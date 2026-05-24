Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, alegó problemas de salud para no declarar en la causa Cuadernos

Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner

Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner y testigo clave para el juicio de los Cuadernos de las Coimas, alegó que no está en condiciones de ir a declarar a Comodoro Py, tal como estaba previsto. Así lo notificó formalmente en los últimos días al Tribunal Oral Federal N° 7 luego de varias semanas en las que no había podido ser ubicada por las autoridades.

A través de su hijo, Quiroga informó a los jueces que “se encuentra con problemas de salud, cardiológicos y estrés”, y que presentarán “las correspondientes constancias médicas” que certifiquen su estado.

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La testigo luego se comunicó personalmente con distintos periodistas para ratificar que está a disposición de la Justicia, pero sus problemas de salud le impiden viajar a Buenos Aires -vive en Córdoba- para declarar.

Aún resta conocerse un pronunciamiento del TOF N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, sobre qué pasará con su declaración. Su testimonial está prevista para el jueves.

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El Tribunal Oral Federal Número 7 relocaliza a una testigo clave y queda a la espera de certificados sanitarios (Maximiliano Luna)

Miriam Quiroga fue una de las delatoras del matrimonio Kirchner y de todo el presunto entramado de corrupción. Se definió como exsecretaria de Néstor, aunque en los papeles fue empleada de Ceremonial de la Casa Rosada.

Publicó un libro, “Mis años con Néstor y todo lo que vi”, una suerte de memoria personal de la corrupción kirchnerista. Durante la investigación de la causa Cuadernos, declaró ante el fiscal Carlos Stornelli haber visto bolsos con dinero en Casa Rosada, y apuntó como organizador a Daniel Muñóz, secretario del fallecido expresidente.

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Miriam Quiroga alegó problemas de salud, pero dijo estar a disposición de la Justicia (Archivo)

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo: “Toma, pesalo”. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo: “Hay muchos verdes”. Yo le respondí en broma “dame unos para mí”. A lo cual él me respondió: “No, estás loca, los tiene todos bien contados”, dijo por entonces la secretaria.

Luego, relató sus viajes al sur con Muñoz y el resto de la comitiva presidencial en aviones oficiales, vuelos en los que, según ella y otros testigos, se llevaba la plata negra. Uno de los oficiales a bordo de esos viajes, uno de tantos que declaró en la causa Cuadernos, la describió como la “secretaria privada” de Néstor Kirchner.

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Más testigos

Este martes se retomará el juicio con más declaraciones de peso. En primer lugar, está citada a dar testimonial Hilda Horovitz, expareja del chofer y autor de los cuadernos Oscar Centeno, quien trabajaba para el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

Hilda Horovitz, la exesposa de Centeno (Adrián Escandar)

El 28 de mayo están citados Miriam Quiroga, Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

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Luego, el martes 2 de junio están convocados el exministro de Economía y Producción Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la diputada nacional Mariana Zuvic.

Siguiendo el cronograma previsto, en la audiencia del 4 de junio, en principio, será el turno de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

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