea impartida por la Escuela Judicial del organismo.

La sesión será encabezada por Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura en su carácter de titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El plenario está compuesto por el juez Rosatti como presidente, en su carácter de titular de la Corte Suprema, y la jueza Agustina Díaz Cordero como vicepresidenta. Por el Poder Judicial participan Diego Barroetaveña, Alberto Lugones y Alejandra Provítola; por la abogacía, Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y Fernanda Vázquez; y por el Poder Ejecutivo Nacional, Santiago Viola.

El bloque legislativo está integrado por los senadores Anabel Fernández Sagasti, Luis Juez, Mariano Recalde y Eduardo Vischi, y por los diputados Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. Completan el cuerpo Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, por el ámbito académico.