Judiciales

Declaran más empresarios en una nueva audiencia del juicio a CFK en la Causa Cuadernos

Todos están procesados por presunto cohecho activo, pago de sobornos para acceder a la obra pública durante el kirchnerismo

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El juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados en la causa Cuadernos se reanudó este jueves con una nueva ronda de declaraciones indagatorias ante el Tribunal Oral Federal 7, en la que fueron convocados empresarios acusados por el presunto pago de sobornos en la obra pública.

En esta nueva audiencia se prevé que declaren Daniel Claudio Pitón, de 60 años, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., acusado como coautor de cohecho activo; Roberto Juan Orazi, de 72, presidente de Hidraco S.A., también imputado por el mismo delito; y Julio José Paolini, de 63, presidente de Paolini Hnos. S.A., señalado como autor y coautor —según el caso— de ocho hechos de pago de sobornos.

La lista se completa con Pablo José Gutiérrez, de 65 años, representante de Fontana Nicastro S.A.C.; Jorge Sergio Benolol, de 66, integrante de JCR S.A., imputado como partícipe necesario en cuarenta hechos; Adrián Eduardo Pascucci, de 61, socio gerente de Alquimaq S.R.L.m y Oscar Abel Sansiñena, de 84, representante de Cleanosol Argentina S.A.

La expectativa de la jornada está centrada en determinar si alguno de los convocados decide declarar o si se repite el escenario de la audiencia previa, en la que predominó el silencio.

Causa Cuadernos - Cristina Fernández de Kirchner - Comodoro Py
En una nueva audiencia el Tribunal Oral Federal 7 indaga a más empresarios acusados Fotografía: Maximiliano Luna

Empresarios callados y planteos de las defensas

El martes pasado, el juicio tuvo la audiencia más breve desde el inicio de la etapa de indagatorias: se extendió por poco más de una hora y todos los empresarios convocados se negaron a declarar, incluidos varios arrepentidos, imputados colaboradores.

La decisión generó nuevos planteos de las defensas, que advirtieron sobre una posible afectación del derecho de defensa. Los abogados cuestionaron que no pueden contrainterrogar a quienes durante la instrucción brindaron confesiones como arrepentidos y ahora optan por guardar silencio en el debate oral. Según señalaron, existe una “imposibilidad de contrainterrogar a un imputado que ha prestado declaración como colaborador”, lo que podría traducirse en una vulneración de garantías.

En esa misma línea, la defensa del ex funcionario de Vialidad Nacional Sandro Férgola sostuvo que el silencio en esta etapa impide otorgar valor probatorio a los dichos previos de los arrepentidos, por lo que los acuerdos de colaboración podrían volverse “estériles”.

El juicio

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.

El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En la causa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Desde el inicio de las indagatorias a los 86 acusados, el debate se desarrolla bajo una modalidad mixta, con el tribunal, la fiscalía y la querella en la sala de audiencias de Comodoro Py y los imputados y sus defensas participando de manera presencial o remota según cada caso.

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