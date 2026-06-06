Ratas y humedad: el deterioro del depósito donde ARSAT guardaba fibra óptica y abrió la puerta a una megacausa por corrupción

Dólares secuestrados al ex titular de ARSAT, Facundo Leal

Ratas y humedad dentro de los contenedores. Pastizales tan altos que dificultaban el tránsito. Falta de iluminación nocturna y cámaras de seguridad que no grababan. Ese es el cuadro que describieron ante la Justicia empleados de ARSAT sobre el predio de Argentina Logistic Services (ALS) en San Fernando, donde se almacenaba equipamiento clave para la Red Federal de Fibra Óptica y cuyo estado de abandono quedó expuesto en la investigación por robo que derivó en una megacausa por supuesta corrupción.

En San Isidro se investiga desde hace varios años, pero el escándalo llegó a la prensa con la detención del ex presidente de ARSAT, Facundo Leal. No quedó preso por esta causa puntual –en la cual tiene un pedido de citación a declaración indagatoria por parte de la fiscalía– sino porque al allanarse una de sus viviendas en el barrio porteño de Palermo se encontraron droga y millones de dólares.

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Poco después, en otros operativos en Mendoza hubo más hallazgos de dinero y en total se contaron 2.5 millones de dólares cash que ahora secuestró la Justicia.

El ex presidente de ARSAT Facundo Leal: en su departamento en CABA y su casa de Mendoza se encontraron 2.5 millones de dólares

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez en un expediente que se abrió por denuncia de ARSAT, cuando se descubrió el faltante en el predio de San Fernando, que la empresa Argentina Logistic Services (ALS) alquiló, poco antes de ser beneficiada con el contrato de ARSAT para la guarda del material.

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Se calcula que la pérdida para la empresa fue de 151.000 dólares en bienes robados o dañados que se guardaban en 17 shelters —contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica— y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en Ex Combatiente Sánchez 1982, en San Fernando.

El lugar fue rentado por la empresa ahora investigada poco tiempo antes de la firma del contrato con ARSAT.

Los equipos almacenados son considerados bienes estratégicos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. Formaban parte del Proyecto Shelter-2 de ARSAT, destinado a la instalación de 250 shelters en distintas regiones del país para ampliar la cobertura de la Red Federal de Fibra Óptica.

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Ratas, bichos y pastizales

Además de los faltantes, los testimonios incorporados al expediente revelaron las precarias condiciones en las que se encontraba el predio, según pudo saber Infobae.

Un empleado de ARSAT describió un escenario marcado por la falta de mantenimiento. Según dijo, el pasto crecía por debajo de los shelters y los llenaba de humedad. Además, advirtió que se metían ratas y entraban bichos.

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La empresa estatal ARSAT

En una inspección en diciembre de 2023, días antes de descubrirse los faltantes, se revisó cerca del 95% de los contenedores. Allí detectaron que muchos presentaban humedad provocada por el deterioro y resquebrajamiento de los selladores que debían proteger los equipos almacenados, contaron los testigos. Las observaciones coinciden con el testimonio de un jefe. El funcionario relató que durante una visita al predio encontró pasto muy crecido y que incluso dificultaba el tránsito.

La investigación también reveló que los shelters estaban emplazados sobre un playón de hormigón sin suministro eléctrico. Esa situación impedía también el funcionamiento de los sistemas de alarma y de los mecanismos de acceso mediante tarjetas magnéticas con los que estaban equipados los contenedores.

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Varios de ellos se encontraban sin llave, con puertas entreabiertas o directamente trabadas por desniveles en el terreno, lo que dificultaba el cierre correcto de los pestillos y facilitaba el acceso a terceros.

Un ataque que demandó tiempo y logística

Según declararon otros empleados de la empresa estatal, el grado de vandalización detectado descarta una maniobra improvisada. Los testigos señalaron que para desmontar y retirar parte del equipamiento era necesario utilizar escaleras y herramientas especiales.

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Además, sostuvieron que hicieron falta varias horas o incluso días, ya que los equipos no contaban con energía eléctrica por la noche.

Para los investigadores, las condiciones de abandono descritas por los propios trabajadores de ARSAT —entre humedad, malezas y presencia de roedores— constituyen una pieza clave a la hora de preguntarse por qué se adjudicó a esta empresa la custodia de los bienes.

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Las respuestas comenzaron a surgir de la investigación y las sospechas derivaron en un pedido del fiscal Dominguez para citar a declaración indagatoria a diez imputados, entre ellos Leal.