Viajes a Punta del Este: la Justicia analiza nuevas transferencias bancarias del amigo de Adorni

La Justicia encontró transferencias bancarias del productor Marcelo Grandio a Manuel Adorni antes de su llegada a la función pública (REUTERS)

La Justicia analiza documentación vinculada al viaje a Uruguay en avión privado de Manuel Adorni y su familia que habría financiado el contratista de la TV Pública Marcelo Grandio en el último feriado de Carnaval. Entre la información llegada al juzgado federal de Ariel Lijo figuran una serie de transferencias bancarias realizadas desde la productora de Grandio a Adorni, antes de la llegada del Jefe de Gabinete a la función pública, en diciembre de 2023.

Son diez transferencias que se hicieron entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023. Hubo una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y una última de 605 mil pesos, según el detalle con que cuenta la Justicia en la causa en la que interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Adorni y Grandio son amigos desde hace años. El informe bancario da cuenta de montos que no son significativos, pero aporta un indicio más sobre la relación que precedió a la firma de contratos de la productora Imhouse con la TV Pública, cuando esta última estaba ya bajo la órbita de Adorni, explicaron a Infobae fuentes del caso. Luego llegó el viaje a Punta del Este, que según ya declararon testigos, habría sido invitación del periodista. Se investigan supuestas dádivas.

Contratos e informes fiscales

En el juzgado se recibieron además respuestas a requerimientos hechos a Radio y Televisión Argentina sobre los expedientes de los contratos de la productora Imhouse. También se analiza documentación enviada desde la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete y Secretaría General de Presidencia, ANAC, IGJ y la empresa de aviación Jag Executive, que vendió los vuelos de ida y vuelta. Ya se cuenta con lo requerido a ARCA y a la Dirección Nacional de Migraciones, en este último punto vinculado a los viajes al exterior de Adorni.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

También se pidió un listado de llamadas entrantes y salientes entre Grandio y Horacio Silva, quien figura como presidente de Imhouse, la productora que se vincula al periodista, en siete contratos que se firmaron con la TV Pública. El juzgado recibió ya esos expedientes completos.

La contratación del viaje

El viernes 27 de marzo pasado, una gerenta comercial del broker que vendió los vuelos privados aseguró como testigo que el periodista pagó los viajes y que le refirió que la familia que viajaría con ellos era su invitada.

Se trata de Vanesa Tossi, quien contó al juez Lijo y al fiscal Pollicita que conocía a Grandio con anterioridad y que el periodista le pidió cotización porque quería “invitar a una familia a Punta del Este”. Una vez que ella pasó las tarifas, se enteró de que la familia invitada sería la del jefe de Gabinete Adorni, según declaró bajo juramento de verdad en la causa que investiga supuestas dádivas.

En conferencia de prensa, esa semana Adorni había asegurado que pagó los pasajes de los integrantes de su familia, algo que se contradice con los dichos de Tossi.

La testigo que trabaja en Jag Executive Aviation contó a los funcionarios judiciales que Grandio no quería que se facturara ningún vuelo, pero que luego acordaron hacerlo solo con los tickets de la ida. Además, aportó el chat donde el periodista le refirió que debía facturarse a nombre de Imhouse, la productora y contratista de la TV Pública.

Tossi agregó que, incluso, el periodista le pidió que intentara vender alguna plaza vacía del vuelo para bajar costos porque “era una invitación”.

En la causa, el fiscal Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si Adorni y Grandio compartieron otros viajes juntos o “hacia los mismos destinos en fechas coincidentes o próximas”.

El funcionario también es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en un expediente que Lijo delegó en la fiscalía federal de Pollicita y que avanza con declaraciones de testigos sobre la compraventa de propiedades por parte del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. En esta última causa se confirmó que toda la familia viajó a Aruba para pasar Año Nuevo del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025, cuando Adorni era vocero del Gobierno.