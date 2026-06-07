Judiciales

El juez Martínez de Giorgi ordenó nuevas pericias de los cuadernos de la corrupción

El magistrado convocó a Gendarmería Nacional Argentina para un estudio caligráfico sobre Jorge Bacigalupo, imputado por la presunta manipulación de las anotaciones de Oscar Centeno

Guardar
Google icon
Causa Cuadernos Comodoro PY - Declara Bacigalupo y esposa de Centeno
El juez Martínez de Giorgi ordenó nuevas pericias de los cuadernos de la corrupción Fotografía: RSFotos

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi accedió al pedido de la querella que representa al empresario Armando Loson, en la causa paralela que investiga la presunta falsificación de partes del texto de los llamados “cuadernos de la corrupción”, que el expolicía Jorge Bacigalupo conservó en su domicilio durante un año.

En cumplimiento de un fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal, el magistrado encomendó a la División Documentología y Pericias Caligráficas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina, la realización de un peritaje caligráfico sobre la modalidad de escritura de Bacigalupo.

PUBLICIDAD

El juez dispuso que se coteje el informe pericial elaborado por la Policía Federal con el material secuestrado durante el allanamiento del domicilio de Bacigalupo, que incluye papeles manuscritos y varias agendas.

Además, se deberá verificar si los gestos gráficos presentan similitudes con los asentamientos manuscritos, agregados y correcciones en los originales de los cuaderno número 7 y número 4, en las leyendas “Armando”, “855” e “Ing. Ferreyra”.

PUBLICIDAD

Martínez de Giorgi solicitó también a la empresa Telecom Argentina S.A. que remita información sobre la titularidad y celdas de activación de todas las llamadas entrantes y salientes realizadas desde y hacia el teléfono de Bacigalupo, entre el 10 de marzo y el 10 de octubre de 2023.

Por otro lado, el juez envió un oficio a la División Juzgamiento del Personal Retirado de la Policía Federal Argentina, para que detalle los cargos y destinos ocupados tanto en actividad como en condición de convocados, de Jorge José Bacigalupo y José Antonio Daniel Portaluri.

La sospecha apunta a que Bacigalupo habría trabajado junto a Portaluri, un comisario mayor retirado que estuvo a cargo de la Dirección de Pericias de la fuerza, con quien mantuvo al menos 343 contactos telefónicos entre 2017 y 2023.

Los cuadernos de la corrupción
Los cuadernos de la corrupción

Para profundizar la investigación, y a pedido de la querella encabezada por Ricardo Gil Lavedra, el juez solicitó al Tribunal Oral Federal 7 —a cargo del juicio de los cuadernos— el envío de copias de los videos de los testimonios recientes de Jorge Bacigalupo y de Hilda Horovitz, exesposa de Oscar Centeno.

Antecedentes

La Sala 1 de la Cámara Federal revocó el procesamiento por encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal, en concurso ideal con falsificación de documento público que pesaba sobre Jorge Bacigalupo.

Los jueces consideraron imprescindible que el tribunal del juicio oral envíe los originales de los cuadernos para una nueva pericia, que determine si las adulteraciones identificadas fueron realizadas por el imputado.

Además, evaluaron como insuficientes las conclusiones del informe pericial en el que se basaba el procesamiento, señalando que se trataba de una copia de un antiguo documento que no incluía los puntos de pericia relativos al objeto procesal debatido.

En el expediente constan varias pericias realizadas por la División Scopometría de la Policía Federal, la Universidad de Buenos Aires y la Dirección de Criminalística de Gendarmería, que analizaron los originales.

Todos los informes concluyeron que las anotaciones cuestionadas no corresponden a Oscar Centeno y presentaron rasgos coincidentes con la escritura de Bacigalupo.

Temas Relacionados

últimas noticiasBacigalupoCuadernosArmando Loson

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denunció que compró un queso en mal estado, demandó al supermercado y perdió: por qué la Justicia rechazó su reclamo

Una mujer llevó a una cadena comercial a los tribunales asegurando que el producto no era apto para el consumo y que la empresa debía hacerse responsable. ¿Cuál fue el argumento definitivo del tribunal para eximir de responsabilidad a la demandada?

Denunció que compró un queso en mal estado, demandó al supermercado y perdió: por qué la Justicia rechazó su reclamo

Código de Ética, Cámara Federal y Salmain: los temas centrales que debatirá el Consejo de la Magistratura

Bajo la presidencia de Horacio Rosatti, el plenario del organismo abordará esta semana tres asuntos de fuerte impacto institucional: la regulación ética para jueces, la cobertura de las vacantes ocupadas por Bruglia y Bertuzzi, y la acusación contra el juez federal de Rosario

Código de Ética, Cámara Federal y Salmain: los temas centrales que debatirá el Consejo de la Magistratura

Viaje de egresados cancelado: una agencia deberá devolver pesos, dólares y pagar una multa por su conducta reiterada

Una estudiante y su padre pagaron por un crucero a Uruguay y Brasil, pero tras la pandemia la empresa retuvo el dinero sin ofrecer soluciones reales. Ahora, un tribunal obliga a la firma a restituir lo abonado con intereses, más una indemnización por daño moral y un monto adicional en concepto de daño punitivo

Viaje de egresados cancelado: una agencia deberá devolver pesos, dólares y pagar una multa por su conducta reiterada

Guerra de vecinos en un barrio privado: demandó porque un pino dañaba su casa, perdió el juicio y deberá pagar los gastos

Una mujer de Santa Teresita reclamaba una indemnización millonaria, convencida de que los árboles de la propiedad lindera estaban destruyendo su casa. Sin embargo, tras años de litigio, el tribunal rechazó la demanda y le impuso el pago de las costas procesales

Guerra de vecinos en un barrio privado: demandó porque un pino dañaba su casa, perdió el juicio y deberá pagar los gastos

Vialidad: a un año de la condena contra Cristina Kirchner, la discusión regresa a la Corte para definir el decomiso

La justicia mantiene las condiciones de arresto domiciliario a pesar de los intentos de la defensa para evitar la tobillera electrónica y flexibilizar las visitas

Vialidad: a un año de la condena contra Cristina Kirchner, la discusión regresa a la Corte para definir el decomiso

DEPORTES

Es argentino, corre en la Fórmula 4 con el mismo equipo de Colapinto y con un coche “vintage”: su plan para llegar a la F1

Es argentino, corre en la Fórmula 4 con el mismo equipo de Colapinto y con un coche “vintage”: su plan para llegar a la F1

Quiénes serán los relatores y comentaristas del Mundial 2026 en cada canal y plataforma de streaming en Argentina

El reemplazante de Balerdi, los elogios a Beltrán y la molestia de Julián Álvarez: 6 frases de Scaloni tras la victoria de Argentina

El “trabajo especial” que realizó Lionel Messi tras ser suplente en el amistoso de la selección argentina ante Honduras

Tras la baja de Balerdi, Scaloni confirmó que evalúa más cambios en la lista de Argentina para el Mundial: la situación de los lesionados a 9 días del debut

TELESHOW

“Caramelito” Carrizo recuerda el vínculo entre su hermano y el Indio Solari: “Tocar con él fue un privilegio que Martín atesoró hasta el final”

“Caramelito” Carrizo recuerda el vínculo entre su hermano y el Indio Solari: “Tocar con él fue un privilegio que Martín atesoró hasta el final”

Emanuel Noir: del primer disco de Ke Personajes en 10 años a la tajante decisión que tomó en la crianza de sus hijas

Lali Espósito cantó junto a Kylie Minogue y deslumbró en una noche histórica en River Plate

Striptease, besos y bailes en el piso: los momentos que encendieron la noche de Gran Hermano

Iliana Calabró festejó sus 60 años junto a su madre Coca y su hermana Marina: las imágenes del íntimo festejo

INFOBAE AMÉRICA

Recibió la eutanasia Pablo Cánepa, uno de los impulsores de la ley en Uruguay que no toleraba más dolor en su cuerpo

Recibió la eutanasia Pablo Cánepa, uno de los impulsores de la ley en Uruguay que no toleraba más dolor en su cuerpo

El nuevo intercambio de fuego entre Irán y EEUU en el Golfo Pérsico pone a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

La NASA revisa su hoja de ruta lunar tras la explosión del cohete de Jeff Bezos y el impacto en Artemis

Los armenios votan en una elección que podría generar un giro hacia Europa y alejar definitivamente al país de Rusia

Policía guatemalteca detiene a salvadoreño con alerta internacional