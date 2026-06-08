El último líder analógico

Fotografía aérea de una pintura del cantante argentino Carlos Alberto 'Indio' Solari, quien murió el pasado viernes, durante la multitudinaria despedida del artista, este 7 de junio, cerca al Polideportivo Municipal Gatica, en Avellaneda (EFE/STR)

La muerte del Indio Solari no sólo marca el final de una de las trayectorias artísticas más influyentes de la Argentina. También invita a reflexionar sobre una pregunta que atraviesa al mundo de las organizaciones, la política y las empresas: ¿qué tienen en común los líderes que logran construir comunidades que sobreviven al paso del tiempo?

Las imágenes de su despedida resultan elocuentes. Más de un millón de personas se acercaron para darle el último adiós y la fila para despedir sus restos llegó a extenderse por varios kilómetros. Más allá de cualquier valoración sobre su obra, el fenómeno obliga a observar algo que va mucho más allá de la música. Durante más de cuatro décadas, Carlos Solari logró generar un nivel de compromiso emocional que hoy persiguen, con resultados dispares, dirigentes políticos, empresarios, marcas e influencers de todo el mundo.

PUBLICIDAD

La explicación más sencilla sería atribuirlo al talento artístico. Sin embargo, eso no alcanza para comprender la magnitud del fenómeno. Grandes músicos existen en todos los países y en todas las épocas. Lo que distingue al Indio es haber conseguido que millones de personas sintieran que formaban parte de algo más grande que un recital o una discografía. En un tiempo donde abundan los seguidores, él construyó sin redes sociales, un sentido de pertenencia poco frecuente.

¿Qué tienen en común los líderes que logran construir comunidades que sobreviven al paso del tiempo?

De hecho, una de las características más llamativas de su liderazgo fue la forma en que administró su propia presencia pública. Mientras gran parte de la industria cultural se volcaba a la exposición permanente, Solari eligió el camino contrario. Daba pocas entrevistas, aparecía poco en los medios y evitaba participar del circuito habitual de celebridades. En una era que premia la visibilidad constante, su figura se construyó a partir de la escasez.

PUBLICIDAD

Lejos de debilitarlo, esa decisión fortaleció su influencia. La sobreexposición suele producir desgaste. La presencia permanente reduce el impacto del mensaje. El Indio entendió, mucho antes de que las neurociencias y la economía conductual lo explicaran con evidencia, que aquello que no está disponible todo el tiempo adquiere un valor especial. Su ausencia generaba expectativa; su aparición, acontecimiento.

Sin embargo, el verdadero secreto de su liderazgo no estuvo en el misterio sino en la identidad. Las personas no seguían únicamente sus canciones. Ser ricotero implica compartir códigos, símbolos, relatos y formas de interpretar el mundo. La música es importante, pero funciona como vehículo de algo más profundo: la posibilidad de pertenecer a una comunidad.

PUBLICIDAD

Esta es una lección que muchas organizaciones todavía no terminan de comprender. Las empresas suelen creer que compiten exclusivamente por la calidad de sus productos o servicios. Pero las comunidades más sólidas se construyen alrededor de identidades compartidas. Las personas se vinculan con aquello que las representa, que expresa valores, aspiraciones o formas de verse a sí mismas. Cuando una organización logra convertirse en parte de la identidad de quienes la integran, la relación deja de ser transaccional y se vuelve emocional.

Carlos Solari logró generar un nivel de compromiso emocional que hoy persiguen, con resultados dispares, dirigentes políticos, empresarios, marcas e influencers

Otro rasgo distintivo fue la manera en que construyó significado. Durante años se debatió sobre el sentido de sus letras. Para algunos eran enigmáticas; para otros, deliberadamente ambiguas. Lo cierto es que esa aparente dificultad permitía que cada persona encontrara su propia interpretación. Mientras muchas organizaciones buscan controlar cada aspecto de su comunicación, las comunidades más fuertes suelen surgir cuando las personas pueden apropiarse de la narrativa y completarla con su propia experiencia. La participación genera un vínculo más profundo que la simple recepción de un mensaje.

PUBLICIDAD

Quizá la evidencia más contundente de este liderazgo la veamos en los próximos días: será una comunidad que continúa funcionando incluso cuando el líder deja de estar presente. De hecho, durante décadas, miles de seguidores ricoteros organizaron encuentros, viajes, rituales y espacios de intercambio sin necesidad de una estructura formal que los coordinara. Ese es el nivel más alto de construcción comunitaria: cuando las personas sostienen el proyecto por convicción propia y no por la intervención permanente de quien lo creó.

La despedida multitudinaria de estos días parece confirmar esa idea. Lo que se observó no fue únicamente una manifestación de admiración hacia un artista. Fue la expresión de una comunidad que se reconoció a sí misma en un momento compartido. Allí reside la diferencia entre una audiencia y una comunidad. Las audiencias consumen. Las comunidades participan. Las audiencias observan. Las comunidades construyen. Las audiencias suelen desaparecer cuando termina el espectáculo. Las comunidades permanecen.

PUBLICIDAD

En una época dominada por algoritmos, métricas y estrategias de comunicación instantánea, el legado del Indio Solari deja una enseñanza incómoda para muchos líderes contemporáneos. La tecnología puede amplificar un mensaje, pero no puede reemplazar el significado. Puede multiplicar el alcance, pero no garantiza la pertenencia. Porque las comunidades más fuertes no nacen de la visibilidad permanente ni de la búsqueda obsesiva de atención. Nacen cuando las personas sienten que forman parte de algo que las trasciende. Y esa sigue siendo, probablemente, la forma más difícil y más poderosa de liderazgo.

El autor es CEO y Fundador de Olivia