El blindaje de Faroni: reformó la sociedad británica dueña del Perugia y apartó a su financista en pleno escándalo

Javier Faroni como presidente del Perugia de Italia (@acperugia_official)

Días antes de que el escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomara dimensión internacional, el empresario y ex diputado bonaerense Javier Faroni activó un mecanismo de blindaje en Sports Nextgen Ltd. Se trata de una de las dos firmas controlantes del Perugia de Italia, club que compró con fondos provenientes de cuentas alimentadas por los contratos millonarios de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La novedad surge de los registros oficiales del Reino Unido. Lejos de desmantelar la sociedad ante las investigaciones periodísticas, Faroni endureció su control sobre la firma dueña de las acciones. Según pudo constatar Infobae, aunque la inscripción se procesó después, la decisión política se tomó el 26 de noviembre de 2025. Ese día, Sports Nextgen Ltd aprobó una reforma de sus Artículos de Asociación que introdujo una cláusula de “poder de veto”: el nuevo Artículo 7.1 establece que no puede haber quórum en el directorio sin la presencia física de Faroni.

El artículo 7.1 del estatuto reformado (Fuente: Registro Mercantil del Reino Unido)

Sin embargo, el blindaje incluyó una excepción llamativa que sugiere la existencia de compromisos financieros ocultos. El nuevo estatuto incorporó un “Artículo Especial” (Art. 25) que obliga a la sociedad a aceptar sin objeciones la transferencia de acciones si esta proviene de una “Institución Garantizada” (Secured Institution). En la práctica, esto significa que mientras Faroni bloqueaba el ingreso de cualquier socio indeseado, dejaba una “puerta trasera” abierta para que un banco o prestamista pudiera ejecutar las acciones y tomar el control del club en caso de impago de una deuda.

La salida del financista

Este cambio estatutario fue el preludio de una purga interna quirúrgica. El 29 de diciembre —el mismo día del incidente en Aeroparque y horas antes de que se disolvieran tres sociedades “fantasma” en Estados Unidos que recibieron casi US$39 millones de cuentas con dinero de la AFA—, en Londres, fue removido del directorio Juan Martín Molinari.

La salida de Molinari (Fuente: Registro Mercantil del Reino Unido)

La salida de Molinari no es un movimiento administrativo más. Se trata del financista argentino que oficiaba de enlace entre la estructura del fútbol y el mercado de capitales. Vinculado a la firma Adcap Asset Management, Molinari fue señalado como una pieza clave en la operatoria de “Contado con Liquidación” que utilizó la AFA para mover divisas. Su desvinculación efectiva el día 29, aunque impactó en el registro británico el 30, corta el hilo conductor entre la City porteña y el club italiano en el momento exacto en que la causa se aceleraba. La limpieza se completó el 6 de enero de 2026 con la renuncia del director administrativo local, James David Elwen, dejando a Faroni con el poder absoluto.

La conexión en Salto

Como si se tratara de una Matrioshka, el 100% de las acciones de Sports NextGen Ltd. está a nombre de Dilnay SA: una sociedad anónima uruguaya creada el 29 de marzo de 2022. Su domicilio legal, calle Sarandí 18, Apartamento 112 (Salto), la ubica en el mismo edificio donde opera el Estudio Sevrini & Asociados, cuyas oficinas centrales funcionan en el Apartamento 102.

La elección de esa locación no parece casual. En su plataforma web, la firma Sevrini & Asoc. despliega un menú de servicios que encaja a la perfección con la ingeniería aplicada en este caso: entre sus prestaciones destacadas figuran expresamente la “Tercerización” y la “Protección Patrimonial”.

Portada del sitio web del estudio contable Sevrini & asociados.

Infobae detectó que la ejecución de esa “protección” fue financiada desde Miami. Gonzalo Sevrini, uno de los titulares de ese estudio contable, recibió al menos cuatro transferencias desde las cuentas de TourProdEnter LLC, la empresa de Faroni que la AFA contrató para su representación “en asuntos económicos y comerciales en el exterior” bajo un esquema de comisiones del 30% sobre los contratos gestionados.

Los pagos

Los registros bancarios a los que accedió Infobae exponen cómo se pagó el armado de la red. El 17 de noviembre de 2022, el contador uruguayo Gonzalo Sevrini —titular del estudio— recibió 1.483 dólares. Casi un año después, el 3 de octubre de 2023, TourProdEnter LLC giró a la cuenta de Sevrini otros 4.385 dólares.

El flujo de dinero se intensificó cuando se activó la fase europea. El 19 de noviembre de 2024, con la operación de Londres ya en marcha, TourProdEnter LLC le transfirió desde su cuenta en Bank of America 8.107 dólares. Y el 20 de mayo de 2025, se enviaron otros 7.928 dólares. Estos pagos confirman que la sociedad uruguaya —cuyo objeto social es un compendio genérico que va desde “bar” hasta “minería”— no tenía actividad real propia, sino que sus costos de constitución y mantenimiento fueron cubiertos con dinero girado desde las cuentas de Miami.

Infobae contactó al estudio contable Sevrini para consultar sobre el origen de estos fondos y la constitución de la sociedad, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Una de las cuatro transferencias a Sevrini que detectó Infobae. (Fuente: Bank of America)

El contexto de estos movimientos expone un modus operandi de preservación de activos. Mientras en EE.UU. se optó por borrar las sociedades de los testaferros (disolviendo firmas como Marsmach y Soagu), la estructura que controla el club de fútbol en Europa —sostenida financieramente desde 2022— fue protegida y reformada desde adentro. Faroni se aseguró el “botón rojo” legal en Londres semanas antes del estallido y apartó a los testigos financieros cuando la situación se volvió insostenible.