Causa Adorni: el antes y el después del departamento de Miró al 500 en Caballito que investiga la Justicia

La fachada nocturna del edificio donde se ubica el departamento de Manuel Adorni, con un cartel de 'Se vende' en un balcón, marcando un posible cambio de residencia para el vocero presidencial.

La justicia tiene en su poder las fotos del departamento que compró Manuel Adorni a las dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, en Miró al 500, barrio de Caballito. Forma parte del expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

Las mujeres declararon en sede judicial que desconocen los detalles de la venta. Explicaron que quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.

Ambas cobran una jubilación de 350 mil pesos, aunque según dijeron que tenían dinero disponible para adquirir a medias la propiedad en mayo de 2025.

El departamento se los vendió el futbolista Hugo Morales a 200.000 dólares, y seis meses después realizaron la operación con Adorni por un valor de 230.000 dólares. El funcionario pagó un adelanto de 30.000 dólares y se endeudó con ellas por los restantes 200.000 dólares.

En el marco de esta testimonial, el fiscal Gerardo Pollicita le mostró las fotos del “antes y después” del departamento. El interés era conocer los detalles de las obras de remodelación, sobre todo el precio que pagaron, para determinar si al menos cubría la cifra que se advierte como posible ganancia, equivalente a 30.000 dólares.

Infobae tuvo acceso a las imágenes que exponen las condiciones en que se encontraba el departamento cuando las jubiladas se lo compraron a Morales, y cómo quedó después de las obras de refacción.

La cocina

Vista general de la cocina del Departamento Adorni mostrando su estado original y desordenado antes de cualquier renovación.

La cocina del Departamento Adorni ha sido completamente renovada, presentando un diseño contemporáneo con electrodomésticos de acero inoxidable y gabinetes en tonos neutros.

Los baños

Vista del baño en el Departamento Adorni, mostrando su estado original con paredes azules, un inodoro blanco y un lavamanos de mármol, antes de la reciente renovación.

El diseño moderno y funcional del baño principal en el Departamento Adorni, con un elegante lavabo ovalado, espejo redondo y acabados de primera calidad.

Este es un cuarto de baño recién renovado en el Departamento Adorni, featuring un diseño contemporáneo con azulejos blancos, detalles en madera y luminarias empotradas.

Las habitaciones

Esta imagen muestra el estado original de un dormitorio en el Departamento Adorni, revelando su apariencia antes de cualquier remodelación.

El vestidor del Departamento Adorni exhibe un diseño funcional con amplios estantes y cajones de madera, destacando un maniquí central que viste una chaqueta.

Este dormitorio en el Departamento Adorni presenta dos camas individuales, un diseño geométrico moderno en las paredes y una ventana con persiana, creando un ambiente funcional.

La habitación de un dormitorio en el Departamento Adorni, equipada con una cama doble, un escritorio con silla y cortinas, reflejando su estado previo a una posible modernización.

La imagen muestra un pasillo luminoso y un armario moderno con puertas corredizas en el recién renovado Departamento Adorni.

Un vestidor contemporáneo con estanterías de madera clara y un espejo de cuerpo entero, reflejando el diseño renovado del Departamento Adorni.

El renovado pasillo del Departamento Adorni presenta paredes claras, suelo de madera y una iluminación empotrada que conduce hacia una salida exterior.

El Departamento Adorni presenta un pasillo con paredes claras y suelo laminado, donde un estante lleno de libros y un ventilador de torre organizan el espacio.

Una vista general del interior del Departamento Adorni, mostrando la sala de estar con un sofá, una mesa de centro y un área de trabajo con computadoras.

Patio y cochera

La causa

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni se inició con la acumulación de denuncias que apuntaban contra su viaje en avión privado a Punta del Este, más las supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En relación a la hipoteca de la vivienda ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda vence en noviembre de este año.

Mientras tanto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus cuatro acreedoras.

En el mismo sentido, el fiscal solicitó información patrimonial y financiera a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en la causa.

La prueba testimonial avanzará la semana próxima con los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación de compraventa en Caballito, Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi. Fueron citados el lunes 20 a partir de las 9 de la mañana.

En tanto, el miércoles 22 de abril será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento.

La pesquisa continuará con la adquisición y refacción de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, con la declaración del exdueño Juan Ernesto Cosentino.

Además, deberá comparecer Matias Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación del inmueble. En la citación, el fiscal Policía le pide que lleve a Tribunales presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y toda otra documentación que permita establecer el alcance de las tareas de construcción encomendadas.