Cultura

Charlie Chaplin renació por un día con cientos de imitadores en su antigua casa de Suiza

El museo dedicado al cineasta reunió a admiradores de todas las edades para celebrar su décimo aniversario con bombines y bastones, en una jornada emotiva que convirtió la mansión de Corsier-sur-Vevey en un homenaje viviente

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Cientos de imitadores de Charlie Chaplin se reúnen en Suiza
Charlie Chaplin renació por un día con cientos de imitadores en su antigua casa de Suiza (Crédito: Marc Ducrest / Chaplin’s WorldTM / Bubbles Incorporated)

Más de 400 personas, ataviadas con bombines negros y bastones, se reunieron el domingo en Suiza con el objetivo de batir el récord de la mayor concentración de imitadores de Charlie Chaplin de la historia.

Esta insólita concentración, que atrajo a admiradores de Chaplin de todas las edades, tuvo lugar en un museo dedicado al legendario cineasta, ubicado en su antigua residencia de Corsier-sur-Vevey, en el oeste de Suiza.

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Coincidiendo con el décimo aniversario de la inauguración del museo, la convocatoria atrajo finalmente a 429 imitadores de Chaplin, una cifra inferior al récord mundial establecido allí en 2017, cuando participaron 662 personas.

Pero eso no empañó el ambiente.

Cientos de imitadores de Charlie Chaplin se reúnen en Suiza
El museo dedicado al cineasta reunió a admiradores de todas las edades para celebrar su décimo aniversario con bombines y bastones, en una jornada emotiva que convirtió la mansión de Corsier-sur-Vevey en un homenaje viviente (Crédito: Marc Ducrest / Chaplin’s WorldTM / Bubbles Incorporated)

Bajo un sol abrasador, los Chaplins se apiñaron para formar un gigantesco número 10 en el césped que se extiende ante la gran mansión donde el icono del cine pasó los últimos 25 años de su vida.

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“Sinceramente, soy el hombre más feliz del mundo”, afirmó Anthony Champeil, un francés de 36 años con un parecido asombroso a Chaplin.

“Estamos en la casa de Chaplin con gente apasionada por Chaplin“, declaró el hombre, quien explicó que es un actor que a menudo interpreta al legendario cineasta en el escenario.

El museo se encuentra en la extensa finca del Manoir de Ban, a unos 26 kilómetros de Lausana, donde Chaplin vivió con su esposa Oona y sus ocho hijos hasta su muerte en 1977, a los 88 años.

Se había trasladado a Suiza tras ser expulsado de Estados Unidos en la década de 1950 por sospechas de simpatías comunistas, en pleno apogeo de la paranoia sobre la infiltración soviética.

Alice Kauffmann, que había llevado a sus hijos pequeños para que participaran como Chaplins en miniatura, dijo que la concentración del domingo fue “conmovedora”.

Cientos de imitadores de Charlie Chaplin se reúnen en Suiza
Cientos de imitadores de Charlie Chaplin se reúnen en Suiza (Crédito: Marc Ducrest / Chaplin’s WorldTM / Bubbles Incorporated)

Ella y otros participantes afirmaron que el evento les traía a la mente las ideas humanistas que Chaplin promovió con películas icónicas como El gran dictador, El chico y Tiempos modernos.

“Defendió el amor, el respeto y los valores nobles”, declaró.

Sophie Teteule, de 52 años, se mostró de acuerdo. “Me encanta Charlie Chaplin y me encanta este lugar. Creo que es magnífico que podamos reunirnos hoy, tanto tiempo después de que nos dejara. Es un momento maravilloso en su honor", afirmó.

A los organizadores del evento del domingo tampoco pareció importarles demasiado que no se hubiera batido el récord mundial, que ya ostenta el museo.

“Quién sabe, quizá lo intentemos de nuevo el año que viene, o para el 20º aniversario”, declaró la portavoz Olivia Baliguet.

Fuente: AFP

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