El juicio de los Cuadernos de las Coimas avanza hoy una declaración clave

Las versiones originales de los cuadernos de Centeno, exhibidos durante el juicio

El Tribunal Oral Federal N° 7 retoma este martes el juicio de la causa Cuadernos con más declaraciones de testigos, entre los que sobresalen la presencia en la primera jornada de Hilda Horovitz, expareja del chofer Oscar Centeno, quien ya ingresó a tribunales, acompañada de su abogado. Para las próximas semanas están citados Roberto Lavagna, exministro de Economía; y el financista Leonardo Fariña.

Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, está entre los testigos citados para los próximos días, pero alegó problemas de salud para no presentarse en los tribunales de Comodoro Py.

PUBLICIDAD

Este juicio, que comenzó en noviembre pasado, tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 19 exfuncionarios, a dos de sus choferes y a 65 empresarios.

Se les imputa haber liderado, organizado o conformado una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de diversas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlas con la adjudicación de contratos estatales.

PUBLICIDAD

Próximas audiencias y testigos

El juicio retomará su curso con una serie de declaraciones de relevancia. Hoy comienza la declaración tetimonial de Horovitz, expareja de Oscar Centeno, quien fue chofer del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. Centeno es, además, el autor de los cuadernos que dieron origen a la causa.

Hilda Horovitz, exesposa de Centeno. Fotografía: Adrián Escandar

Para el 28 de mayo, se espera la declaración de Miriam Quiroga, exsecretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner, junto con Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el martes 2 de junio, están citados el exministro de Economía y Producción Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la diputada nacional Mariana Zuvic.

Leonardo Fariña fue uno de los condenados en la Ruta del dinero K. (Foto: Franco Fafasuli)

El cronograma previsto para el 4 de junio incluye los testimonios de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

PUBLICIDAD

En las audiencias del 9 de junio, se espera que declaren Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos.

Roberto Lavagna fue ministro de Economía entre 2002 y 2005

El 11 de junio, testificarán Walter Humbert Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramón Micollucci.

PUBLICIDAD

Además, se estima que en futuras audiencias programadas comparecerán Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo, Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.

La situación de Miriam Quiroga

Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner y testigo clave en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, informó al Tribunal Oral Federal N° 7 que no se encuentra en condiciones de presentarse a declarar en Comodoro Py, como estaba previsto. Esta notificación formal se realizó en los últimos días, después de varias semanas en las que las autoridades no habían logrado ubicarla.

PUBLICIDAD

A través de su hijo, Quiroga comunicó a los jueces que padece “problemas de salud, cardiológicos y estrés”, y que presentarán las “correspondientes constancias médicas” para certificar su estado.

Miriam Quiroga

Posteriormente, la testigo se comunicó personalmente con diversos periodistas para ratificar su disposición a colaborar con la Justicia, pero enfatizó que sus problemas de salud le impiden viajar a Buenos Aires desde Córdoba, donde reside, para prestar declaración.

PUBLICIDAD

El TOF N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, aún no se ha pronunciado sobre qué sucederá con su declaración, que está programada para el jueves.

Miriam Quiroga fue una de las personas que denunció al matrimonio Kirchner y al presunto entramado de corrupción. Aunque se identificó como exsecretaria de Néstor Kirchner, en los registros figuraba como empleada de Ceremonial de la Casa Rosada.

PUBLICIDAD

Publicó un libro titulado “Mis años con Néstor y todo lo que vi”, que relata sus memorias personales sobre la corrupción kirchnerista. Durante la investigación de la causa Cuadernos, declaró ante el fiscal Carlos Stornelli haber presenciado bolsos con dinero en la Casa Rosada y señaló a Daniel Muñoz, secretario del expresidente fallecido, como el organizador.