Guatemala: La gasolina E10 llegará a las estaciones el 21 de agosto de 2026, según el gobierno

El gobierno de Guatemala anunció que la gasolina E10 estará disponible en las estaciones de servicio a partir del 21 de agosto de 2026, marcando una transición en el combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala reformó el artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante para habilitar una etapa técnica de acondicionamiento antes de la implementación de la gasolina E10, sin cambiar la fecha de arranque del procedimiento de seguridad de suministro, que seguirá siendo el 30 de junio de 2026, ni la llegada prevista del combustible a las estaciones, fijada para el 21 de agosto de ese año.

La modificación, que debe publicarse en el Diario de Centro América, abre un período comprendido entre el 30 de junio y el 21 de agosto de 2026 para ejecutar tareas de condicionamiento, calibración, verificación y aseguramiento del suministro, informó el MEM. Según el viceministro de Energía y Minas Erwin Barrios, la reforma busca “flexibilizar la norma técnica para la implementación del etanol en las gasolinas”.

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La decisión responde, según Barrios en conferencia de prensa, a la necesidad de incorporar “mayor flexibilidad operativa al procedimiento de seguridad de suministro” previsto en el artículo 21 del reglamento. El funcionario sostuvo que el programa “no se detiene ni se pospone” y que el inicio formal del procedimiento seguirá vigente el 30 de junio de 2026.

La mezcla comenzará a operar en estaciones el 21 de agosto de 2026

La respuesta directa sobre cuándo estará disponible la gasolina E10 para el público la dio el propio Barrios durante el intercambio con la prensa: “El 21 de agosto. Sí”. Esa precisión apareció después de consultas periodísticas.

Barrios también rechazó que el cambio equivalga a trasladar la entrada en vigor del programa. Según explicó en la misma conferencia, el 30 de junio comenzará la operativización de la mezcla con todos los actores de la cadena para verificar que “todas las etapas del proceso se cumplan, funcionen y garanticen la calidad de suministro al consumidor final”.

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Una estación de servicio en Guatemala muestra el anuncio oficial de la disponibilidad de gasolina E10 a partir del 21 de agosto de 2026, conforme a las directrices del gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el reglamento citado por el ministerio, el artículo 21 se refiere al porcentaje de mezcla y a la seguridad del suministro. Esa disposición establece que el MEM definirá el porcentaje de mezcla para cada año siguiente con base en aspectos técnicos y económicos evaluados previamente por la dirección competente.

El ministerio atribuyó la reforma a necesidades operativas y al mercado internacional

En la exposición leída ante la prensa, Barrios explicó que la etapa técnica permitirá revisar de forma coordinada los sistemas de almacenamiento, mezcla, control de calidad, trazabilidad, abastecimiento y monitoreo antes de alcanzar una operación estabilizada.

Según el funcionario, durante ese período se verificará la disponibilidad efectiva de alcohol carburante y productos petroleros, se validarán procedimientos operativos y se completarán procesos necesarios para hacer operativa la mezcla.

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El viceministro añadió que la reforma también reconoce las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos observadas este año. Según su explicación, los cambios en los flujos comerciales, la logística internacional y las dinámicas de abastecimiento derivados del contexto geopolítico global vuelven recomendable adoptar mecanismos con mayor capacidad de adaptación operativa en la fase inicial.

El ministerio aseguró que la implementación buscará que el cambio sea imperceptible para el usuario final.

Ante una consulta sobre si los consumidores debían prestar atención a algo entre el 30 de junio y el 21 de agosto, Barrios respondió que “la idea es que para el consumidor sea imperceptible” y agregó: “No tienen que preocuparse de nada”.

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El MEM dijo que ningún sector pidió la modificación

Barrios afirmó que la reforma no fue solicitada por ningún actor particular del sector. Según dijo en la conferencia, importadores, transportistas y despachadores han trabajado con el ministerio y se preparan para el 30 de junio, pero “ninguno nos ha pedido de manera explícita que hagamos ninguna modificación”.

El viceministro presentó la medida como “un acto de responsabilidad del ministerio” al considerar necesario un período de verificación antes de la operación integral.

En su explicación, comparó esa fase con la revisión de una obra antes de recibirla, para comprobar que cada parte funcione correctamente.