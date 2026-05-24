Judiciales

Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, alegó problemas de salud para no declarar en la causa Cuadernos

Fue empleada de Casa Rosada durante el kirchnerismo y, durante la investigación, aseguró haber visto bolsos con dinero. La Justicia le había perdido el rastro y, tras relocalizarla, aguardan por certificados médicos que constaten su estado actual

Guardar
Google icon
Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner
Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner

Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner y testigo clave para el juicio de los Cuadernos de las Coimas, alegó que no está en condiciones de ir a declarar a Comodoro Py, tal como estaba previsto. Así lo notificó formalmente en los últimos días al Tribunal Oral Federal N° 7 luego de varias semanas en las que no había podido ser ubicada por las autoridades.

A través de su hijo, Quiroga informó a los jueces que “se encuentra con problemas de salud, cardiológicos y estrés”, y que presentarán “las correspondientes constancias médicas” que certifiquen su estado.

PUBLICIDAD

La testigo luego se comunicó personalmente con distintos periodistas para ratificar que está a disposición de la Justicia, pero sus problemas de salud le impiden viajar a Buenos Aires -vive en Córdoba- para declarar.

Aún resta conocerse un pronunciamiento del TOF N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, sobre qué pasará con su declaración. Su testimonial está prevista para el jueves.

PUBLICIDAD

Causa Cuadernos - Cristina Fernández de Kirchner - Comodoro Py
El Tribunal Oral Federal Número 7 relocaliza a una testigo clave y queda a la espera de certificados sanitarios (Maximiliano Luna)

Miriam Quiroga fue una de las delatoras del matrimonio Kirchner y de todo el presunto entramado de corrupción. Se definió como exsecretaria de Néstor, aunque en los papeles fue empleada de Ceremonial de la Casa Rosada.

Publicó un libro, “Mis años con Néstor y todo lo que vi”, una suerte de memoria personal de la corrupción kirchnerista. Durante la investigación de la causa Cuadernos, declaró ante el fiscal Carlos Stornelli haber visto bolsos con dinero en Casa Rosada, y apuntó como organizador a Daniel Muñóz, secretario del fallecido expresidente.

Miriam Quiroga alegó problemas de salud, pero dijo estar a disposición de la Justicia (Archivo)
Miriam Quiroga alegó problemas de salud, pero dijo estar a disposición de la Justicia (Archivo)

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo: “Toma, pesalo”. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo: “Hay muchos verdes”. Yo le respondí en broma “dame unos para mí”. A lo cual él me respondió: “No, estás loca, los tiene todos bien contados”, dijo por entonces la secretaria.

Luego, relató sus viajes al sur con Muñoz y el resto de la comitiva presidencial en aviones oficiales, vuelos en los que, según ella y otros testigos, se llevaba la plata negra. Uno de los oficiales a bordo de esos viajes, uno de tantos que declaró en la causa Cuadernos, la describió como la “secretaria privada” de Néstor Kirchner.

Más testigos

Este martes se retomará el juicio con más declaraciones de peso. En primer lugar, está citada a dar testimonial Hilda Horovitz, expareja del chofer y autor de los cuadernos Oscar Centeno, quien trabajaba para el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

Hilda Horovitz
Hilda Horovitz, la exesposa de Centeno (Adrián Escandar)

El 28 de mayo están citados Miriam Quiroga, Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

Luego, el martes 2 de junio están convocados el exministro de Economía y Producción Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la diputada nacional Mariana Zuvic.

Siguiendo el cronograma previsto, en la audiencia del 4 de junio, en principio, será el turno de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

Temas Relacionados

Miriam QuirogaCausa CuadernosCristina Kirchnerúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Viajaba a Sídney, sufrió una demora de 33 horas y condenaron a la aerolínea a pagar gastos y daño moral

Un pasajero que viajaba desde Argentina hacia Australia y, tras una cancelación, quedó varado en la escala en Santiago de Chile durante más de un día. Aunque la compañía alegó un desperfecto técnico, el tribunal rechazó sus argumentos y ordenó indemnizarlo

Viajaba a Sídney, sufrió una demora de 33 horas y condenaron a la aerolínea a pagar gastos y daño moral

Compraron una 4x4 y descubrieron que el kilometraje estaba adulterado: la Justicia confirmó una sanción ejemplar al vendedor

La Cámara Comercial ratificó la responsabilidad de un intermediario y de la concesionaria oficial. Aunque una de las partes fue eximida de la multa civil, ambas deberán responder por los perjuicios causados. ¿Cómo detectaron los demandantes que el cuentakilómetros había sido manipulado?

Compraron una 4x4 y descubrieron que el kilometraje estaba adulterado: la Justicia confirmó una sanción ejemplar al vendedor

Piden enviar a juicio la causa contra el policía acusado de agredir a una jubilada en la misma marcha en la que hirieron a Grillo

La querella incluyó un planteo para que investiguen desde los jefes del operativo hasta la exministra de seguridad Patricia Bullrich

Piden enviar a juicio la causa contra el policía acusado de agredir a una jubilada en la misma marcha en la que hirieron a Grillo

Un joven caminaba de noche y cayó dentro de un pozo en la vereda: casi 20 años después, ordenan pagarle más de $9 millones

La Justicia civil condenó a la empresa de agua. El accidente ocurrió una noche de abril de 2007, cuando el demandante no advirtió la ausencia de una tapa en la vía pública. Aunque la empresa intentó culpar a la víctima, el tribunal confirmó su responsabilidad

Un joven caminaba de noche y cayó dentro de un pozo en la vereda: casi 20 años después, ordenan pagarle más de $9 millones

“No hay palabras que calmen la ausencia”: la emoción del ex vocero de la Armada al recordar a la dotación del ARA San Juan

En la recta final del juicio, el contralmirante Enrique Balbi declaró como testigo y destacó la “camaradería” de los submarinistas. Pensó en los familiares y dijo:“Es una herida abierta”. A su vez, validó el accionar del comandante Fernández

“No hay palabras que calmen la ausencia”: la emoción del ex vocero de la Armada al recordar a la dotación del ARA San Juan

DEPORTES

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan por el título del Torneo Apertura

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan por el título del Torneo Apertura

Pochettino confirma la lista de 26 convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026

La insólita lesión que sufrió la figura de Ferro por la ubicación del camarógrafo bajo el aro: el duro comunicado del club

El video de los incidentes y desbordes en los accesos de hinchas de River en la final contra Belgrano en el Kempes

El argentino Nico Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 e hizo el récord de vuelta en Canadá

TELESHOW

Vestido bronce, encaje bordado y escarapela: el look de Juana Viale para celebrar la semana patria en su programa

Vestido bronce, encaje bordado y escarapela: el look de Juana Viale para celebrar la semana patria en su programa

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

Daniela Christiansson mostró su rutina de entrenamiento junto a Maxi López y el pequeño Lando en su casa de Nordelta

La indignación de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por un incidente en la Ciudad del Vaticano: “No estaba”

La insólita oferta que recibió Nano, ex Gran Hermano, por un objeto suyo: “Usado”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo será posible si abandona su programa de enriquecimiento nuclear

Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo será posible si abandona su programa de enriquecimiento nuclear

Más de 50 ataques a la libertad de expresión en 2025 y 2026 a periodistas en Honduras

Exparejas concentran casi la mitad de denuncias por violencia intrafamiliar en República Dominicana

Ministerio de Medio Ambiente pronostica tormentas y altas temperaturas en El Salvador

Trágico accidente en Brasil: al menos ocho muertos tras el choque entre un autobús y un camión en la “Carretera del Miedo”