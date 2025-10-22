Judiciales

Un juez federal de Rosario, más complicado: la pista de los 10 millones de dólares que habría facilitado a un financista

El titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, Gastón Salmain, está bajo investigación y le secuestraron su celular, tras quedar involucrado en una causa por supuesta corrupción judicial

Iago Vieyra

Por Iago Vieyra

Guardar
El juez Gastón Salmain, durante
El juez Gastón Salmain, durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación

El juez federal de Rosario Gastón Salmain atraviesa horas complicadas. Luego de un allanamiento frustrado a su despacho, el viernes enfrentó una requisa en la que le incautaron su celular y, ahora, investigan si le facilitó a una financiera de Fernando Whpei -empresario arrepentido en la causa contra Marcelo Bailaque, exjuez imputado por corrupción- la compra de 10 millones de dólares al valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria, en diciembre de 2023.

Cinco días antes del cambio de gobierno, Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, hizo lugar a una medida cautelar que autorizó a la empresa Attila Fideicomisos SRL a acceder al Mercado Único Libre de Cambios (MULC).

El permiso se otorgó con un techo de USD 10.000.000 y fue, según alegó en ese momento la fiduciaria adjudicada a Whpei, para pagar presuntas deudas con acreedores extranjeros, pasivos que los investigadores aún no lograron constatar. En aquel entonces el dólar oficial se vendía a $379 y el blue a $955.

Según consta en documentos judiciales a los que tuvo acceso Infobae, la firma adquirió al menos USD 1.128.850 y los transfirió a la empresa acreedora “DB ACF Netherlands BV”, que habría otorgado una línea de financiamiento en noviembre de 2018.

Atilla hizo estas operaciones como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda.

Si el pasivo efectivamente existiera, ¿los operadores detrás de Dobleblue se pagaron una deuda a sí mismos? Es una de las hipótesis que barajan los investigadores.

El financista arrpentido Fernando Whpei.
El financista arrpentido Fernando Whpei. Foto: @MutualesdeSF

Además, el juez Salmain aprobó la medida cautelar sin pedir la opinión del Ministerio Público Fiscal y a pesar de la apelación que interpuso inmediatamente el Banco Central de la República Argentina, que intentó oponerse a la medida judicial.

Los pasos de la investigación

Ahora los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de Procuración de Lavado de Activos (PROCELAC), con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), buscan desentramar cuántos dólares compró Attila, si se hizo un “rulo” con la venta de la divisa al valor blue, y si Salmain recibió algún retorno a cambio del fallo que liberó del cepo a la financiera.

Si hubo un negocio espurio, duró poco: la cautelar se firmó el 5 de diciembre y, tras la asunción de Javier Milei, hubo una devaluación que llevó la cotización del dólar a $800 el 13 de ese mismo mes. Así, la brecha se redujo drásticamente.

En marzo de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le dio la razón al Banco Central y revocó la polémica medida cautelar.

Luego, el propio juez Gastón Salmain remitió “a sus efectos” el caso al Ministerio Público Fiscal. Una suerte de sugerencia para que se revise si hubo algún delito. La causa tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, por entonces a cargo de Marcelo Bailaque.

El expediente no había tenido avances significativos hasta ahora, algo que no sorprende si se tiene en cuenta que el exjuez Bailaque -renunció y está detenido con prisión domiciliaria- es una pieza central del entramado de corrupción judicial que está bajo investigación.

Marcelo Bailaque, ex juez federal,
Marcelo Bailaque, ex juez federal, renunció a su cargo acorralado por las acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico

Ahora el Juzgado Federal N° 4 es subrogado por el juez Carlos Vera Barros, quien ordenó la semana pasada el allanamiento al despacho de Salmain y el secuestro de su iPhone 17, que entregó a personal de Gendarmería Nacional apagado y sin el código de desbloqueo. La causa está bajo secreto de sumario.

Presunta filtración

La requisa del despacho se suspendió a último momento por una presunta filtración de la orden judicial. No obstante, la única finalidad del operativo era incautar el teléfono, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

La ejecución de esas medidas de prueba coincide con la reciente presentación de Fernando Whpei como arrepentido en la causa donde se investiga a Bailaque. El entonces juez y el financista habrían sido cómplices de varios delitos de corrupción, entre ellos la extorsión a dos empresarios de Santa Fe, a quienes les habrían cobrado coimas para no armarles una causa.

Otro actor central de ese entramado, Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP en Rosario y allegado al juez Salmain, ya había adoptado la figura de imputado colaborador en marzo.

Un peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a un celular incautado a Vaudagna confirmó su vínculo con el titular del Juzgado Federal N° 1.

Compartieron chats -al menos- entre el 20 de diciembre de 2018 y el 9 de mayo de 2019. Los mensajes dan cuenta de encuentros y favores entre Salmain y Vaudagna, algo que el juez nunca denunció, según consta en la causa.

Por esta razón la Cámara Federal de Rosario apartó a Salmain el último mes de febrero en dos causas donde investigaba, precisamente, al arrepentido ex jefe de la AFIP.

El juez rosarino tiene una investigación abierta en el Consejo de la Magistratura; aunque por ahora tramita en la comisión de Disciplina, donde se analizan los casos menos graves que no merecen una destitución.

Ese procedimiento disciplinario busca esclarecer por qué al concursar para ser juez ocultó que había sido echado de la Justicia Federal porteña, dos décadas atrás, por intentar sobornar a una empleada y desviar un expediente.

Temas Relacionados

Marcelo BailaqueGastón SalmainRosarioSanta FeCorrupción judicialFernando WhpeiCarlos VaudagnaPROCELACPROCUNARúltimas noticias

Últimas Noticias

Menos del 20% de las causas penales recibió una “respuesta de calidad”, según un estudio sobre las fiscalías

El relevamiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales actualizó un ranking que releva la actuación de las fiscalías de todo el país y concluyó que la mayoría de los casos penales no obtiene una respuesta efectiva

Menos del 20% de las

El lavado de la plata de los cuadernos de las coimas: la pista de las cuevas financieras

Dos arrepentidos revelaron el primer paso del negocio supuestamente encabezado por el secretario de Néstor Kirchner y su viuda para procesar el dinero por Roberto Baratta. Cuánto se llevaban los “cueveros” por cada maniobra

El lavado de la plata

Condenan a una obra social a reintegrar gastos por un estudio genético en el exterior a un niño con discapacidad

Un juez de primera instancia dispuso la devolución de más de $350.000 a una familia que debió costear un estudio de alta complejidad en Estados Unidos para diagnosticar una enfermedad poco frecuente en su hijo. El fallo remarcó que el derecho a la salud no puede limitarse por razones económicas

Condenan a una obra social

Casación confirmó las condenas en el caso de las “narcovalijas” escondidas en la Embajada de Rusia

Un agente de la Policía de la Ciudad y un maquinista naval ocultaron 400 kilogramos de cocaína en un anexo de la sede diplomática. Les habían agravado las penas y ahora el máximo tribunal penal ratificó ese fallo

Casación confirmó las condenas en

Un juez nacional adhirió al criterio del Tribunal Superior de Justicia porteño y recortó intereses en juicios laborales

La decisión se enmarca en la actualización de indemnizaciones solo por el índice RIPTE. Esto significa un cambio clave en la liquidación de sentencias laborales en CABA

Un juez nacional adhirió al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron un cuerpo atado y

Hallaron un cuerpo atado y envuelto en una frazada mientras flotaba a metros de una playa en Chubut

Avance contra la epilepsia: científicos argentinos identificaron biomarcadores que pueden ayudar al diagnóstico

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de octubre

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 95: “Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”

Cuál es la edad límite para sacar la Licencia Nacional de Conducir y por cuánto tiempo rige

INFOBAE AMÉRICA
Murió Dionysis Savvopoulos, ícono de

Murió Dionysis Savvopoulos, ícono de la música griega

Una onda gigantesca recorre la Vía Láctea y sorprende a los astrónomos

La historia del SS Ancón, el primer barco que pasó por el Canal de Panamá

Condenan a un menor en Uruguay por participar en el crimen de un ex juez: las desesperantes horas finales

Meloni reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que sólo reconocerá a Palestina sin Hamas

TELESHOW
Romance confirmado: la primera foto

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”

La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa

Pampita aclaró sus dichos sobre Evangelina Anderson que generaron polémica: “No hablo mal de otras mujeres”