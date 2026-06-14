Judiciales

Cuatro financistas vinculados a Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K accedieron a una probation y evitarán el juicio

La Cámara Federal de Casación Penal concedió el beneficio a los acusados por el delito de lavado de activos. Habían trabajado con Leonardo Fariña para enviar fondos de la obra pública al exterior

Guardar
Google icon
El empresario Lázaro Báez está preso por sus condenas en Vialidad y la Ruta del dinero K
El empresario Lázaro Báez está preso por sus condenas en Vialidad y la Ruta del dinero K

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal concedió la suspensión del juicio a prueba a Jorge Horacio Ruiz, Alex Ariel Fallas, Mariano Andrés Rubinowicz y José Sebastián Jabbaz, financistas acusados de haber ayudado al empresario Lázaro Báez a lavar millones de dólares en el exterior.

La resolución revocó una decisión anterior del Tribunal Oral Federal Nº 4, que había rechazado esta solicitud el 18 de diciembre de 2025.

En rigor, la probation ya estaba concedida por un fallo de casación de julio pasado adoptado por votos unánimes de Javier Carbajo Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con el consentimiento del ministerio público fiscal. Lo que hizo casación en este nuevo fallo es determinar el monto de reparación del perjuicio

PUBLICIDAD

De esta manera, los acusados, que ya habían sido elevados a juicio por el juez federal Sebastián Casanello, no enfrentarán un debate oral y público si cumplen determinadas pautas establecidas por la Justicia.

La defensa recordó que a Ruiz, Jabbaz, Fallas y Rubinowicz —por entonces directivos de la firma Provalor Sociedad de Bolsa— se les adjudicó una intervención limitada en determinadas transferencias de dinero, pero no se les atribuyó injerencia en otros hechos o comportamientos que fueron objeto de condena en la causa principal, conocida como la Ruta del Dinero K, como la compra de una financiera, la repatriación de fondos, las transferencias realizadas por otros imputados por 57 millones de dólares entre 2010 y 2013, o la adquisición de inmuebles, campos, vehículos de lujo u operaciones financieras.

PUBLICIDAD

Desde esta perspectiva, la defensa alegó que la participación de sus asistidos fue limitada y que representaba “solo el 4%” de todo el dinero investigado, en contraste con la de otros imputados, una circunstancia que, según ellos, surgía de las plataformas fácticas reconocidas por sentencias firmes en distintos tramos de la causa.

A los financistas se les atribuyó haber oficiado como nexo entre Leonardo Fariña y personal del banco suizo Lombard Odier, y luego haber intervenido en la conformación de una empresa off shore, Teegan Inc. Belice, desde la cual Martín Báez, hijo de Lázaro, canalizó fondos de procedencia ilícita.

martin baez
Martín Baez, hijo del dueño de Austral Construcciones

La acusación identificó seis transferencias de dinero recibidas en la cuenta de Teegan Inc. Belice en el banco Lombard Odier, por un total de 1.500.626 dólares.

Los acusados ofrecieron pagar una multa de 76.001.960 pesos en 2013, luego propusieron actualizarla a 234.280.634 pesos y finalmente, en esta instancia, redondearon el ofrecimiento en 300.000.000 de pesos. Es la tercera vez que la discusión por la probation de esta causa llega al máximo tribunal penal federal.

El fallo de Casación

El juez Javier Carbajo, en su voto, partió de la base de que el Ministerio Público Fiscal había dado cuenta de la existencia de circunstancias en la maniobra que permitían calificar los hechos como “particularmente graves”.

Carbajo recordó que la conducta de los acusados no podía reputarse como neutral y que la concurrencia del financista Leonardo Fariña a la firma Provalor derivó en recomendaciones de estudios jurídicos y estrategias contables que apoyaron la maniobra de lavado.

El camarista también recordó que, en un pronunciamiento de 2025, la Sala IV había examinado nuevamente el rechazo de la suspensión del proceso a prueba y, por unanimidad, anuló el pronunciamiento impugnado. En esa ocasión, se destacó que la defensa había señalado con argumentos suficientes que la situación particular de Fallas, Jabbaz, Rubinowicz y Ruiz no era semejante a la del resto de los condenados en la Ruta del dinero K.

allanamiento financiera Leo Fariña
Leonardo Fariña (Foto: Franco Fafasuli)

El juez Mariano Borinsky adhirió a la solución propuesta por Carbajo. Recordó que era la tercera vez que la Casación Federal intervenía ante el “arbitrario” rechazo de la suspensión del juicio a prueba.

Borinsky no vislumbró obstáculos para la concesión de la probation, ya que, en caso de que hubiera juicio y condena, las penas de prisión serían condicionales.

El juez Gustavo M. Hornos, por su parte, votó en disidencia, señalando que correspondía rechazar la pretensión de la defensa. Recordó que en su anterior intervención, si bien acordó con la solución, fue debido a que el tribunal había omitido brindar una adecuada respuesta a los planteos de la defensa.

Hornos mantuvo su postura de que los hechos investigados, vinculados con presuntas maniobras de lavado de activos de significativa envergadura y proyección transnacional, presentaban un grado de complejidad y gravedad que excedía el marco de los conflictos ordinarios.

Consideró que el debate oral y público constituía el ámbito indispensable para el pleno esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades, el control jurisdiccional de la prueba y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

Así, por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al recurso de casación, casar la resolución impugnada y conceder la suspensión del juicio a prueba a Jorge Horacio Ruiz, Alex Ariel Fallas, Mariano Andrés Rubinowicz y José Sebastián Jabbaz.

Ahora el TOF N° 4 deberá fijar las reglas de conducta, los montos y modalidades a abonar en concepto de ofrecimiento de reparación del daño y el pago de la pena de multa que deberán cumplir los financistas.

Temas Relacionados

Lazaro BaezLeonardo FariñaRuta del dinero KCorrupciónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El podcast de Ricardo Lorenzetti: lo humano en la era de la inteligencia artificial

La encíclica de León XIV vuelve a poner en el centro una pregunta que atraviesa el debate tecnológico contemporáneo: qué significa seguir siendo humanos en un mundo cada vez más mediado por algoritmos

El podcast de Ricardo Lorenzetti: lo humano en la era de la inteligencia artificial

Mandó a hacer cortinas y demandó a la empresa por un error en las medidas: por qué perdió el juicio

Una mujer inició un reclamo millonario contra una firma tras quedar disconforme con el producto que recibió para su casa. El recorrido del caso y el error que cometió la compradora, que ahora deberá pagar los gastos del proceso

Mandó a hacer cortinas y demandó a la empresa por un error en las medidas: por qué perdió el juicio

Volcaron en la autopista y culparon a la concesionaria: qué elementos consideró la Justicia para rechazar la demanda

Dos mujeres vivieron una madrugada traumática cuando su auto terminó volcado, presuntamente tras esquivar unas vallas sueltas. A pesar de la gravedad del siniestro ocurrido en 2020, un tribunal desestimó el reclamo millonario

Volcaron en la autopista y culparon a la concesionaria: qué elementos consideró la Justicia para rechazar la demanda

Confundieron dos cuerpos y cremaron los restos equivocados: la Justicia condenó a la funeraria, el geriátrico y el cementerio

Una cadena de fallas en la custodia de dos cadáveres terminó en una pesadilla para una familia, que fue privada de su derecho a despedirse. La Justicia dictó una condena solidaria millonaria tras demostrar que el cementerio ignoró las advertencias y avanzó con la cremación

Confundieron dos cuerpos y cremaron los restos equivocados: la Justicia condenó a la funeraria, el geriátrico y el cementerio

La AFA y los US$ 17 millones de la mansión de Pilar: cómo sigue la causa que ahora vuelve a un juzgado de CABA

La investigación se orienta a sociedades pantalla y a un complejo entramado de presunto lavado de activos que tiene en la mira a dirigentes del fútbol profesional

La AFA y los US$ 17 millones de la mansión de Pilar: cómo sigue la causa que ahora vuelve a un juzgado de CABA

DEPORTES

“Es un equipo como cualquier otro”: las frases de Argelia que encendieron la previa del debut ante Argentina en el Mundial

“Es un equipo como cualquier otro”: las frases de Argelia que encendieron la previa del debut ante Argentina en el Mundial

La confesión de Mbappé sobre su momento más difícil en Francia: “Fue el peor ambiente que he vivido con la selección”

La protesta más absurda del Mundial 2026: el reclamo de un penal que incomodó al cuarto árbitro

“¡Histórico!" y “muralla”: la reacción de los medios de Cabo Verde tras el inesperado empate ante España en el Mundial

Guiños a próceres, a Messi y a los héroes de Malvinas: el emotivo video de Argentina antes de su debut en Mundial

TELESHOW

La dura caída de Adrián Dárgelos de Babasónicos en pleno show: el video del momento

La dura caída de Adrián Dárgelos de Babasónicos en pleno show: el video del momento

El Festival de Cine de Berlín homenajeó a Lucas Vignale, el cineasta argentino que murió en Brasil

Chiche Gelblung volvió a la televisión en silla de ruedas: “El médico me dijo que estaba golpeando las puertas del Cielo”

El cumpleaños sorpresa de Nico Vázquez junto a Dai Fernández y todos sus seres queridos: “Me siento muy bendecido”

Moria Casán frenó en vivo a su cronista por asociarla con una cábala para el partido de Argentina: “¡No, no, no!”

INFOBAE AMÉRICA

Operativos en Guatemala: 253 allanamientos, 192 capturas y el rastro de cámaras clandestinas que vigilaban barrios

Operativos en Guatemala: 253 allanamientos, 192 capturas y el rastro de cámaras clandestinas que vigilaban barrios

La cúpula iraní liquidada: los líderes del régimen que Estados Unidos e Israel eliminaron en tres meses de guerra

Venezuela dijo que el operativo que mató al “Niño Guerrero” golpeó la estructura de las principales bandas criminales

La generación que no quiere hijos: entre la lógica del mercado digital y el colapso del vínculo humano

Fray Cosme Spessotto: El beato italiano que recogía cuerpos y sembraba paz en El Salvador