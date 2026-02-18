Judiciales

Casación resolvió en una breve audiencia una causa por contrabando de 550 kilos de hojas de coca

De manera unipersonal, el juez Gustavo M. Hornos rechazó la impugnación interpuesta por la defensa, que solicitaba el beneficio de la probation para el acusado, con el fin de evitar el juicio oral

El acusado transportaba 550 kilos
El acusado transportaba 550 kilos de hojas de coca (Foto ilustrativa de archivo: Gendarmería Nacional)

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió de manera inmediata una causa vinculada al contrabando de hojas de coca, en un fallo que expone los cambios introducidos por el nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Rosario. El juez Gustavo M. Hornos intervino de forma unipersonal y rechazó la impugnación interpuesta por la defensa del imputado, que buscaba acceder al beneficio de la probation para evitar la realización del juicio oral. El caso pone en relieve tanto la magnitud del decomiso —550 kilogramos de hojas de coca— como el funcionamiento ágil y oral del proceso judicial bajo la nueva normativa.

El incidente que dio origen a la investigación ocurrió cuando un camión conducido por Maximiliano Guerrero fue interceptado en ruta. Durante la inspección, se constató que transportaba 550 kilogramos de hojas de coca, distribuidos en 25 bultos de 22 kilogramos cada uno. Según la valuación oficial realizada por la Administración de Recursos y Control Aduanero (ARCA), la carga fue tasada en 58 millones de pesos. La normativa vigente prohíbe la importación y comercialización de hoja de coca, a excepción de los casos en que su destino sea el coqueo o infusiones para consumo personal.

En el marco del proceso, la defensa de Guerrero solicitó que el caso se resolviera mediante la figura de la probation o suspensión del juicio a prueba. Este mecanismo alternativo implica que el imputado debe cumplir una serie de pautas de conducta y, de ser así, el caso se cierra y se dicta el sobreseimiento. Tras el rechazo inicial en las instancias inferiores, el defensor público que asesoró a Guerrero recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal para apelar la decisión y obtener el beneficio para su defendido.

La audiencia en Casación se desarrolló bajo las nuevas disposiciones del Código Procesal Penal Federal, vigente en Rosario desde mayo de 2024. El juez Hornos, sin conocimiento previo del expediente, escuchó a las partes en una audiencia oral desarrollada en sus estrados y resolvió el conflicto en el mismo acto. De acuerdo con lo establecido en el nuevo sistema, el contradictorio se lleva a cabo en tiempo real y la decisión se dicta en la propia audiencia, lo que garantiza mayor transparencia y celeridad en la administración de justicia.

La decisión de rechazar el pedido de probation se fundamentó en la gravedad de la maniobra y en la necesidad de que el caso avance hacia la etapa de juicio oral. El magistrado brindó los fundamentos de su resolución en el mismo acto, en línea con los principios de oralidad, publicidad e inmediación que rigen el nuevo código acusatorio. El sistema busca asegurar que el juez tome contacto directo con la controversia, escuche a todas las partes en igualdad de condiciones y resuelva de manera inmediata, evitando dilaciones y fortaleciendo la imparcialidad.

El fallo marca una diferencia con el modelo anterior, en el que los trámites escritos y las revisiones sucesivas solían demorar la definición de la situación procesal de los imputados. En este caso, la intervención de Casación se dio sin ningún tipo de demora y permitió resolver la impugnación en una sola audiencia, a partir del debate oral y contradictorio entre las partes.

El caso también refleja la complejidad que adquiere el contrabando de hojas de coca en el país. La legislación establece que la importación y comercialización de esta mercadería solo se admite en contextos específicos y bajo condiciones muy restrictivas. El decomiso de 550 kilogramos, valuados en decenas de millones de pesos, evidencia la dimensión del fenómeno y la importancia de que estos hechos sean abordados a través de procedimientos ágiles y eficaces.

La resolución dictada por Hornos ilustra el cambio de paradigma que supone la implementación del Código Procesal Penal Federal. Los principios de oralidad, celeridad, contradictorio e imparcialidad se ven reflejados en la dinámica de la audiencia y en la respuesta judicial inmediata. El caso de Guerrero es un ejemplo de la adecuación de los operadores judiciales a las nuevas reglas procesales, que buscan garantizar un mejor y más rápido servicio de justicia penal federal.

El rechazo a la probation deja habilitado el avance de la causa hacia la etapa de juicio oral, donde se debatirán las responsabilidades penales del imputado en el contrabando de hojas de coca. Para los actores judiciales de Rosario, el caso evidencia la necesidad de adecuarse a la nueva lógica procesal, que privilegia el debate oral y la resolución en tiempo real, en beneficio de una justicia penal más eficiente y transparente.

