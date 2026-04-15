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La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia

El fiscal Gerardo Pollicita recibió información de la aerolínea Latam, en la que se trasladó el jefe de Gabinete. Hizo escalas en Perú y Ecuador. Pagó en dólares y en efectivo

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manuel adorni
La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia

En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó un Año Nuevo junto a su familia en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe. Viajó en primera clase con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos.

Esa empresa de aviación, a pedido de la Justicia, aportó la información sobre los vuelos de Adorni. Partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, con un parate intermedio en Ecuador.

Asunción de Javier Milei - Entrada de invitados al Congreso
Bettina Angeletti y Manuel Adorni. Foto: Nicolás Stulberg

El fiscal, que investiga toda la evolución patrimonial del ministro coordinador, también consiguió saber cuánto costaron los viajes y confirmó que el pago se hizo en dólares y en efectivo.

Cada pasaje salió 1450 dólares, lo que arrojaría un total de 5800 dólares entre toda la familia.

Por estas horas, indicaron fuentes del caso, se busca esclarecer en qué hotel se quedó la familia Adorni y cuánto pagaron por el alojamiento.

Manuel Adorni y su esposa en Aruba
Manuel Adorni y su esposa celebrando Año Nuevo. El jefe de Gabinete posteó la foto en sus redes sociales.

El jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. De esa manera la Justicia podrá acceder a todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito que hicieron durante el viaje a Aruba y en el resto del período investigado.

La cifra que arroje el total de las vacaciones del vocero y jefe de Gabinete se acumulará con sus demás gastos, otros viajes por el mundo e inversiones en propiedades. La investigación del fiscal Pollicita busca esclarecer de dónde sacó todo ese dinero Adorni, y si es compatible con sus ingresos declarados.

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