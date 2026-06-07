El juez Martínez de Giorgi ordenó nuevas pericias de los cuadernos de la corrupción Fotografía: RSFotos

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi accedió al pedido de la querella que representa al empresario Armando Loson, en la causa paralela que investiga la presunta falsificación de partes del texto de los llamados “cuadernos de la corrupción”, que el expolicía Jorge Bacigalupo conservó en su domicilio durante un año.

En cumplimiento de un fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal, el magistrado encomendó a la División Documentología y Pericias Caligráficas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina, la realización de un peritaje caligráfico sobre la modalidad de escritura de Bacigalupo.

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El juez dispuso que se coteje el informe pericial elaborado por la Policía Federal con el material secuestrado durante el allanamiento del domicilio de Bacigalupo, que incluye papeles manuscritos y varias agendas.

Además, se deberá verificar si los gestos gráficos presentan similitudes con los asentamientos manuscritos, agregados y correcciones en los originales de los cuaderno número 7 y número 4, en las leyendas “Armando”, “855” e “Ing. Ferreyra”.

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Martínez de Giorgi solicitó también a la empresa Telecom Argentina S.A. que remita información sobre la titularidad y celdas de activación de todas las llamadas entrantes y salientes realizadas desde y hacia el teléfono de Bacigalupo, entre el 10 de marzo y el 10 de octubre de 2023.

Por otro lado, el juez envió un oficio a la División Juzgamiento del Personal Retirado de la Policía Federal Argentina, para que detalle los cargos y destinos ocupados tanto en actividad como en condición de convocados, de Jorge José Bacigalupo y José Antonio Daniel Portaluri.

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La sospecha apunta a que Bacigalupo habría trabajado junto a Portaluri, un comisario mayor retirado que estuvo a cargo de la Dirección de Pericias de la fuerza, con quien mantuvo al menos 343 contactos telefónicos entre 2017 y 2023.

Los cuadernos de la corrupción

Para profundizar la investigación, y a pedido de la querella encabezada por Ricardo Gil Lavedra, el juez solicitó al Tribunal Oral Federal 7 —a cargo del juicio de los cuadernos— el envío de copias de los videos de los testimonios recientes de Jorge Bacigalupo y de Hilda Horovitz, exesposa de Oscar Centeno.

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Antecedentes

La Sala 1 de la Cámara Federal revocó el procesamiento por encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal, en concurso ideal con falsificación de documento público que pesaba sobre Jorge Bacigalupo.

Los jueces consideraron imprescindible que el tribunal del juicio oral envíe los originales de los cuadernos para una nueva pericia, que determine si las adulteraciones identificadas fueron realizadas por el imputado.

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Además, evaluaron como insuficientes las conclusiones del informe pericial en el que se basaba el procesamiento, señalando que se trataba de una copia de un antiguo documento que no incluía los puntos de pericia relativos al objeto procesal debatido.

En el expediente constan varias pericias realizadas por la División Scopometría de la Policía Federal, la Universidad de Buenos Aires y la Dirección de Criminalística de Gendarmería, que analizaron los originales.

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Todos los informes concluyeron que las anotaciones cuestionadas no corresponden a Oscar Centeno y presentaron rasgos coincidentes con la escritura de Bacigalupo.