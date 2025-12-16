A 60 años de la resolución 2065: cuando la ONU reconoció una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas

La Resolución 2065 de la ONU reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas (EFE/ Felipe Trueba)

Durante 1995, el equipo convocado por el nuevo Presidente Arturo Umberto Illia mantiene encendidas las luces de la Cancillería y de la Misión Permanente en las Naciones Unidas en Nueva York. Se convocó a los mejores diplomáticos y vinieron de todas partes. La cuestión que deben tratar es novedosa.

Entienden que es inevitable aceptar que se incluya la cuestión Malvinas entre los territorios a descolonizar. La autodeterminación es el procedimiento de moda en la década de 1960. En su lugar, debíamos pedir que se aplique el de los derechos históricos argentinos junto al de la integridad territorial.

Sucede lo inesperado, el Reino Unido comete una serie de errores y además el país cuenta con apoyos importantes en los distintos Comités que tratan la cuestión. Todo ello se conjuga con una brillante diplomacia argentina. El 16 de diciembre de 1965 se obtiene la Resolución 2065 (XV) de la ONU en donde se establece que existe una disputa por la soberanía entre el Reino Unido y la Argentina, y que para solucionarla deben recurrir a “los intereses de la población”, no a sus deseos. Descartan la autodeterminación.

En la sesión plenaria 1398, la resolución establece dos puntos. Primero: “Invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas”. Segundo: “Pide a ambos gobiernos que informen al Comité Especial y a la Asamblea General, en el vigésimo primer período de sesiones, sobre el resultado de las negociaciones”.

El diplomático José María Ruda en su alegato en Naciones Unidas: denunció la ocupación británica de las Malvinas como un acto de fuerza unilateral

Causa nacional

El tema más convocante para los argentinos sin duda es Malvinas. Desde el paraje más humilde hasta las grandes urbes, todos los ámbitos tienen alguna referencia a las Islas, coincidimos en que debemos recuperar a la “hermanita perdida”.

Con motivo de la discusión en las Naciones Unidas, se presenta el alegato del diplomático argentino José María Ruda en la Asamblea General de la ONU, el 9 de septiembre de 1964 donde se dice: “Sólo en base a un acto de fuerza arbitrario y unilateral, Inglaterra se encuentra hoy en las Islas Malvinas”.

Efectivamente, ello surge de las instrucciones dadas al comandante de la corbeta inglesa Clío el 14 de septiembre de 1832: “Medirá la fuerza de la corbeta puesta bajo su mando y actuará con violencia”. Las Islas se usurpan el 2 de enero de 1833.

Pasa un siglo desde entonces con reclamos reiterados, que incluye el combate de una guerra en 1982 que dura 74 días y donde mueren 649 soldados argentinos. Pusimos entonces en una duda razonable a la capacidad del Reino Unido de recuperar por sí solo las Islas. Finalmente, una conjunción de factores nos llevan a la derrota, pero no a la resignación.

Helicópteros argentinos patrullan áreas rurales (fines de mayo de 1982) de las Islas Malvinas (Eduardo Farré/Télam)

Controversia internacional

Con base en la Resolución 2065 (XV) ONU debemos crear una nueva estrategia. Como decía Sun Tzu hace miles de años, “conoce a tu enemigo y ganarás mil batallas”.

En los próximos años el Reino Unido comenzará a mirar hacia el interior, en lugar de más allá de sus fronteras.

El Parlamento Nacional de Escocia solicitó un nuevo referéndum de independencia para 2023, ya que el realizado en 2012 había obtenido que un 45% fuera favorable a la independencia. La oficina del Primer Ministro requiere la opinión del Tribunal Supremo del Reino Unido, que sentencia el 23 de noviembre 2022 que solamente el Parlamento del Reino Unido puede convocar dicho Referéndum. Sin duda en algunos años se repetirá el pedido.

Mientras en Irlanda del Norte, por primera vez en la historia, la población católica en el censo de 2022 informa que los católicos con un 45,7% superan a todos los protestantes que solo llegan al 43,48 por cieto. En Irlanda del Sur el partido gobernante desea la unificación de Irlanda, al igual que el partido mayoritario de Irlanda del Norte.

El tejido social del Reino Unido está cambiando. En Inglaterra ya hay más de cincuenta sharias musulmanas y la comuna de Londres se encuentra gobernada por descendientes de musulmanes, al igual que unas treinta ciudades importantes en el Reino Unido. La economía se encuentra en crisis. ¿Qué estamos esperando para crear un consulado general en Escocia e Irlanda del Norte?

Desde el 26 de abril de 1990, Tierra del Fuego es la última provincia creada en la Argentina. En lugar de nacer pequeña, su jurisdicción es una de las diez de mayor en extensión en el mundo. Incluye, además de su propio territorio, a las Islas Malvinas, la Antártida y todo el espacio marítimo. Como entidad subnacional, tiene la cualidad además de ser bicontinental. ¿Cuándo asumirá su importancia estratégica delegada por la Constitución?

Desde el año 2048 cambian las mayorías para la modificación del Tratado Antártico. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos una estrategia? (NASA)

Cambios en la estrategia internacional

Debo traerles una noticia. El mundo está cambiando. ¿Cómo lo asume la Argentina, previendo que el Atlántico Sur será un escenario de mayor importancia?

En 1949 nace la OTAN, organización del Atlántico Norte. Por la Resolución 14/11 de la ONU, en 1986, nace la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), la componen tres países sudamericanos y 21 países africanos.

Desde el año 2048 cambian las mayorías para la modificación del Tratado Antártico. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos una estrategia? El pasaje bioceánico en el estrecho de Magallanes adquiere cada vez más importancia. Debemos convertirnos en la puerta de entrada para estos nuevos desafíos y actores internacionales.

El único elemento de peso esgrimido por el Reino Unido lo constituyen los “deseos” de la población de las Islas Malvinas. Se basan en el referéndum del 11 y 12 de mayo de 2013 que dio que el 99,80 % de los isleños quería seguir siendo inglés. Es falso.

En primer lugar, fue una mera encuesta: el término de referéndum se encuentra ilegítimamente aplicado bajo la ley del Reino Unido, no por la posición Argentina (aplicación doctrina de la sentencia del Supremo Tribunal del Reino Unido del 23 de noviembre de 2022).

Las cifras de la encuesta son falsas. Conforme una población de 2.841 habitantes del censo de 2013, eligen ser ingleses 1.513 habitantes, lo que constituye el 53,26 por ciento de los isleños. Internacionalmente, recién desde el 60% puede considerarse relevante una opinión de la población sobre su régimen político.

El Reino Unido le da prioridad a la población de las Islas Malvinas. Es también falso. Hoy hay una población de 3.793 habitantes. De ellos, solamente 1.610 tienen derechos políticos y económicos. El 58% vive una situación de sometimiento colonial. El porcentaje de población con derechos disminuye año tras año. El número de colonos aumenta.

Existe una élite laboral en Malvinas formada por empleados públicos. En 2021 eran más de 761 empleados y el número aumenta. Consumen más del 35% del PBI. Obviamente los colonizados no están incluidos. Es la primera entidad subnacional con más empleados públicos del mundo.

La Argentina concede de inmediato iguales derechos políticos, económicos, civiles y sociales a toda su población. Debemos exigir de inmediato la instalación de una Casa Argentina en las Islas Malvinas.

A cada punto expuesto, le sigue una propuesta estratégica. Existen muchas más. Para el momento en que la sociedad política las adopte, resulta inevitable que se cumpla el destino de que las Islas Malvinas vuelvan a ser argentinas.

*El autor es Director del Centro Malvinas y Atlántico Sur.