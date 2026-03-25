Una misteriosa financiera en California: qué fue lo primero que buscó Mauricio Novelli en internet tras el lanzamiento de $LIBRA

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en una de sus visitas a la Casa Rosada

El 14 de febrero de 2025 a las 19:01, el presidente Javier Milei lanzó en su cuenta de la red social X el contrato de la criptomoneda $LIBRA. En paralelo, Mauricio Novelli, su hombre en el mundo cripto, quien le había pagado al entonces presidente miles de dólares por dar clases en su academia de trading -un dato que reveló Novelli mismo- se sentaba ansioso, teléfono en mano, pensando tal vez en todo ese oro, o, acaso si las cosas salían mal, en la ruina.

El análisis al iPhone 16 de Novelli reveló una intensa red de audios y llamados al presidente y su hermana Karina, antes y después del lanzamiento que terminaría en una megacausa por estafa en los tribunales de Comodoro Py. En esta causa, también, se encuentra el análisis al historial de internet del iPhone de Novelli, elaborado por la DATIP -el área pericial de la Procuración- con el software forense Cellebrite.

En este documento se detallan 3672 movimientos en WhatsApp y el browser Safari, que comenzaron en 2024. “Cumpleaños de Milei” es la primera búsqueda del trader relacionada a su amigo y aliado. Así, siguió, entre fotos de Luciana Salazar, resultados de partidos de básquet de la NBA, el vodka que lanzó años atrás Donald Trump, etcétera.

Pero la búsqueda más llamativa de todas ocurrió el 14 de febrero, a las 19:02 con diez segundos, un minuto después de que Milei realizara el lanzamiento. De qué se trata esta búsqueda representa un nuevo misterio en la trama.

La misteriosa financiera

Novelli, a segundos de lo que sería el negocio de su vida, ingresó a Google y escribió una dirección: “5755 Las Virgenes Road, Calabasas, California”, un exclusivo suburbio de Los Angeles, de donde provienen, por ejemplo, las hermanas Kardashian. La dirección es compatible con una cafetería de la zona. Sin embargo, Novelli buscaba un departamento. Agregó el comando “Suite C”. Una suite en Estados Unidos es, básicamente, un departamento.

La dirección figura como buscada 34 veces en el análisis de la DATIP: ingresaba a Google esa dirección con frecuencia, al menos desde julio de 2024. La ingresó en Google, incluso, en los días posteriores al estallido, el 16 y 17 de febrero, hasta el 1° de marzo inclusive. ¿Por qué era tan importante para Novelli? ¿Qué hay allí? ¿Esta “suite C” detrás de una cafetería podría terminar allanada con un exhorto internacional? Los otros documentos de la causa relevados por Infobae no la mencionan.

¿A qué corresponde la “suite C” en Las Virgenes Road? Básicamente, a una financiera. Se trata de GFF Brokers, especializada en el mercado de futuros, con poco más de 300 seguidores en Instagram. GFF Brokers figura 379 veces en las búsquedas online del trader favorito de Milei. Comienza a aparecer en los registros de la DATIP en julio de 2024 y es buscada por última vez el 26 de febrero de 2025. Lo último que buscó Novelli sobre GFF es, precisamente, su política de privacidad.

Ahora, si era un cliente, ¿por qué tenía que buscar tantas veces su dirección? Este medio contactó a las oficinas de GFF Brokers para oír su versión de los hechos, sin recibir respuesta hasta el momento.

El 14 de febrero de 2025 fue una jornada agitada en el iPhone de Novelli, llamadas aparte. El historial de internet registró 63 impactos aquel día, que comenzaron a las 4 AM y continuaron a las 9.

Hay tres nombres que se repiten en casi todos estos impactos: Sendgrid, Constant Contact y Hubspot. Todos son herramientas de mailing masivo y de marketing online. En rigor, hubo al menos cinco movimientos de este tipo a las 19:02:10, en simultáneo con la búsqueda de la financiera. ¿Acaso Novelli agitaba su propio avispero?

A las 0:40 del 16 de febrero, Novelli buscó en su iPhone otra vez. Leyó el anuncio de Presidencia en el sitio Argentina.gob.ar, donde Milei daba una curiosa explicación de la situación y anunciaba que se investigaría a sí mismo a través de la Oficina Anticorrupción. Esa misma tarde, después de las 17, cuando el escándalo $Libra había estallado, convertido en un brutal vaciamiento, Novelli buscó otra vez la dirección en Las Virgenes Road.