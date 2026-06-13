Cuánto ocultó Adorni desde que llegó al poder: el detalle de los dólares, criptomonedas y propiedades que no había declarado

Manuel Adorni presentó su declaración jurada y dijo que tenía una fortuna en criptomonedas desde antes de ser funcionario

Hace dos años, aun siendo vocero presidencial y sin estar sospechado de haber cometido ningún delito, Manuel Adorni le entregó a la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente al 2023. Según informó por entonces, para principios de ese año su patrimonio era de apenas $11.608.804. Ahora, con la nueva documentación que presentó, admitió bienes por $944.575.052 para fines de 2025: una diferencia del 8467%, que se explica en gran parte por el crecimiento y ocultamiento del patrimonio del jefe de Gabinete y, en menor medida, por el aumento nominal del valor de sus posesiones, como consecuencia de la inflación.

Para tomar dimensión de cuánto habría escondido exactamente el jefe de Gabinete, es necesario comparar la rectificación de sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024 con las versiones originales que había presentado anteriormente. Lo que dijo que tenía versus lo que ahora afirma que siempre tuvo, pero mantuvo oculto porque, según sus propias palabras, “todos los argentinos ahorran en negro”.

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El 2023 de Adorni

Manuel Adorni había declarado ante la OA que cerró el 2023 con bienes, depósitos y dinero por un total de $61.018.251. Esta semana rectificó esa cifra. En realidad, según su nueva versión, cuando asumió como vocero y secretario de Comunicación y Medios tenía un patrimonio de $515.479.434.

El dato es central para la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Con esta rectificación, Adorni intenta demostrar que lo que tiene lo ganó antes de su llegada a la función pública, para desvirtuar así la acusación de que se hizo rico recién cuando fue funcionario.

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El grueso de su fortuna, sostiene el jefe de Gabinete, se explica por haber invertido en criptomonedas entre 2013 y 2018. Lo reveló por primera vez -dos meses después de que lo empezaran a investigar- en la entrevista que brindó el miércoles a La Nación +. Los activos digitales, efectivamente, aparecieron en su declaración jurada rectificada.

En la nueva versión del documento presentado ante la OA, Adorni declaró al inicio del 2023 que obtuvo 565.000 dólares por “venta de activos”, algo que no estaba en el informe original. En los papeles que tiene ese organismo y la Justicia no aclara si esos activos son las cripto, aunque se presume que este es el caso.

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También reportó tenencia de Bitcoin por un valor equivalente a 3.500 dólares. A fin de año terminó con 14.700 dólares en criptomonedas, en tres billeteras virtuales.

No es lo único que corrigió. En su primer año en el poder, Adorni también ocultó inversiones en fondos comunes de inversión por más de 800.000 pesos. Y revalorizó sus dos propiedades: a fines de 2023, un departamento en Parque Chacabuco pasó de tener un importe de $8.2 millones a $21.3 millones; mientras que otro, ubicado en La Plata, subió de $3.6 millones a $33.8 millones.

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2024: año nuevo, casa nueva

El jefe de Gabinete dijo que no declaró el medio millón de dólares que alguna vez tuvo en criptomonedas porque “ahorra en negro” y desconfiaba de la política. Cabría preguntarle por qué también mantuvo oculta en su declaración jurada de 2024 la casa que compró en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

Según se desprende de la causa judicial que tramita en Comodoro Py, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, pagaron 120.000 dólares para comprar esa propiedad, 245.000 dólares para refaccionarla y modernizarla y 5.000 dólares como tasa de ingreso al barrio privado.

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El ministro coordinador sugirió que el inmueble siempre estuvo consignado en el anexo reservado de la declaración jurada de su esposa, que es solamente conocido por la Justicia y la Oficina Anticorrupción.

En definitiva, ahora Adorni admitió en la rectificación del 2024 que posee el 50% de esa casa, cuyo valor declarado es de 88.5 millones de pesos, para fines de ese año.

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La fachada de la casa de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz

Otro ítem desconocido hasta ahora son los 3.2 millones de pesos que el jefe de Gabinete percibió al cierre del 2024 como saldo a favor por percepciones del impuesto a las ganancias. Todo suma.

Así, Manuel Adorni declaró haber cerrado su segundo ciclo en el poder con un patrimonio de $662.646.891, que incluyen dos departamentos, una casa, un auto y una camioneta. En la primera versión de su declaración jurada, había reconocido apenas $107.894.833.

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Del medio millón de dólares que tenía al terminar el año anterior, le quedaron 388.000 dólares en efectivo.

La causa

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, al cierre de este artículo el jefe de Gabinete no había presentado ante la Oficina Anticorrupción los anexos reservados que debe incluir anualmente.

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Esa documentación es decisiva. El patrimonio de Adorni se está escrutando a la par del de su esposa, como si fuera uno solo.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, durante un acto oficial. REUTERS/ Tomas Cuesta

La Justicia aguarda por los anexos mientras analiza los nuevos números que dio a conocer el jefe de los ministros. Todo lo referido a las criptomonedas está bajo la lupa en una nueva línea de investigación que el fiscal Pollicita encargó seguir a su equipo. Buscarán establecer el origen de los ahorros de Adorni y la trazabilidad de los movimientos en la blockchain.

Todos los números pasarán a manos de los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Este organismo del Ministerio Público Fiscal prepara un informe contable que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Y, en caso de encontrar irregularidades, también podrá señalar el monto del presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante sus vacaciones en Aruba

Se esperaba que para mediados del mes próximo ese diagnóstico ya estuviera listo. Ahora en Comodoro Py son más cautos con los plazos, y prevén que el informe de la DAFI se demore un poco más.

Ese estudio es determinante para que el fiscal Pollicita le pida al jefe de Gabinete un requerimiento de justificación patrimonial. Es la primera instancia que tendrá Adorni para dar explicaciones ante la Justicia. Con su respuesta debería llenar los “huecos” donde sus gastos superan sus ingresos, o bien probar el origen de determinados fondos.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso sería citarlo para que preste declaración indagatoria.