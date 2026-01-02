La Cámara Federal de Rosario ratificó a sus juezas en la causa contra Salmain por la salida de dólares al exterior

Cámara Federal de Rosario. El tribunal rechazó la recusación presentada por el juez Gastón Salmain y mantuvo su conformación para intervenir en la causa que lo investiga

La Cámara Federal de Rosario rechazó una recusación presentada por el juez federal Gastón Salmain y mantuvo la integración del tribunal que actuará como instancia de revisión en la causa penal en la que el magistrado se encuentra procesado por supuesta corrupción. La resolución se dictó en un expediente que investiga una presunta maniobra para habilitar la salida de divisas al exterior, a través de una decisión judicial adoptada en un contexto de restricciones cambiarias vigentes durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández.

El pronunciamiento fue firmado por el camarista Aníbal Pineda, quien intervino de manera unipersonal en representación de la Sala B y desestimó tanto el planteo formulado por Salmain como las excusaciones presentadas por las juezas Elida Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello, integrantes de la Sala B del tribunal. Con esa decisión, la Cámara quedó en condiciones de seguir interviniendo como órgano encargado de revisar las medidas que se adopten durante la instrucción penal, que analiza un entramado de relaciones de alto impacto institucional.

En su resolución, Pineda explicó que no se daban las condiciones legales para apartar a las camaristas. En ese sentido, desgranó uno de los principales argumentos de Salmain: que las juezas habían perdido imparcialidad por haber intervenido en una acordada que derivó en una comunicación al Consejo de la Magistratura.

El camarista señaló que esa actuación no constituyó una denuncia penal contra el magistrado, sino una comunicación administrativa realizada en ejercicio de las funciones de superintendencia del tribunal, y que además fue dictada con posterioridad al inicio de la causa penal. Por ese motivo, concluyó que no podía ser utilizada como fundamento para apartar a las juezas ni ponía en duda su imparcialidad objetiva.

Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario

El camarista también rechazó que existiera una enemistad manifiesta entre Salmain y una de las vocales recusadas. Señaló que las diferencias invocadas surgían de decisiones adoptadas en el ejercicio de la función jurisdiccional y que no había elementos objetivos que permitieran inferir un conflicto personal previo. Con esos fundamentos, resolvió que ambas magistradas continúen interviniendo en el expediente que deberá revisar eventuales apelaciones vinculadas a las diligencias que se adopten durante la investigación en curso.

La causa y su recorrido

La investigación penal que tiene a Salmain como imputado se originó a partir de hechos ocurridos entre septiembre de 2023 y abril de 2024, cuando el magistrado llevaba pocos meses al frente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. La pesquisa apunta a determinar si el juez dictó resoluciones contrarias a la ley para favorecer a un fideicomiso vinculado al financista Fernando Elías Whpei, permitiéndole acceder al mercado oficial de cambios para girar fondos al exterior pese a las restricciones vigentes.

Fernando Wphei, detenido e imputado colaborador. (Foto: Ministerio Público Fiscal)

Según la hipótesis acusatoria, la maniobra se articuló a través de una acción de amparo presentada por Attila Fideicomisos SRL, con el objetivo formal de cancelar una deuda supuestamente anterior a 2019. Para los investigadores, el trasfondo era otro: habilitar la salida de 10 millones de dólares aprovechando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo.

La causa está radicada en el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, con intervención de un equipo de fiscales especializados en delitos complejos y corrupción, entre ellos Federico Reynares Solari, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Javier Arzubi Calvo.

El 26 de diciembre pasado, Vera Barros dictó el procesamiento de Salmain por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y cohecho pasivo agravado, y le impuso prisión preventiva, que no se efectivizó debido a la inmunidad de arresto prevista para los magistrados en funciones. También ordenó un embargo de 200.000 dólares sobre sus bienes y dispuso restricciones para su salida del país.

En la misma resolución fueron procesados Whpei -como autor de cohecho activo- y el escribano Santiago Busaniche, señalado como intermediario en la operatoria y procesado como partícipe secundario. El juez descartó, en esta etapa, la figura de asociación ilícita, al considerar que no se verificaban los requisitos de permanencia y pluralidad indeterminada de delitos.

El edificio de la Justicia Federal de Rosario donde tiene su despacho el juez Gastón Salmain

La declaración de Whpei como imputado colaborador ocupó un lugar central en la decisión. En su testimonio describió reuniones, llamados y encuentros con Busaniche y con el propio Salmain, y sostuvo que el acuerdo contemplaba el pago de un porcentaje de la ganancia obtenida a partir de la brecha cambiaria.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Salmain dictó en diciembre de 2023 una medida cautelar que ordenó al Banco Central de la República Argentina autorizar el acceso al mercado de cambios. El 14 de diciembre de 2023 se concretó una transferencia por 1.128.850 dólares hacia una firma radicada en los Países Bajos, vinculada al mismo entramado societario.

El circuito comenzó a resquebrajarse tras la devaluación de diciembre de 2023, que redujo de manera abrupta la brecha cambiaria y, con ella, el monto del supuesto soborno. Según la acusación, ese cambio alteró el acuerdo económico y derivó en tensiones entre los involucrados. En abril de 2024, Salmain se declaró incompetente en el amparo relativo a los 10 millones de dólares, y remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se investigara una posible estafa procesal.

El nombre de Salmain aparece además en otras actuaciones. Y es que en febrero de 2025, la Cámara Federal de Rosario lo apartó de dos causas en las que intervenía, al considerar acreditada una relación preexistente con Carlos Andrés Vaudagna, exdirector de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Rosario e investigado en sendas actuaciones.

Carlos Vaudagna se constituyó como imputado colaborador en causas penales que comprometen al exjuez federal Marcelo Bailaque

Vaudagna fue procesado por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, violación de secretos y tráfico de influencias, y declaró como imputado colaborador en causas penales que comprometen al exjuez federal Marcelo Bailaque.

Bailaque, que estuvo al frente del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, renunció a su cargo en junio de 2025 antes de enfrentar un jury de enjuiciamiento y permanece detenido con prisión domiciliaria en el marco de múltiples causas por corrupción, extorsiones y presuntos vínculos con el narcotráfico. Whpei y Vaudagna aparecen mencionados como figuras centrales en varias de esas investigaciones.

Con el rechazo de la recusación, las dos juezas de la Cámara Federal de Rosario quedaron legitimadas para intervenir plenamente en la revisión de las decisiones que se adopten en la causa contra Salmain. En paralelo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió habilitar la feria judicial para avanzar en las investigaciones disciplinarias contra el juez de Rosario.