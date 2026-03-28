“Mauricio querido”: el video del curioso diálogo entre Milei y Novelli en una clase de la academia de negocios

Las clases de Javier Milei en la academia cripto de Mauricio Novelli

La escena que sigue corresponde a la prehistoria libertaria, a una Argentina casi irreconocible hoy, cinco años después. La criptaestafa $LIBRA que tendría bajo fuego a sus protagonistas, tal vez, ni siquiera era una idea. La escena, precisamente, fue extraída de uno de los teléfonos de Mauricio Novelli, marcado como “efecto 3″ en la causa, un aparato Android que, según su GPS, impactó a lo largo de 2021 en una torre de Puerto Madero.

El 22 de abril de ese año por la mañana, Javier Milei, en ese entonces diputado, llegó bajo la bandera del Partido Libertario junto al periodista convertido en diputado Luis Rosales al Café Tortoni, con su clientela diezmada por la pandemia. Con la boca cubierta con un barbijo, Milei se tomó fotos con la gente que pasaba. A la noche, se sentó frente a su computadora, para una sesión por Zoom de una hora y seis minutos.

“Hola, hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos”, saludó Milei a su cursada: “Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Mitos. La idea hoy es tener una charla con Ignacio, eh, disculpen, con Mauricio Novelli, que es el responsable de N&W Professional Traders. En este momento se sume a este vivo. Básicamente hoy vamos a estar hablando de temas de finanzas... Mauricio, querido”, saludó a su interlocutor.

Selfie: Milei y Novelli, años después de la conversación de abril de 2021

Novelli, jefe de la academia virtual de negocios cripto N&W Professional Traders -quien le pagaba al futuro presidente un supuesto sueldo de dos mil dólares mensuales mientras Milei rifaba su dieta mensual en una jugada de prensa-, se sumó la charla con un saco sport y una sonrisa, mientras tomaba una cerveza con disimulo. Milei se mostró consternado con la situación en el Tortoni. “La situación es desoladora, desoladora. Literalmente desoladora”, aseguró.

Así, charlaron de finanzas. Milei fustigó a “los retardados ANCAP utópicos”, hipotéticos enemigos del mundo libertario. También, recordó un viejo error de Friedrich Hayek, uno de sus admirados autores de la escuela austríaca de economía, además de un reciente paso por “el programa de Marcela Pagano”, luego diputada de La Libertad Avanza, convertida en su enemiga. Luego, relató cómo le organizaba su cartera de inversor a un supuesto cliente, al que le advirtió de la posible locura de ponerla toda en bonos argentinos. “Un bono argentino, con la porquería que es...”, deslizó.

Novelli, cerveza en mano, descargó su discurso de trader sobre cuándo comprar Bitcoin: “Las criptomonedas son una expresión del ser humano por descentralizarse”, aseveró.

"Fundamentos de las criptomonedas", otra clase de Milei para la academia de Novelli

“Somos analistas de riesgos y de probabilidades. Entonces, buscamos la mejor decisión estadística para tomar una decisión”, comenzó: “Lo más importante es tomar la decisión que sea probabilísticamente más acertada”.

Luego, siguió: “Y hablando puntualmente de, de lo que son las criptomonedas, ahora en breve vamos a estar anunciando un nuevo curso de criptomonedas, en el cual obviamente vas a participar, un megacurso que está muy, muy bueno”.

Un “megacurso” de Milei para N&W, precisamente, fue encontrado en el dispositivo “efecto 3″. Se llamó “Fundamentos de las criptomonedas”. Allí, a diferencia de la charla del futuro presidente habló en un tono más profesorón. El diputado comenzó su alocución así:_

“Hola, soy Javier Milei y el objetivo de esta clase es contarles los fundamentos en materia de teoría económica y muy especialmente en teoría monetaria para la existencia del bitcoin. Obviamente, cae en el campo de la teoría monetaria por tratarse de una moneda. Por lo tanto, es fundamental comprender los orígenes del dinero, la aparición de los bancos centrales, la estafa que es la inflación y, como consecuencia, la respuesta natural, la aparición de las monedas privadas, que en su origen eran privadas. Lo primero que tenemos que comprender es por qué aparece el dinero”.

El proyecto de NFT de Novelli con la figura de Milei

“Cosas para hacer”

El dispositivo reveló también otros proyectos de Novelli con respecto a la ascendente figura de Milei, en medio de una pandemia aún sin signos de detenerse. En un archivo llamado “Cosas para hacer”, se encuentra un item llamado “NFT de Milei”, o non-fungible token, una forma de obra de arte cripto que fue furor y que hoy, básicamente, no vale nada. Precisamente, hay un pequeño video con ese nombre, que ilustra esta nota, con la bandera del hoy viejo Partido Libertario y Milei en un atril, populismo de derecha.

“Frases Milei”, se llama otro apunte, con muletillas del futuro presidente: “Viva la Libertad Carajo”, “el futuro es liberal”, “Vine a despertar leones” -“(mitad de cara león mitad Milei)”, pensó Novelli-. Luego, otro cliché: “Zurdos TIEMBLEN, LA LIBERTAD AVANZA”.

Milei, incluso, aparece en un archivo Excel de la contabilidad de Novelli, entre márgenes de ganancia de N&W.

Milei aparece en un archivo Excel de la contabilidad de Novelli