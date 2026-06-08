“Cree en grande”: la emotiva campaña que lanzó Conmebol de cara al inicio del Mundial 2026

La campaña de Conmebol de cara al inicio del Mundial 2026

A tres días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) presentó la campaña audiovisual Cree en Grande, una iniciativa que busca resaltar la pasión, identidad y cultura futbolera de Sudamérica rumbo al torneo. Según lo difundido en las redes, la propuesta destaca el legado del continente y reafirma la posición sudamericana como potencia mundial dentro y fuera de la cancha.

El lanzamiento de la campaña, encabezado por el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y la directora de marketing, Claudia Cortázar, generó un importante impacto en redes sociales. El video oficial, difundido a días del inicio de la cita mundialista organizada por Estados Unidos, México y Canadá, propone un recorrido por las emociones, costumbres y el sentido de pertenencia que caracteriza a los hinchas sudamericanos.

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La pieza muestra imágenes del potrero, calles impregnadas de fútbol, fanáticos ilusionados, recortes de momentos históricos de las selecciones integrantes de la Federación y la unión de los pueblos bajo una misma bandera, elementos que, según la organización, resumen la esencia del fútbol en la región. “¿Cómo no vamos a creer? ​Si somos los primeros campeones, la casa de los que más veces levantaron la copa y los últimos en besarla", escribió Domínguez en su cuenta de X junto al video en cuestión.

Cree En Grande, fue la frase que utilizó la Conmebol para esta campaña

En palabras de Alejandro Domínguez, recogidas en el comunicado oficial, “el fútbol forma parte de nuestra identidad como sudamericanos. Nos acompaña desde la infancia, nos une en los momentos más importantes y nos enseña valores que trascienden la cancha, como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y la solidaridad. La pasión con la que vivimos este deporte es única en el mundo, y es precisamente esa pasión la que ha convertido a Sudamérica en la cuna de algunos de los mayores talentos y de las historias más memorables del fútbol universal”.

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Por su parte, Claudia Cortázar remarcó los objetivos de la campaña: “Con esta campaña buscamos capturar la esencia de lo que significa vivir el fútbol en Sudamérica. Es una historia construida desde nuestras emociones, nuestras costumbres y los recuerdos compartidos que nos conectan como región. ‘Cree en Grande’ es mucho más que un concepto; es una invitación a reconocer la fuerza de nuestra identidad, a sentir orgullo por lo que somos y a proyectar al mundo todo aquello que nos hace únicos”.

La campaña acompaña la expectativa regional rumbo al torneo, que tendrá su partido inaugural el jueves 11 de junio en la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York. Por primera vez, la Copa Mundial contará con la participación de 48 selecciones, que disputarán 104 partidos durante 39 días de competencia. Sudamérica aportará seis representantes directos al certamen, luego de un proceso eliminatorio exigente. Las selecciones clasificadas son Argentina, vigente campeona mundial y líder de la clasificación sudamericana; Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay.

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