Judiciales

Causa Adorni: el antes y el después del departamento de Miró al 500 en Caballito que investiga la Justicia

La causa contra Manuel Adorni se centra en un posible incremento patrimonial injustificado, con foco en propiedades, deudas y el origen de los fondos declarados

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Fachada nocturna de un edificio de apartamentos con entrada iluminada y dos plantas superiores, mostrando un cartel de 'Vende' en un balcón
La fachada nocturna del edificio donde se ubica el departamento de Manuel Adorni, con un cartel de 'Se vende' en un balcón, marcando un posible cambio de residencia para el vocero presidencial.

La justicia tiene en su poder las fotos del departamento que compró Manuel Adorni a las dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, en Miró al 500, barrio de Caballito. Forma parte del expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

Las mujeres declararon en sede judicial que desconocen los detalles de la venta. Explicaron que quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.

Ambas cobran una jubilación de 350 mil pesos, aunque según dijeron que tenían dinero disponible para adquirir a medias la propiedad en mayo de 2025.

El departamento se los vendió el futbolista Hugo Morales a 200.000 dólares, y seis meses después realizaron la operación con Adorni por un valor de 230.000 dólares. El funcionario pagó un adelanto de 30.000 dólares y se endeudó con ellas por los restantes 200.000 dólares.

En el marco de esta testimonial, el fiscal Gerardo Pollicita le mostró las fotos del “antes y después” del departamento. El interés era conocer los detalles de las obras de remodelación, sobre todo el precio que pagaron, para determinar si al menos cubría la cifra que se advierte como posible ganancia, equivalente a 30.000 dólares.

Infobae tuvo acceso a las imágenes que exponen las condiciones en que se encontraba el departamento cuando las jubiladas se lo compraron a Morales, y cómo quedó después de las obras de refacción.

La cocina

Cocina estrecha con gabinetes superiores blancos y negros, encimera de granito con fregadero y platos. Se ven una estufa, suelo de baldosas grises y un dispensador de agua
Vista general de la cocina del Departamento Adorni mostrando su estado original y desordenado antes de cualquier renovación.
Cocina moderna con gabinetes blancos y de madera clara, encimera blanca, campana extractora y horno de acero inoxidable. Puerta de vidrio a la derecha
La cocina del Departamento Adorni ha sido completamente renovada, presentando un diseño contemporáneo con electrodomésticos de acero inoxidable y gabinetes en tonos neutros.

Los baños

Baño pequeño con paredes azules, inodoro blanco con tapa abierta, un largo lavamanos de mármol con espejo y luces empotradas, y suelo de baldosas oscuras
Vista del baño en el Departamento Adorni, mostrando su estado original con paredes azules, un inodoro blanco y un lavamanos de mármol, antes de la reciente renovación.
Baño moderno con paredes blancas, lavabo ovalado sobre encimera de mármol beige, espejo redondo con marco negro, inodoro blanco y suelo de madera oscura
El diseño moderno y funcional del baño principal en el Departamento Adorni, con un elegante lavabo ovalado, espejo redondo y acabados de primera calidad.
Vista de un baño moderno con lavabo ovalado sobre encimera de mármol, inodoro, bidé y cabina de ducha con pared de madera
Este es un cuarto de baño recién renovado en el Departamento Adorni, featuring un diseño contemporáneo con azulejos blancos, detalles en madera y luminarias empotradas.

Las habitaciones

Un dormitorio con paredes azules, dos camas individuales con colchas, un armario blanco y una estantería metálica. Hay una ventana con persianas y suelo de madera
Esta imagen muestra el estado original de un dormitorio en el Departamento Adorni, revelando su apariencia antes de cualquier remodelación.
Vestidor con estantes de madera y cajones en ambos lados. Un maniquí con chaqueta blanca y falda negra se ubica en el centro. Suelo de madera
El vestidor del Departamento Adorni exhibe un diseño funcional con amplios estantes y cajones de madera, destacando un maniquí central que viste una chaqueta.
Dormitorio con dos camas individuales, paredes decoradas con patrones geométricos azules y blancos, una mesa de noche y una ventana con persianas
Este dormitorio en el Departamento Adorni presenta dos camas individuales, un diseño geométrico moderno en las paredes y una ventana con persiana, creando un ambiente funcional.
Dormitorio interior con cama doble gris, escritorio oscuro, silla negra, espejo y tablón de anuncios a la izquierda. Cortinas blancas y aire acondicionado visibles
La habitación de un dormitorio en el Departamento Adorni, equipada con una cama doble, un escritorio con silla y cortinas, reflejando su estado previo a una posible modernización.
Vista de un pasillo iluminado con luz cálida desde una puerta entreabierta, junto a un armario blanco de puertas corredizas y suelo de madera clara
La imagen muestra un pasillo luminoso y un armario moderno con puertas corredizas en el recién renovado Departamento Adorni.
Vestidor vacío con estanterías y cajones de madera clara y suelo de parqué, con un espejo de cuerpo entero que refleja una habitación luminosa
Un vestidor contemporáneo con estanterías de madera clara y un espejo de cuerpo entero, reflejando el diseño renovado del Departamento Adorni.
Pasillo estrecho con paredes beige claro, suelo de tablones de madera clara, luces empotradas en el techo, puerta blanca a la derecha y una salida al fondo
El renovado pasillo del Departamento Adorni presenta paredes claras, suelo de madera y una iluminación empotrada que conduce hacia una salida exterior.
Pasillo con paredes beige claro y suelo laminado de madera. Se observa un estante oscuro con libros y un ventilador de torre, iluminado por una luz de techo
El Departamento Adorni presenta un pasillo con paredes claras y suelo laminado, donde un estante lleno de libros y un ventilador de torre organizan el espacio.
Una sala de estar con piso de madera, un sofá esquinero gris oscuro, una mesa de centro con superficie de cristal y un escritorio con dos monitores
Una vista general del interior del Departamento Adorni, mostrando la sala de estar con un sofá, una mesa de centro y un área de trabajo con computadoras.

Patio y cochera

La causa

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni se inició con la acumulación de denuncias que apuntaban contra su viaje en avión privado a Punta del Este, más las supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En relación a la hipoteca de la vivienda ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda vence en noviembre de este año.

Mientras tanto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus cuatro acreedoras.

En el mismo sentido, el fiscal solicitó información patrimonial y financiera a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en la causa.

La prueba testimonial avanzará la semana próxima con los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación de compraventa en Caballito, Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi. Fueron citados el lunes 20 a partir de las 9 de la mañana.

En tanto, el miércoles 22 de abril será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento.

La pesquisa continuará con la adquisición y refacción de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, con la declaración del exdueño Juan Ernesto Cosentino.

Además, deberá comparecer Matias Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación del inmueble. En la citación, el fiscal Policía le pide que lleve a Tribunales presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y toda otra documentación que permita establecer el alcance de las tareas de construcción encomendadas.

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