El Salvador

Los precios de los combustibles se mantienen sin cambios en El Salvador por segunda quincena consecutiva

Los valores de referencia vigentes del 9 al 22 de junio de 2026 dejan la gasolina superior en USD 4.74, la regular en USD 4.41 y el diésel en USD 4.44 por galón

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Primer plano de una mano sosteniendo una boquilla de combustible insertada en el tanque de gasolina abierto de un coche oscuro.
Los precios de los combustibles en El Salvador se mantuvieron sin cambios por segunda quincena consecutiva entre el 9 y el 22 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por segunda quincena consecutiva, los precios de los combustibles en El Salvador no presentan variaciones, según lo confirmó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas al publicar los valores de referencia vigentes del 9 al 22 de junio de 2026. La estabilidad beneficia a consumidores y distribuidores, quienes encuentran certidumbre en el costo de los principales combustibles en todo el país.

Los datos oficiales indican los precios actuales para este periodo:

Gasolina superior: USD 4.74 por galón en zona central y USD 4.75 en la zona occidental y oriental

Gasolina regular: USD 4.41 por galón en zona central y USD 4.42 en el occidente y oriente

Diésel: USD 4.44 por galón en todas las regiones del país

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas confirmó que la gasolina superior cuesta USD 4.74 por galón en todo El Salvador. (Imagen: DGEHM)
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas confirmó que la gasolina superior cuesta USD 4.74 por galón en todo El Salvador. (Imagen: DGEHM)

Esta ausencia de cambios facilita que hogares y empresas planifiquen sus presupuestos y actividades sin ajustes inesperados en los costos de movilidad y transporte. La estabilidad permite a quienes utilizan combustibles regularmente contar con un escenario de mayor previsibilidad para sus gastos.

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Factores internacionales mantienen la estabilidad

Según las autoridades, la coyuntura internacional del mercado petrolero es la clave para entender la continuidad en los precios. La persistencia de conflictos en Oriente Medio mantiene la incertidumbre sobre el suministro y el transporte energético global, lo que repercute en la formación de los precios internos en El Salvador.

La Agencia Internacional de Energía señala que la reducción de inventarios mundiales y el aumento estacional de la demanda han incrementado la vulnerabilidad de los mercados energéticos. A pesar de la volatilidad internacional generada por estos factores y las tensiones geopolíticas, en esta quincena no se han registrado variaciones locales.

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La coyuntura del mercado petrolero y los conflictos en Oriente Medio explican la estabilidad reciente de los precios de los combustibles en El Salvador. (Imagen: DGEHM)
La coyuntura del mercado petrolero y los conflictos en Oriente Medio explican la estabilidad reciente de los precios de los combustibles en El Salvador. (Imagen: DGEHM)

El precio de los combustibles en El Salvador alcanza máximos recientes tras alza acumulada de USD 0.93 por galón desde marzo

Desde el 17 de marzo hasta el 25 de mayo de 2026, el precio del galón de diésel en El Salvador subió 0.93 centavos de USD, mientras que la gasolina superior y regular aumentaron 0.92 y 0.82 centavos respectivamente. Estos incrementos reflejan ajustes quincenales consecutivos que han impactado el costo final para los conductores y las empresas.

El último ajuste, válido desde el 12 de mayo, llevó el precio de la gasolina superior a USD 4.74 por galón en la zona central y a USD 4.75 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular alcanzó USD 4.41 en la zona central y USD 4.42 en las otras regiones. El diésel se estableció en USD 4.44 por galón en todo el país.

Desde marzo de 2026, el precio de los combustibles en El Salvador acumuló alzas de USD 0.92 en la gasolina superior, USD 0.82 en la regular y USD 0.93 en el diésel. (Foto: Redes sociales)
Desde marzo de 2026, el precio de los combustibles en El Salvador acumuló alzas de USD 0.92 en la gasolina superior, USD 0.82 en la regular y USD 0.93 en el diésel. (Foto: Redes sociales)

El aumento más reciente representó USD 0.11 adicionales por galón para las gasolinas y USD 0.07 para el diésel en comparación con los valores previos. Al sumar los incrementos desde marzo, el acumulado llega a USD 0.92 para la gasolina superior, USD 0.82 para la regular y USD 0.93 para el diésel.

Las autoridades también atribuyeron este encarecimiento a ataques a instalaciones petroleras en Oriente Medio, el estancamiento de negociaciones internacionales y la reducción persistente de inventarios energéticos en Estados Unidos. La presión sobre los precios locales podría continuar en tanto no se produzcan cambios significativos en la coyuntura internacional.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas recomienda a la población consultar periódicamente las actualizaciones oficiales y tener en cuenta las fluctuaciones del mercado al planificar actividades que impliquen consumo de combustibles.

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