La Justicia sobreseyó a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual

Fernando Espinoza (Municipalidad de La Matanza)

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue sobreseído en la causa por abuso sexual a su secretaria privada, Melody Rakauskas. La denunciante no pudo sostener la acción penal y la Justicia decidió cerrar el expediente.

A comienzos de 2025, la fiscalía, a cargo de Mónica Cuñarro, ya había solicitado el sobreseimiento de Espinoza. En su dictamen, la Cuñarro sostuvo que “no existen pruebas suficientes para mantener la acusación”, que la investigación “adolece de elementos o indicios que añadan fortaleza al testimonio de la damnificada” y remarcó que Rakauskas no aportó pruebas materiales, no permitió el peritaje de sus dispositivos electrónicos y se negó a someterse a pericias médicas y psicológicas. Así, la fiscalía decidió dar un paso al costado, dejando a Rakauskas como única parte acusadora.

Sin embargo, la causa avanzó y en octubre la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de la defensa de Espinoza. Ese fallo dejó firme el procesamiento del intendente por “abuso sexual simple” y desobediencia a una orden judicial. Con esa decisión, todo hacía prever que el expediente se encaminaba, finalmente, al juicio oral.

El caso

Según la denuncia, Rakauskas se habría reunido con Espinoza en tres ocasiones en su departamento, con fines laborales. En uno de esos encuentros, en mayo de 2021, el intendente habría comenzado a insinuársele para luego forzarla y manosearla, a pesar de la resistencia de la mujer.

Durante la cena, según consta en la denuncia, Espinoza le dijo que estaba contracturado y le pidió masajes. Ella se negó y le aconsejó que descansara, pero él insistió: “No tengas miedo, dale. Las mujeres de mis amigos tienen bigote”. Rakauskas relató que Espinoza se desabrochó la camisa y ella le pidió que se fuera, pero él siguió avanzando.

Melody, la denunciante de Fernando Espinoza por abuso sexual

De acuerdo al relato de la víctima, Espinoza se sacó el pantalón y la llevó a la cama, donde comenzó a besarla y a tocarla por encima de la ropa mientras decía: “Quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien”. Además, le pedía que le practicara sexo oral, intentando sacarle la ropa. La denunciante aseguró que se resistió y Espinoza se terminó yendo.

“Bueno, listo, ya está, se terminó todo. Me voy, ya está, no te preocupes. Sos una bol... No sabés lo que te perdés, pero bueno, allá vos”, habría dicho el intendente, según la denuncia.

La causa llegó a la instancia de juicio oral solo con Rakauskas como parte acusadora. Pero cuando la ex secretaria perdió a su abogado y no presentó uno nuevo, la jueza Inés Cantisani la apartó formalmente y declaró la falta de acción, dictando el sobreseimiento de Espinoza. El expediente se archivó sin debate público y solo una apelación podría reabrir el caso.