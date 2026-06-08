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La actriz Cristina Tejedor despidió a su compañera María Rosa Fugazot: “Ella lo único que hacía era hablar y recordar a René”

La intérprete recordó el cuidado constante hacia su colega en la obra que compartían, Viejas Chorras, habló con Teleshow acerca de la tristeza que la atravesaba por su hijo

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Viejas Chorras con Maria Rosa Fugazot, el elenco incluye a Ana Acosta, María Rosa Fugazot, Cristina Maresca y Cristina Tejedor

La noticia de la muerte de María Rosa Fugazot llegó a Cristina Tejedor en una tarde en la que buscaba consuelo en la música. Escuchaba a Indio Solari, con el teléfono apagado y la mente en otra parte, cuando un periodista radial le acercó la información. “No lo puedo creer”, repitió varias veces, aún conmocionada por la pérdida de su compañera y amiga.

Solo hacía una semana que ambas habían compartido una tarde juntas “Era para reunirnos más que nada, para estar juntas, porque fuimos un grupo muy unido”, evocó Tejedor. El lazo entre ellas se había fortalecido en la obra que compartían, donde la premisa era clara: mimar a María Rosa, darle afecto y presencia.

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El adiós a una figura querida del teatro

La partida de Fugazot deja un vacío en la escena y en la vida privada de quienes la acompañaron durante años. Cristina Tejedor recordó que el grupo la cuidaba constantemente: “lo único que hacíamos era y mimarla todo el tiempo”. La tristeza de Fugazot era un tema recurrente en las charlas, siempre marcada por el recuerdo de René, su hijo, su gran amor. “Ella lo único que hacía era hablar y recordar a René”, relató Tejedor.

El teatro funcionó como refugio para Fugazot en los momentos difíciles. Subirse al escenario era una manera de sobrellevar la pena y encontrar un propósito. “El escenario siempre la ayudó mucho”, aseguró su amiga, convencida de que la pasión por actuar le brindaba la energía que la vida cotidiana le quitaba.

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El grupo de actrices que la rodeaba a María Rosa había compartido proyectos y afectos, y ahora debía enfrentar la ausencia de una de sus integrantes más queridas

La muerte de María Rosa Fugazot sacudió a su círculo íntimo y a la comunidad artística. La noticia se conoció por mensajes y llamadas, dejando a sus colegas y amigas en estado de shock. El grupo de actrices que la rodeaba había compartido proyectos y afectos, y ahora debía enfrentar la ausencia de una de sus integrantes más queridas.

La gira pendiente y los problemas cotidianos

Entrevista a Maria Rosa Fugazot y Cristina Tejedor

El grupo tenía planeada una gira con la obra que compartían. Para Fugazot, ese proyecto era más que una oportunidad profesional: lo necesitaba para asegurar su sustento. “Ella además decía que sí, que lo necesitaba porque estaba alquilando”, reveló Tejedor, quien recordó la inquietud de su compañera ante el inminente fin de su contrato de alquiler. La economía diaria era un tema que preocupaba a la actriz, sumándose a su estado anímico.

Cristina Tejedor y Maria Rosa Fugazot
Cristina Tejedor y Maria Rosa Fugazot compartieron la obra Viejas Chorras

Quienes la acompañaron en los últimos meses reconocen que Fugazot atravesaba una tristeza profunda. “No tenía ganas de vivir, evidentemente”, lamentó Tejedor en su mensaje, con la voz quebrada por la emoción. La partida de la actriz dejó trunca la gira y sumió al grupo en la incertidumbre: los planes compartidos se desvanecieron junto con su ausencia. El fallecimiento de María Rosa Fugazot generó una ola de pesar entre sus colegas y amigos. La noticia se propagó rápidamente, sorprendiendo a quienes habían estado en contacto con ella días antes.

“Ella lo único que hacía era hablar y recordar a René” expresó Cristina Tejedor
“Ella lo único que hacía era hablar y recordar a René” expresó Cristina Tejedor

A partir de este hecho, el grupo de actrices enfrenta no solo el duelo, sino la dificultad de reorganizar sus vidas y proyectos sin una figura central. La memoria de Fugazot quedará ligada a la generosidad y el afecto que supo despertar en quienes la acompañaron, y al recuerdo de una artista que encontró en el teatro su mayor refugio.

El impacto de la muerte de María Rosa Fugazot se siente en cada rincón del círculo artístico que frecuentaba. Sus amigas y colegas, como Cristina Tejedor, la despiden con palabras cargadas de amor y pesar, conscientes de que el escenario y la vida diaria ya no serán los mismos sin ella. La huella que deja Fugazot permanece viva en quienes compartieron su camino, entre camarines, cafés y giras imaginadas.

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