Judiciales

El juez Alfredo López acusado de antisemita presentó su renuncia pero el Gobierno pidió informes antes aceptarla

La respuesta del organismo será determinante para la decisión final sobre el relevo de funciones del juez federal de Mar del Plata, especialmente tras la apertura de un expediente por manifestaciones consideradas inadmisibles en redes sociales

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El renunciante juez federal de Mar del Plata, Alfredo López
El renunciante juez federal de Mar del Plata, Alfredo López

El Gobierno nacional solicitó al Consejo de la Magistratura información detallada sobre posibles denuncias o procesos disciplinarios en trámite contra el juez federal de Mar del Plata Alfredo Eugenio López antes de decidir sobre la aceptación de su renuncia, presentada esta semana. La dimisión del magistrado surgió en plena investigación por presunto mal desempeño.

La consulta enviada por el Ejecutivo al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, busca despejar si López aún enfrenta causas disciplinarias activas, ya que esto impactaría directamente en la viabilidad de su renuncia. Solo una vez recibida la respuesta oficial, el Gobierno podrá decidir.

El caso de López se inició a raíz de publicaciones en redes sociales calificadas como inapropiadas para su cargo, entre ellas expresiones identificadas como antisemitas, que motivaron la intervención de organizaciones y generaron un expediente en su contra en el Consejo de la Magistratura.

La dimisión del titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata fue formalizada mientras el proceso disciplinario se encontraba en una etapa avanzada, y podría derivar en su destitución.

La respuesta del Gobierno, al condicionar la aceptación de la dimisión a la verificación de procesos abiertos, subraya que “el Poder Ejecutivo busca determinar si la renuncia puede ser aceptada sin afectar eventuales procesos disciplinarios en curso”, según los procedimientos normativos vigentes.

Esto significa que la simple presentación de una renuncia no basta para desligar a un magistrado de responsabilidades si existen causas abiertas que pudieran derivar en sanciones institucionales. El procedimiento exige que, antes de validar el alejamiento, el Ejecutivo conozca si existen cuestiones no saldadas que comprometan el prestigio y el funcionamiento regular del Poder Judicial.

A la espera de la respuesta del Consejo

Ahora, el Consejo de la Magistratura deberá confeccionar y remitir el informe solicitado por el Poder Ejecutivo antes de que la dimisión de López sea aceptada o rechazada. Este paso es imprescindible: “tras lo cual el Gobierno quedará en condiciones de definir si acepta o no la renuncia del magistrado”. Así, el caso de López pasa a integrar el grupo de actuaciones recientes donde el Consejo evalúa la conducta extrajudicial de jueces y su coherencia con las exigencias del cargo.

Desde la Fundación Apolo señalaron que “la renuncia no borra los hechos ni interrumpe la necesidad de que se determinen responsabilidades”. En ese sentido, la organización manifestó su rechazo a la renuncia y ratificó su pedido original de remoción.

Los cuestionamientos al juez

La renuncia de Alfredo López se produce en un contexto donde el Consejo de la Magistratura aumenta el rigor sobre el comportamiento público y privado de los jueces, especialmente cuando surgen denuncias sobre conductas fuera de la función específica, como en este caso las publicaciones en redes sociales tildadas de antisemitas.

En palabras del procedimiento administrativo, “la normativa prevé que, ante la existencia de causas abiertas, se evalúe el impacto institucional de la dimisión”.

Consejo Magistratura Plenario Horacio Rosatti
Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura

El juez López lleva meses en el centro de una tormenta judicial e institucional: desde febrero de 2025, cuando organizaciones de la comunidad judía y otros particulares presentaron ante el Consejo de la Magistratura una serie de denuncias en su contra por publicaciones realizadas en su cuenta de X. Con una copia certificada de capturas de pantalla de posteos, reposteos y respuestas desde el usuario del juez, los denunciantes apuntaron contra el magistrado por considerar que había utilizado esa red social “para difundir de manera sistemática expresiones antisemitas que comprometen su imparcialidad, idoneidad y decoro”.

También evaluaron que la conducta virtual del magistrado había configurado “un patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel, excediendo cualquier debate razonable sobre política internacional”.

El juez de Mar del Plata, oportunamente, se presentó para desarrollar y exponer su defensa basada -en líneas generales- en cuatro ejes: ejercicio legítimo de la libertad de expresión; inexistencia de delito; falta de legitimidad de las organizaciones denunciantes; y razones ajenas al antisemitismo para impulsar la denuncia en su contra.

El Gobierno, al no aceptar en forma inmediata la dimisión del magistrado, preserva la potestad de llevar adelante procesos disciplinarios aún si el funcionario busca retirarse antes de un fallo definitivo.

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