Judiciales

Santiago Viola cuestionó la “ansiedad desmedida” por aprobar la propuesta de la Corte para reformar los concursos

El representante de Milei en el Consejo consideró que la acordada 4/2026 firmada por Rosenkrantz y Lorenzetti es “un aporte” pero no un proyecto formal, y pidió priorizar el análisis de las iniciativas presentadas por los propios miembros del Consejo

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Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, cuestionó la "ansiedad desmedida" por aprobar sin cambios la acordada de la Corte Suprema sobre concursos de magistrados
Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, cuestionó la "ansiedad desmedida" por aprobar sin cambios la acordada de la Corte Suprema sobre concursos de magistrados

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el abogado Santiago Viola, cuestionó este jueves la rapidez con la que algunos consejeros impulsan la aprobación de la acordada 4/2026 de la Corte Suprema, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de magistrados. “No sé por qué hay una ansiedad tan grande”, afirmó durante el debate conjunto de las comisiones de Reglamentación y Selección.

La reunión fue conducida por Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Participaron además los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero -esta última por videoconferencia-, los abogados César Grau, Álvaro González y Jimena De la Torre -que se conectó brevemente antes de abordar un vuelo-, el representante del gobierno Santiago Viola, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley -también por zoom-. Al inicio del encuentro estuvo presente el presidente del cuerpo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien no integra ninguna de las dos comisiones pero se acercó a saludar y agradecer la prontitud con la que el organismo convocó al debate.

Viola, que ocupa su banca en representación del gobierno del presidente Javier Milei, valoró la iniciativa de la Corte pero la encuadró como una sugerencia y no como un proyecto formal. “Siempre es bueno recibir sugerencias de otras partes del derecho, de personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de la Nación, pero creo que es algo a trabajar”, sostuvo. Y fue más explícito al definir el estatus de la acordada: “Yo más que proyecto lo veo como un aporte y un consejo -valga la redundancia- que nos ofrece la Corte, pero no un proyecto propiamente dicho, porque no lo vi introducido por ningún consejero hasta el momento”.

Consejo de la Magistratura
Alberto Lugones y María Fernanda Vázquez condujeron la reunión conjunta de las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura que debatió la reforma del reglamento de concursos para la selección de jueces federales

El consejero también cuestionó la urgencia con la que algunos miembros del cuerpo reclamaron avanzar hacia una votación. “Veo una ansiedad desmedida en la necesidad de tratamiento urgente y votación urgente que no se condice realmente con las necesidades específicas del Consejo”, señaló. En contraste, reivindicó el trabajo del organismo: “Creo que el Consejo viene trabajando bien, tratando de sacar la mayor cantidad de ternas para cubrir las vacantes que tiene”.

Viola también aportó su perspectiva desde adentro del sistema judicial. “Yo estuve en los dos lugares: dentro del Poder Judicial, siempre como empleado y en la función de prosecretario, y después del otro lado. Y creo que hay una gran cantidad de jueces que cumplen correctamente con su función y que tienen, sin lugar a duda, la idoneidad”, afirmó. En esa línea, respaldó las ternas que el Poder Ejecutivo está enviando al Senado para su tratamiento.

Respecto del fondo de la acordada 4/2026 -firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone incorporar tecnología para garantizar el anonimato en las pruebas de oposición, reducir la discrecionalidad en la evaluación de antecedentes, crear un legajo digital para los postulantes e implementar concursos anticipados como regla general para evitar vacancias prolongadas-, Viola evitó pronunciarse en detalle sobre los puntos de acuerdo o desacuerdo y llamó a un análisis pausado. Su propuesta de trabajo apuntó a analizar primero los proyectos que los propios consejeros presentaron oportunamente, por considerar que son quienes mejor conocen las deficiencias del sistema.

Entiendo que no hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo. Todos los que están acá, con la experiencia que tienen y los años que han pasado, conocen en detalle cuáles son las cosas a mejorar, modificar y agregar”, dijo. Y agregó: “Hay que hacer un análisis profundo y analizar primero de todo los proyectos que presentaron los consejeros oportunamente, porque son quienes trabajaron en el sistema y vieron efectivamente las deficiencias o las cosas que había para mejorar, y en base a eso tratar todo en conjunto con este nuevo proyecto”.

Consejo de la Magistratura
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, se acercó al inicio de la reunión de comisiones para agradecer el tratamiento de la acordada 4/2026, pese a no integrar ninguna de las dos comisiones convocadas

La postura de Viola contrastó con la de otros consejeros que se pronunciaron por aprobar la acordada sin modificaciones. La abogada Jimena De la Torre había sido la más explícita en ese sentido: “Estoy para aprobarlo sin ningún cambio. Una vez aprobado, pueden venir las reformas de segunda generación, porque todo es perfectible, incluso esta acordada”. El abogado César Grau, por su parte, había expresado “la adhesión en términos incondicionales” a la propuesta.

Lugones, por su parte, reafirmó el compromiso del organismo de trabajar sobre la propuesta pero subrayó los límites de ese proceso. “Entiendo que corresponde, y vamos a trabajar sobre la propuesta de los señores integrantes de la Corte, y vamos a buscar un mejor reglamento, pero no porque no hayamos intentado hacerlo siempre, porque en realidad, si algo que hicimos siempre fue intentar mejorar cosas”, planteó. Luego reiteró la advertencia que había formulado al inicio de la reunión: “Ni en mi jurisdicción, ni cuando antes estaba en la Cámara Civil, nunca voté a libro cerrado nada. Asumo mis responsabilidades y me hago cargo de ellas”.

Para dar cierre al encuentro, Vázquez anunció que se cursarán invitaciones para fijar fechas y que organizaciones del ámbito judicial puedan manifestarse en torno a todos los proyectos sobre la mesa, con el objetivo de garantizar “el más amplio debate” sobre el asunto.

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