“El 20% para Miguel”: así funcionó el presunto entramado de coimas y retornos en la ANDIS

Diego Spagnuolo en Comodoro Py. Fotografía: RSFotos

La presunta asociación ilícita que operó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en los primeros años del actual gobierno habría desviado un 20% del dinero de las adjudicaciones supuestamente direccionadas que se investigan en Comodoro Py. Y quien aparece como principal organizador de las maniobras de corrupción, según la acusación del fiscal Franco Picardi, es el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete.

El entramado, que operó al menos desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, involucra de momento desde las máximas autoridades de la ANDIS -Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini- hasta empleados, intermediarios y diversas empresas proveedoras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

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La lista de imputados se acerca a los 40 nombres, aunque no está cerrada definitivamente.

Miguel Ángel Calvete, sin ser un funcionario público, se posicionó como uno de los “jefes” de esta presunta organización delictiva, según consta en la causa. Era la puerta de entrada a la ANDIS para las empresas que querían venderle al Estado. Hoy está preso por otra causa de proxenetismo, en la que fue condenado.

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Su rol consistió en “articular” las adjudicaciones y, supuestamente, beneficiarse de los retornos generados por las contrataciones.

En el expediente hay pruebas de que impartió órdenes directas para influir en las decisiones sobre las compras y la administración de los recursos de la Agencia. Para ello, tenía “insiders” que le respondían directamente: solicitó información a quienes manejaban el sistema de compras, como Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, y a quienes gestionaban los pagos, como Patricio Denholm, Director de Gestión Descentralizada de la ANDIS.

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Miguel Ángel Calvete se encuentra preso en el "pabellón psiquiátrico" de la cárcel de Ezeiza

Las vinculaciones de Calvete con el sector empresarial eran extensas. Mantuvo relaciones formales e informales con numerosas firmas que comercializaban insumos con la ANDIS, incluyendo Indecomm SRL, Bymax Medical SRL, Resposane Salud SA, Profarma SA, ExpoTrauma SA, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía Alemana Insumos Médicos, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Farma Salud SRL, MED-EL Latinoamérica SRL, Neurosalud SA, Sistema Médicos Globales SRL y Meridius, entre otras.

Gracias a sus conexiones con empresarios y funcionarios de la ANDIS, Calvete obtuvo información privilegiada sobre las compulsas de precios, los procesos de adjudicación y los detalles de pago. Esta información le permitió operar en las contrataciones de la ANDIS, gestionando pagos, coordinando facturaciones, organizando transferencias y distribuyendo los beneficios económicos entre las empresas y los funcionarios involucrados.

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Siempre según la hipótesis fiscal, Calvete intervino directamente en la selección de las empresas que participarían en las compulsas de precios y en la fijación de los valores de cotización, asegurando así que determinadas firmas resultaran adjudicatarias. Este mecanismo implicó acuerdos previos de precios y reparto de adjudicaciones, lo que hizo que la competencia entre los oferentes fuera ficticia.

A cambio de estas gestiones, que facilitaron a las empresas acceder a contrataciones millonarias con la ANDIS, Miguel Ángel Calvete habría percibido porcentajes de los montos facturados al organismo, que oscilaban entre el 12% y el 20% de las sumas adjudicadas.

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Imagenes obtenidas del celular de Miguel Angel Calvete

Entre otras pruebas, el fiscal Picardi encontró en el celular de Miguel Ángel Calvete una conversación con Evangelina García, representante de la firma Artrobone Ortopedia S.A., que ganó -entre otras- adjudicaciones para la compra de sillas de ruedas. La mujer le devolvió pocos días después de concretar el negocio con la ANDIS distintas imágenes de cuadros en los que “separaba” sumas de dinero para “Miguel” (Calvete) y “Guadalupe” (Muñoz, su esposa).

Estos retornos se canalizaron, en parte, a través de facturaciones simuladas entre empresas, buscando dar una apariencia de legalidad a transferencias que, en realidad, eran beneficios derivados de adjudicaciones direccionadas.

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Por ejemplo, en julio de 2025, Calvete “vendió” a través de una de sus empresas, Indecomm, 17 camas ortopédicas reacondicionadas por un valor de $19.000.000. La firma que supuestamente las compró, Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L, ganó contratos con la ANDIS.

Nunca se halló ninguna constancia de que las camas se hayan entregado.

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La compra de camas ortopédicas que nunca se entregaron

Según se descubrió a partir de información enviada por ARCA a la Justicia, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, solamente ese laboratorio le pagó a Calvete $404.686.472.

El lavado

Para el fiscal de la causa, la movilización de todas las sumas de dinero ilícito se realizó de diversas maneras. Calvete coordinó con varias personas transferencias o traslados de dinero en efectivo a domicilios de un imputado identificado como Alan Poccovi. También se encargó de realizar facturaciones entre empresas del rubro que no eran de su propiedad, así como entre estas y Baires Fly, una firma de vuelos privados vinculada al empresario Sergio Mastropietro.

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Calvete y el empresario Federico Santich habrían destinado dinero ilícito a Poccovi y Mastropietro, así como a sus firmas vinculadas (Baires Jets y Baires Fly), para disimular el origen de los fondos. Esto se llevó a cabo mediante transferencias bancarias, remisión de efectivo (tanto en pesos como en dólares) y emisión de cheques.

Poccovi y Mastropietro habrían sido los encargados de la recaudación de fondos y las maniobras de blanqueo.

Sergio Mastropietro

Poccovi, por ejemplo, habría invertido parte de los fondos recibidos en criptomonedas a través de la aplicación “NEBLOCKSHAIN”. Mastropietro, a través de Baires Fly S.A., recibió fondos de empresas proveedoras de la ANDIS a cambio de facturación por supuestos servicios, como “kilómetros de vuelo”.

La investigación también reveló un circuito de facturaciones cruzadas entre las empresas de Miguel Ángel Calvete, la familia Sagués y Sergio Mastropietro. Las firmas Probock SRL y Prolite Orthopedics SRL realizaron transferencias a Baires Fly por un total de $95.060.000 en septiembre de 2025. Baires Fly, a su vez, facturó a Indecomm SRL, Probock SRL, Prolite Orthopedics SRL, Profarma SA y Resposane Salud SA por diversos conceptos, incluyendo “kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”.

Calvete y Spagnuolo

Además, Calvete habría ofrecido y entregado dádivas a funcionarios públicos como contraprestación para garantizar el esquema de corrupción.

Diego Spagnuolo fue detectado ingresando a la casa de Miguel Ángel Calvete con una mochila

Se le atribuye haber entregado a Diego Spagnuolo, en junio de 2025, $5.000.000 en efectivo y haber saldado deudas con una mueblería por un total de más de $9.000.000, a través de la cuenta bancaria de Indecomm SRL.

Y esto es lo solo que se logró probar, al menos de momento. En la causa consta que Calvete visitó a Spagnuolo en su casa del country Altos de Campo Grande, en Pilar, al menos cinco veces entre junio de 2024 y mayo de 2025.

En las dos últimas, Miguel Ángel Calvete fue acompañado por su pareja Guadalupe Muñoz y Sergio Mastropietro.

En agosto de 2025 fue a la inversa. Spagnuolo se reunió en la casa de Calvete, en el centro porteño, y llegó al lugar con una mochila vacía, según pudo verse gracias a los registros de las cámaras de seguridad del lugar.

Lo que haya pasado en esos encuentros sigue siendo un secreto que aún guardan los protagonistas de esta historia.