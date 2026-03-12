Claudio “Chiqui” Tapia es indagado por presunta retención indebida de aportes en la AFA

Claudio "Chiqui" Tapia llegó a Tribunales/Adrián Escandar

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), era indagado este jueves en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos.

Tapia llegó a la sede de la justicia en lo Penal Económico en Avenida De los Inmigrantes 1950 a bordo de una camioneta Toyota SW4 blanca y saludó a la guardia periodística que lo esperaba con un “buenos días” y un pedido de “no nos agolpemos”, pero no pudo evitar el tumulto en su ingreso al edificio.

De inmediato se dirigió a uno de los tres ascensores del hall central y subió al segundo piso, donde ya es indagado por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Para la citación se montó fuerte operativo de seguridad policial

Su indagatoria cerrará la ronda de declaraciones ordenada en la investigación y Amarante quedará en condiciones de resolver las situaciones procesales de todos los acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación, entre ellos Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Tapia llegó a la sede judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950 a las 10:55, junto a su defensor Luis Charró, quien asumió la semana pasada a horas de la citación original, ya que el presidente de AFA debía abrir la ronda de declaraciones, pero el cambio de abogado le permitió pedir prórroga y quedó último en el listado.

No hizo declaraciones. Sólo se limitó a pedir que los camarógrafos y los fotógrafos lo dejaran pasar para ingresar al edificio judicial.

Su primer defensor fue el abogado Lucio Simonetti, quien presentó un recurso por inexistencia de delito y reclamó el sobreseimiento. El juez Amarante lo rechazó y siguió adelante con las indagatorias y ahora el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, que convocó a una audiencia el 18 de marzo próximo.

El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $ 19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social.

En su indagatoria de ayer y por escrito el tesorero Toviggino pidió ser sobreseído porque sostuvo que no hubo delito y, en caso de serle rechazado este planteo, reclamó quedar comprendido dentro de la ley de Inocencia Fiscal. AFA regularizó su situación impositiva. Abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante, mencionó en su descargo.

El delito por el que se imputó a Tapia prevé penas de dos a seis años de prisión. El presidente de AFA está mencionado e investigado en otras causas penales pero quedó imputado formalmente por primera vez en esta investigación por retención de impuestos iniciada por denuncia de ARCA, querellante en el caso.

